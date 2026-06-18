São Paulo inicia reformulação e libera cinco jogadores para buscar novos clubes

Young, Matheus Belém e Luan têm contrato apenas até o fim de 2026 e já estão autorizados a procurar novas equipes. A partir de julho, os três poderão assinar pré-contratos com outros clubes.

A situação de Cédric Soares é diferente. Contratado no ano passado, o lateral português possui vínculo até dezembro de 2027, mas perdeu espaço após a chegada de Lucas Ramon e a consolidação de Moreira como opção da comissão técnica.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Paulinho também não deve permanecer. O atacante recebeu poucas oportunidades ao longo da temporada e viu a concorrência aumentar com a promoção de Gustavo Santana ao elenco profissional.

Internamente, a diretoria vê a pausa para a Copa do Mundo como uma oportunidade para acelerar ajustes no elenco e abrir espaço para atletas com maior perspectiva de utilização na reta final da temporada.