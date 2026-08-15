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Gabriel Marin

São Paulo entre o Brasileirão e a Sul-Americana: Dorival encara escolha decisiva

São Paulo
Brasileirão
Copa Sul-Americana

Após oito jogos sem vencer na Série A, Tricolor precisa equilibrar luta contra a parte de baixo da tabela e sonho de título continental

O São Paulo chega a um momento decisivo da temporada diante de um dilema que ganhou força nas últimas semanas. Sem vencer pelo Campeonato Brasileiro desde abril, quando bateu o Mirassol, o Tricolor ainda tem na Sul-Americana uma oportunidade concreta de conquistar um título e garantir vaga na Libertadores. Ao mesmo tempo, a situação na Série A deixou de ser confortável e passou a exigir atenção redobrada.

A derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela 22ª rodada, aumentou a pressão. O resultado levou a equipe a oito partidas consecutivas sem vitória no campeonato e fez o São Paulo terminar a rodada na 12ª posição, com 26 pontos. A distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas quatro pontos.

O cenário é visto internamente como um choque de realidade. Se antes a competição continental poderia ser tratada como uma prioridade natural diante da possibilidade de título, agora a diretoria precisa considerar também o risco de uma aposta excessiva na Sul-Americana comprometer a campanha nacional.

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  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasileirão deixa de ser coadjuvante

    A sequência sem vitórias transformou a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O time que algumas semanas atrás enxergava uma distância confortável para a zona de rebaixamento agora precisa voltar a pontuar com regularidade para não se aproximar ainda mais da parte inferior da tabela.

    A diretoria não quer abrir mão da Sul-Americana, mas o entendimento é de que avançar no mata-mata não pode acontecer a qualquer custo. A permanência na elite passou a ser uma preocupação concreta, especialmente diante da queda de rendimento na Série A.

    Por isso, o duelo com o Coritiba, neste sábado (15), ganhou uma importância maior do que poderia indicar a posição das equipes na tabela.

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    Sul-Americana oferece caminho para título e Libertadores

    Do outro lado do dilema está a competição continental. O São Paulo segue vivo na Sul-Americana e tem pela frente uma decisão no Morumbis.

    Depois do empate por 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, o Tricolor precisa vencer em casa para avançar diretamente às quartas de final. Um novo empate levará a disputa para os pênaltis.

    A competição representa uma possibilidade de título e também um caminho para a classificação à Libertadores. Dessa forma, tratar o torneio como secundário seria abrir mão de uma das principais oportunidades do clube na temporada.

    O problema é que a partida decisiva contra os bolivianos acontece apenas quatro dias depois do compromisso pelo Brasileirão.

  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dorival precisa escolher onde concentrar forças

    A sequência coloca Dorival Júnior diante de uma decisão complicada. Poupar titulares contra o Coritiba pode preservar os principais jogadores para a partida decisiva contra o Bolívar, mas aumenta o risco de o São Paulo deixar pontos importantes pelo caminho no campeonato nacional.

    Por outro lado, escalar força máxima pode ajudar a interromper a sequência negativa no Brasileirão, mas também elevar o desgaste físico dos jogadores justamente antes do confronto que vale a classificação na Sul-Americana.

    A questão não envolve apenas a necessidade de vencer, mas também a administração do elenco em uma semana de jogos que pode ter impacto significativo no restante da temporada.

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    São Paulo precisa encontrar a medida certa

    O momento exige uma mudança de abordagem. A Sul-Americana continua sendo a rota mais evidente para um título e para uma vaga na Libertadores, mas o Brasileirão já não permite que o São Paulo trate a competição como pano de fundo.

    A resposta começará a aparecer neste sábado (15), na formação escolhida para enfrentar o Coritiba. Mais do que definir os 11 titulares, Dorival terá de estabelecer a estratégia que o clube seguirá nas próximas semanas: quanto vale preservar o elenco para o mata-mata e quanto custa continuar deixando pontos pelo caminho na Série A.

    O São Paulo ainda tem dois caminhos importantes pela frente. O desafio é evitar que a tentativa de avançar em um deles coloque em risco o outro.

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