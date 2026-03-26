Santiago Gimenez tem um “valor de mercado especial”; será que o AC Milan vai considerar ofertas de transferência pelo atacante da seleção mexicana, que vem passando por uma fase ruim?

Giménez se transferiu para o San Siro em fevereiro de 2025. Depois de ter recusado anteriormente o interesse do futebol inglês — com o Nottingham Forest particularmente interessado em determinado momento —, tomou-se a decisão de deixar o Feyenoord holandês quando os gigantes da Série A o chamaram.

O Milan investiu 32 milhões de euros (28 milhões de libras/37 milhões de dólares) de confiança no mexicano após vê-lo registrar uma média superior a um gol a cada dois jogos na Holanda — com 65 gols marcados em 105 partidas.

Levando em conta seu faro de gol e potencial de crescimento, considerou-se que o Milan havia encontrado o prolífico camisa 9 que tanto buscava. Gimenez, no entanto, balançou as redes apenas seis vezes antes do fim da temporada 2024-25.

Seu único gol nesta temporada, marcada por lesões, foi marcado em uma partida da Coppa Italia contra o Lecce, em 23 de setembro. Após sofrer uma contusão no final de outubro, Gimenez só voltou a jogar em 21 de março.

O Milan passou a jogar sem um atacante de ofício em alguns momentos, ao mesmo tempo em que contratou Niclas Fullkrug por empréstimo do West Ham. Com a falta de um impulso ofensivo ainda presente, será que Gimenez poderia ser vendido na próxima oportunidade?