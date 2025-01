O São Paulo já foi campeão da Copinha? Quantos títulos da Copa São Paulo de Futebol Junior o Tricolor tem?

Tricolor já disputou 11 finais da competição; veja quantos títulos a equipe ganhou

Em 2025, o São Paulo segue sua trajetória de sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior e está na semifinal da competição, em busca de mais uma final. A equipe, que já é uma das mais tradicionais no torneio, almeja conquistar o seu quinto título e reforçar ainda mais sua história no futebol de base.

Com um elenco talentoso e focado, o Tricolor chega à fase decisiva com grandes expectativas e promete revelar novos talentos nesta edição, mantendo viva a tradição de formar jogadores para o futuro do clube e do futebol brasileiro.