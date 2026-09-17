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Sangue, suor e lágrimas! Neil promete que o abatido Lions dará tudo de si no dérbi após 14 anos de espera
Neil promete batalha derradeira por clássico há muito aguardado
Segundo o Southwark News, o técnico do Millwall, Alex Neil, fez uma garantia emocionante antes do histórico 100º encontro competitivo de sábado contra o West Ham United, no The Den. Após uma espera de 14 anos pelo retorno do Dockers Derby, o Millwall se prepara para receber seu rival feroz depois do rebaixamento do West Ham para a EFL Championship.
Apesar de enfrentar uma grave crise de lesões, Neil insistiu que seus jogadores vão deixar até a última gota de energia em campo pelos torcedores da casa.
A ocasião histórica carrega um peso emocional imenso em todo o sudeste de Londres.
- NurPhoto
Leões castigados estão prontos para lutar além dos limites físicos
Refletindo sobre a enorme exaustão de seu elenco após o desgaste no meio de semana, Neil destacou o espírito de guerreiro presente em sua equipe. Ele observou que vários jogadores sofreram cãibras e caíram no gramado, forçando-o a lançar jogadores formados na base para segurar o resultado até o fim das partidas.
O treinador prometeu que essa mesma ética de trabalho incansável estará em exibição quando o West Ham chegar.
"O que eu posso garantir é que os nossos rapazes vão deixar absolutamente tudo em campo, como sempre fazem", declarou Neil. "Dava para ver todos eles com cãibras e caindo, mas estaremos prontos."
Técnico desafia o West Ham a sobreviver ao The Den
Neil abraçou abertamente a enorme pressão da ocasião e se recusou a minimizar a importância do clássico para a torcida do Millwall. Ele também demonstrou curiosidade para ver como o West Ham, em alta, vai lidar com a atmosfera hostil dentro do The Den.
O Millwall tem vantagem histórica no confronto, com 38 vitórias contra 34 do West Ham em 99 encontros anteriores.
O Millwall quer usar seu caldeirão em casa para atrapalhar os visitantes.
- Sports Press Photo
Cabeça fria necessária em meio à paixão à flor da pele
Ao exigir muita paixão e entrega em campo, Neil alertou seu elenco para que não deixe as emoções transbordarem e se transformarem em erros disciplinares custosos. Ele ressaltou que a disciplina tática continua sendo essencial para conquistar uma vitória marcante.
Um resultado positivo daria um impulso monumental à campanha do Millwall.
"Vai haver muito foco, tensão e paixão", acrescentou Neil. "Precisamos mostrar a luta que os torcedores desejam, mas, ao mesmo tempo, manter a cabeça fria em campo e fazer as coisas certas."
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