Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Grêmio na tarde desta quarta-feira (07), às 21h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Santos Futebol Clube, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na tentativa de alcançar a zona de classificação para a próxima fase, o Santos entra com força máxima neste duelo. Atualmente na 11ª posição, o time soma 10 pontos em oito jogos, dois a menos que o São Paulo, que ocupa a oitava colocação e está dentro da zona de classificação.

Do outro lado, o Grêmio precisa da vitória para evitar a queda para a zona de rebaixamento. Com 8 pontos, o time está em 16º lugar, um ponto abaixo do Botafogo, primeiro time na zona da degola.