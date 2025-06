São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela 15ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV

O São Paulo recebe o Internacional na tarde desta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no José Liberatti, em Osasco, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O São Paulo ocupa a terceira colocação e ainda sonha com a vice-liderança da primeira fase — para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians diante do Cruzeiro. Já o Internacional aparece em 12º lugar, com 14 pontos, e tem chances remotas de avançar às quartas de final, dependendo de uma combinação improvável de resultados.