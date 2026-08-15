São Paulo entre o Brasileirão e a Sul-Americana: Dorival encara escolha decisiva

O São Paulo chega a um momento decisivo da temporada diante de um dilema que ganhou força nas últimas semanas. Sem vencer pelo Campeonato Brasileiro desde abril, quando bateu o Mirassol, o Tricolor ainda tem na Sul-Americana uma oportunidade concreta de conquistar um título e garantir vaga na Libertadores. Ao mesmo tempo, a situação na Série A deixou de ser confortável e passou a exigir atenção redobrada.

A derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela 22ª rodada, aumentou a pressão. O resultado levou a equipe a oito partidas consecutivas sem vitória no campeonato e fez o São Paulo terminar a rodada na 12ª posição, com 26 pontos. A distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas quatro pontos.

O cenário é visto internamente como um choque de realidade. Se antes a competição continental poderia ser tratada como uma prioridade natural diante da possibilidade de título, agora a diretoria precisa considerar também o risco de uma aposta excessiva na Sul-Americana comprometer a campanha nacional.