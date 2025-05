São Bento x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Sub-20 de 2025

O São Bento recebe o Palmeiras na tarde deste sábado (24), às 15h (de Brasília), no Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quinta rodada do Grupo 02 do Campeonato Paulista sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Pelo Grupo 02, o Palmeiras entra em campo com a chance de assumir a liderança isolada da chave, caso o RB Bragantino não some pontos na rodada. O Verdão ocupa a segunda posição, com 12 pontos, enquanto a Portuguesa lidera com 13, mas já disputou uma partida a mais. Do outro lado, o São Bento busca a recuperação: com apenas quatro pontos conquistados, a equipe precisa da vitória para melhorar sua colocação no grupo.