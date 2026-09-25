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imago-sport-1082347815.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Traduzido por

Santos fecha grande acordo de material esportivo com a Adidas para substituir a Umbro a partir da temporada de 2028

Neymar
P. Coutinho
Santos
Brasileirão

O gigante brasileiro Santos confirmou oficialmente uma mudança significativa em seu futuro comercial após fechar um acordo com a Adidas. O lendário clube voltará às três listras em um movimento que sinaliza uma nova era para a equipe da Vila Belmiro no cenário global.

  • Mudança contratual confirmada para 2028

    O Santos chegou a um acordo com a Adidas para se tornar a fornecedora oficial de material esportivo do clube a partir da temporada de 2028. O acordo encerra uma longa associação com a Umbro, que produz os uniformes da equipe desde 2018 e segue sob contrato até o fim de 2027. A mudança prevista tem como objetivo maximizar a receita comercial, ao mesmo tempo em que amplia significativamente o alcance global de varejo do clube brasileiro.

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    Fornecedor alemão confirma reencontro oficial

    O acordo de longo prazo foi oficialmente confirmado pela fabricante alemã de material esportivo na noite de quinta-feira. Em comunicado divulgado, a Adidas anunciou: "Santos Futebol Clube e adidas chegaram a um acordo para o fornecimento de material esportivo a partir da temporada de 2028. Esta será a terceira vez que a marca das três listras produzirá os uniformes do time da Vila Belmiro."

  • Portfólio cresce dentro da elite do futebol brasileiro

    A chegada do Santos amplia a presença da marca alemã no Brasileirão, juntando-se a um portfólio ativo que já conta com Flamengo, Cruzeiro e Internacional. A parceria abrangerá os uniformes oficiais de jogo, além de amplas linhas de lifestyle e treino. O Santos mantém um apelo comercial substancial em todo o mundo, reforçado pelo legado de Pelé e pela presença atual de nomes experientes, incluindo Neymar e Philippe Coutinho.

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    Jogos difíceis da liga exigem foco

    Além das questões comerciais fora de campo, o Santos ocupa atualmente a oitava colocação na tabela da Série A com 38 pontos em 27 partidas. A equipe de Cuca terá uma difícil visita ao São Paulo em 2 de outubro, antes de receber o Flamengo seis dias depois. Essa sequência crucial de jogos do campeonato termina com uma partida fora de casa contra o Atlético Mineiro no dia 11.

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