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Pedro Augusto Dias

São Paulo mantém meta de R$ 180 milhões em vendas e vê mercado europeu esfriar após fechamento da janela

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Clube precisa elevar receitas com negociações até o fim do ano, mas principais destinos para transferências já encerraram o período de contratações; alternativas permanecem em outros mercados

O São Paulo entrou na reta final da temporada com uma pressão financeira maior sobre seu planejamento. A previsão orçamentária do clube estabelece a necessidade de obter R$ 180,6 milhões com transferências de jogadores em 2026, valor que ainda está distante de ser alcançado e que se tornou mais difícil após o encerramento das principais janelas do futebol europeu.

O Tricolor agora passa a depender de oportunidades em ligas que ainda aceitam novos jogadores e de eventuais movimentos envolvendo atletas do atual elenco.

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  • Poucas negociações e distância do valor previsto

    A necessidade de arrecadar uma quantia elevada está diretamente relacionada ao momento financeiro do São Paulo. O orçamento foi elaborado levando em consideração o desempenho obtido pelo clube no mercado de transferências em 2025, quando as negociações de atletas renderam R$ 283 milhões. O resultado anterior ficou muito acima dos R$ 93 milhões registrados em 2024.

    Neste ano, porém, o cenário tem sido diferente. Entre as operações mais relevantes já realizadas estão as transferências de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, por US$ 3 milhões, e de Ferraresi para o Botafogo, por 3 milhões de euros. Somadas, as duas negociações representam cerca de R$ 34,6 milhões, considerando os valores convertidos na época dos acordos.

    O balancete referente ao segundo trimestre apontava que o clube havia contabilizado R$ 18,74 milhões em receitas com negociações de atletas até 31 de maio.

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    Também houve movimentações por empréstimo. Alan Franco foi cedido ao Tigres, do México, em agosto, em operação de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões. Outros jogadores também deixaram o clube temporariamente ou sem gerar receita de transferência, reduzindo as possibilidades imediatas de entrada de dinheiro por esse caminho.

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