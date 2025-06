Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Estádio Bruno José Daniel; veja onde assistir na internet

Santos e Fortaleza se enfrentam na tarde desta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Santos foi derrotado pelo Juventude na última rodada, por 2 a 1. O resultado fez com que o Peixe se distanciasse do G-8, que dá vaga à próxima fase do torneio. O time é o 14° colocado, com 15 pontos — cinco a menos que o Cruzeiro, na 8ª posição.

O Fortaleza, por sua vez, vem na 6ª colocação, com 21 tentos. O objetivo, claro, é seguir pontuando para garantir vaga no mata-mata. No último compromisso pelo torneio, bateu o Bahia, por 1 a 0.