Segundo o Southwark News, o técnico do Millwall, Alex Neil, fez uma garantia emocionante antes do histórico 100º encontro competitivo de sábado contra o West Ham United, no The Den. Após uma espera de 14 anos pelo retorno do Dockers Derby, o Millwall se prepara para receber seu rival feroz depois do rebaixamento do West Ham para a EFL Championship.

Apesar de enfrentar uma grave crise de lesões, Neil insistiu que seus jogadores vão deixar até a última gota de energia em campo pelos torcedores da casa.

A ocasião histórica carrega um peso emocional imenso em todo o sudeste de Londres.