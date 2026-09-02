São Paulo mantém meta de R$ 180 milhões em vendas e vê mercado europeu esfriar após fechamento da janela

A necessidade de arrecadar uma quantia elevada está diretamente relacionada ao momento financeiro do São Paulo. O orçamento foi elaborado levando em consideração o desempenho obtido pelo clube no mercado de transferências em 2025, quando as negociações de atletas renderam R$ 283 milhões. O resultado anterior ficou muito acima dos R$ 93 milhões registrados em 2024.

Neste ano, porém, o cenário tem sido diferente. Entre as operações mais relevantes já realizadas estão as transferências de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, por US$ 3 milhões, e de Ferraresi para o Botafogo, por 3 milhões de euros. Somadas, as duas negociações representam cerca de R$ 34,6 milhões, considerando os valores convertidos na época dos acordos.

O balancete referente ao segundo trimestre apontava que o clube havia contabilizado R$ 18,74 milhões em receitas com negociações de atletas até 31 de maio.

Também houve movimentações por empréstimo. Alan Franco foi cedido ao Tigres, do México, em agosto, em operação de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões. Outros jogadores também deixaram o clube temporariamente ou sem gerar receita de transferência, reduzindo as possibilidades imediatas de entrada de dinheiro por esse caminho.