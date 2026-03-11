Santacroce: “Nos vestiários, queríamos ouvir o treinador, mas chegava De Laurentiis, que o silenciava e dizia que o futebol é como o cinema. Ele nos premiou após uma derrota, mas com o Inter, ao contrário...”

Santacroce também conta as intervenções do presidente no intervalo dos jogos: “Ele é vulcânico, quando explode, explode. Muitas vezes o vi entrar no vestiário e falar conosco. Talvez você se encontre no final do primeiro tempo, onde quer ouvir o técnico dar algumas orientações táticas para melhorar alguma coisa. E aí entrava o presidente, calava o técnico e dizia algo como: ‘Não, porque o futebol é como o cinema’. E você ficava lá todo suado, olhava para eles e pensava: ‘Mas o que ele está dizendo?’. É como o cinema... Lembro-me disso várias vezes, vi alguns confrontos, mas ele é um homem de palavra, um homem que quando diz as coisas, ele faz e sabe ser muito espirituoso, realmente de uma maneira fantástica. Mas se ele se irrita, você está acabado”.