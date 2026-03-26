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Santiago Gimenez tem um “valor de mercado especial”; será que o AC Milan vai considerar ofertas de transferência pelo atacante da seleção mexicana, que vem passando por uma fase ruim?
O histórico de Giménez: número de gols pelo AC Milan após transferência de € 32 milhões
Giménez se transferiu para o San Siro em fevereiro de 2025. Depois de ter recusado anteriormente o interesse do futebol inglês — com o Nottingham Forest particularmente interessado em determinado momento —, tomou-se a decisão de deixar o Feyenoord holandês quando os gigantes da Série A o chamaram.
O Milan investiu 32 milhões de euros (28 milhões de libras/37 milhões de dólares) de confiança no mexicano após vê-lo registrar uma média superior a um gol a cada dois jogos na Holanda — com 65 gols marcados em 105 partidas.
Levando em conta seu faro de gol e potencial de crescimento, considerou-se que o Milan havia encontrado o prolífico camisa 9 que tanto buscava. Gimenez, no entanto, balançou as redes apenas seis vezes antes do fim da temporada 2024-25.
Seu único gol nesta temporada, marcada por lesões, foi marcado em uma partida da Coppa Italia contra o Lecce, em 23 de setembro. Após sofrer uma contusão no final de outubro, Gimenez só voltou a jogar em 21 de março.
O Milan passou a jogar sem um atacante de ofício em alguns momentos, ao mesmo tempo em que contratou Niclas Fullkrug por empréstimo do West Ham. Com a falta de um impulso ofensivo ainda presente, será que Gimenez poderia ser vendido na próxima oportunidade?
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O AC Milan estará aberto a ofertas pelo Giménez?
Quando essa pergunta foi feita a Ambrosini, o ex-meio-campista do Milan — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Talvez. O Milan o comprou por cerca de 32, 35 milhões. Tenho certeza de que ele tem um valor de mercado, um valor especial. Acho que ele ama o Milan. Não acho que ele vá insistir para sair. Não acho que sim. Mas talvez se alguém aparecer com uma quantia significativa de dinheiro, talvez o Milan possa pensar nisso.”
Gimenez falou sobre seu retorno aos gramados, com o plano de deixar as dificuldades recentes para trás: “Estou me sentindo ótimo; senti falta de estar em campo. Foi uma longa jornada, com altos e baixos. Finalmente estou de volta aos gramados; tive alguns problemas no tornozelo, mas agora está tudo bem. Não quero me pressionar; só quero ajudar o time a vencer, que é o mais importante. O resto virá por consequência.”
Uma boa atuação na Copa do Mundo pode garantir a Gimenez um futuro de longo prazo no Milan
Giménez espera recuperar o faro de gol antes do fim da atual temporada, já que o Milan ainda tem oito partidas pela frente na busca pela classificação para a Liga dos Campeões.
Em seguida, ele buscará desempenhar um papel de destaque pela seleção do México na Copa do Mundo de 2026. Um desempenho positivo lá poderia fazer com que Gimenez voltasse ao San Siro com a confiança restaurada, o que significa que não há necessidade de considerar uma venda.
Ambrosini acrescentou sobre essa possibilidade: “Sabe, ele sofreu uma lesão. Passou por uma cirurgia. Depois, voltou no último jogo. Jogou os primeiros minutos após três meses. Quando estava em forma, no primeiro período aqui na Itália, ele não demonstrou muita confiança.
“Eu sei perfeitamente que não é fácil jogar no San Siro como atacante. Não é fácil. Especialmente se você está em um time que não teve um bom desempenho, como o Milan no ano passado. E este ano, se ele não tivesse se lesionado, teria jogado muitos jogos. Acredite em mim. Ele teria jogado muito mais partidas. Porque acho que [Massimiliano] Allegri gosta dele.
“Então, talvez depois da Copa do Mundo, ele comece a jogar. Faltam apenas oito partidas. Não acho que ele vá jogar todas as oito partidas. Mas se ele mostrar uma boa atitude, talvez Allegri conte com ele para o ano que vem.”
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Um reforço para Pulisic: como Gimenez poderia ajudar a estrela da seleção americana
O retorno de Gimenez às quadras poderia permitir que Christian Pulisic, estrela da seleção americana, assumisse uma posição mais à sua medida no ataque do Milan — ajudando-o a reacender a chama perdida que o levou a um jejum de gols de 12 partidas. O Milan volta a campo no dia 6 de abril, quando enfrenta fora de casa o Napoli, atual campeão da Série A.