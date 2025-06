São Paulo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), em Osasco; veja todos os detalhes sobre o embate

São Paulo e Cuiabá se enfrentam na tarde desta quarta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O São Paulo não vive um bom nacional até aqui. O time soma apenas 14 pontos nos 12 jogos até aqui, a quatro pontos de distância do América-MG, primeiro time dentro da zona de classificação à próxima fase do torneio. O Tricolor, portanto, não tem outro objetivo que nãos seja a conquista de pontos.

O Cuiabá, enquanto isso, é apenas o antepenúltimo colocado, com dez tentos registrados. O clube venceu apenas duas das 12 partidas até aqui, vivendo uma sequência de sete partidas sem vencer. O time é outro que corre contra o tempo se quiser sonhar com uma improvável vaga no mata-mata.