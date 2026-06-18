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Sao Paulo v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

São Paulo inicia reformulação e libera cinco jogadores para buscar novos clubes

São Paulo
Brasileirão
C. Soares
Young
M. Belem
Luan Santos

Tricolor não contou com os atletas na reapresentação do elenco; medida faz parte de processo de redução da folha salarial e enxugamento do grupo

O São Paulo deu início a uma reformulação em seu elenco para a sequência da temporada e liberou cinco jogadores para buscarem novos clubes.

Conforme antecipado pelo UOL, o lateral-direito Cédric Soares, o volante Luan, o goleiro Young, o zagueiro Matheus Belém e o atacante Paulinho não participaram da reapresentação do elenco nesta quarta-feira (17), no CT da Barra Funda.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SAOPAULO-MILLONARIOSAFP

    Enxugamento da folha salarial

    A decisão foi tomada pela comissão técnica de Dorival Júnior, que entende que os atletas não terão espaço no grupo no segundo semestre. Segundo o clube, a medida não tem relação com questões disciplinares e faz parte de um processo de enxugamento do elenco e redução da folha salarial.

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  • Sao Paulo v Millonarios - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Situações distintas

    Young, Matheus Belém e Luan têm contrato apenas até o fim de 2026 e já estão autorizados a procurar novas equipes. A partir de julho, os três poderão assinar pré-contratos com outros clubes.

    A situação de Cédric Soares é diferente. Contratado no ano passado, o lateral português possui vínculo até dezembro de 2027, mas perdeu espaço após a chegada de Lucas Ramon e a consolidação de Moreira como opção da comissão técnica.

    Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Paulinho também não deve permanecer. O atacante recebeu poucas oportunidades ao longo da temporada e viu a concorrência aumentar com a promoção de Gustavo Santana ao elenco profissional.

    Internamente, a diretoria vê a pausa para a Copa do Mundo como uma oportunidade para acelerar ajustes no elenco e abrir espaço para atletas com maior perspectiva de utilização na reta final da temporada.