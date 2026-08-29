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Pedro Augusto Dias

Santos fica otimista por Emerson Palmieri e conta com desejo do lateral para fechar retorno

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Revelado pelo Peixe, lateral esquerdo defendeu o clube entre 2011 e 2014 antes de construir carreira de destaque no futebol europeu

As negociações avançaram nas últimas horas, e o Santos trabalha para encontrar uma saída que permita a Emerson Palmieri deixar o Olympique de Marseille. O lateral esquerdo tem vínculo com o clube francês até junho de 2027, mas a situação financeira da equipe pode ajudar o Peixe a viabilizar o negócio.

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    A estratégia do Santos

    A estratégia santista passa por uma liberação amigável. O clube espera que os representantes do jogador consigam chegar a um entendimento com os franceses para encerrar o contrato sem a necessidade de uma transferência convencional.

    Aos 32 anos, Palmieri também é monitorado por equipes do futebol europeu. Juventus e Fiorentina estão entre os interessados, mas a diretoria santista acredita que a vontade do atleta de retornar ao Brasil pode ser um diferencial na disputa.

    O lateral mantém uma relação próxima com o Santos e com a cidade. Ele possui residência no litoral paulista e esteve no clube em 2021 e 2025, durante visitas que reforçaram o vínculo com a instituição que o revelou.

    Apesar das conversas sobre o futuro, Palmieri segue atuando normalmente pelo Olympique. Sua última partida aconteceu em 21 de agosto, quando foi titular e completou os 90 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.

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