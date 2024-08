Após proposta negada, São Paulo vê conversas por Pol Fernández estagnarem

Tricolor vem tendo dificuldades nas tratativas com o Boca Juniors pela compra do volante e já considera alternativas

O São Paulo se vê cada vez mais distante do volante Pol Fernández. Segundo ouviu a GOAL, o clube do MorumBIS tem tratativas estagnadas, por ora, com o Boca Juniors e já avalia outras opções no mercado para a posição.

A reportagem apurou que o Tricolor não encontrou maiores obstáculos nas negociações diretamente com o staff do atleta - que é agenciado pelo pai, Gustavo Fernández -, mas teve uma sinalização negativa do Boca à proposta apresentada por sua compra e viu o otimismo pela contratação diminuir consideravelmente nos últimos dias.

A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan, do UOL. A GOAL confirmou.

