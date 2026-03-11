Fabiano Santacroce relembrou alguns episódios curiosos de sua experiência no Napoli. O ex-zagueiro, hoje com 39 anos, foi convidado do podcast “DoppioPasso” e, entre suas histórias, destaca-se aquela vez em que o presidente Aurelio De Laurentiis decidiu conceder um prêmio aos seus jogadores, apesar de terem perdido o jogo.
Santacroce: “Nos vestiários, queríamos ouvir o treinador, mas chegava De Laurentiis, que o silenciava e dizia que o futebol é como o cinema. Ele nos premiou após uma derrota, mas com o Inter, ao contrário...”
CONTRA O INTER
“Houve um ano em que vencemos um jogo contra o Inter de Mourinho (era 26 de abril de 2009, nota do editor). Eles não perdiam para ninguém, era um time incrível. Vencemos por 1 a 0 com um gol de Zalayeta, um jogo incrível em que só de vê-los entrar... estávamos na passagem subterrânea, você olhava para eles, todos tinham dois metros de altura. Além de alguns poucos como Cordoba, havia gente absurda. Então, vencemos essa partida, De Laurentiis entra no vestiário para parabenizar. Então, os veteranos dizem: ‘Prêmio, prêmio, prêmio’,‘Não, nenhum prêmio, porque vocês são pagos para fazer isso’. E tudo bem, pode ser”.
O PRÊMIO CONTRA O MILAN
No entanto, terminou de forma diferente após uma derrotapor 2 a 1 para o Milan no Meazza, quando o presidente Aurelio De Laurentiis decidiu premiar seus jogadores apesar da derrota. “Fomos jogar contra o Milan no San Siro, perdemos uma partida muito disputada, com Ronaldinho em campo. Ele entrou no vestiário e disse: ‘Pessoal, prêmio para todos’. Ou seja, ele foi o único presidente que nos deu um prêmio por uma partida perdida... ele é assim”.
DE LAURENTIIS NOS VESTIÁRIOS
Santacroce também conta as intervenções do presidente no intervalo dos jogos: “Ele é vulcânico, quando explode, explode. Muitas vezes o vi entrar no vestiário e falar conosco. Talvez você se encontre no final do primeiro tempo, onde quer ouvir o técnico dar algumas orientações táticas para melhorar alguma coisa. E aí entrava o presidente, calava o técnico e dizia algo como: ‘Não, porque o futebol é como o cinema’. E você ficava lá todo suado, olhava para eles e pensava: ‘Mas o que ele está dizendo?’. É como o cinema... Lembro-me disso várias vezes, vi alguns confrontos, mas ele é um homem de palavra, um homem que quando diz as coisas, ele faz e sabe ser muito espirituoso, realmente de uma maneira fantástica. Mas se ele se irrita, você está acabado”.
A CARREIRA DE SANTACROCE
Fabiano Santacroce chegou ao Napoli em janeiro de 2008. Na época com 21 anos, ele se destacou no Brescia como uma das maiores promessas do futebol italiano, chegando a ser cogitado para a seleção nacional após atuar na seleção sub-21. Formado nas categorias de base do Como, Santacroce também jogou pelo Parma, Padova, Ternana, Juve Stabia, Cuneo e Virtus Verona.