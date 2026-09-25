O Santos chegou a um acordo com a Adidas para se tornar a fornecedora oficial de material esportivo do clube a partir da temporada de 2028. O acordo encerra uma longa associação com a Umbro, que produz os uniformes da equipe desde 2018 e segue sob contrato até o fim de 2027. A mudança prevista tem como objetivo maximizar a receita comercial, ao mesmo tempo em que amplia significativamente o alcance global de varejo do clube brasileiro.