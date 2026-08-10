A queda no valor de mercado dos jogadores da Roshn Saudi League deixou de ser apenas um conjunto de números que aparecem em sites de avaliação de atletas e passou a ser um indicador que merece atenção, especialmente diante da presença de grandes nomes pelos quais os clubes sauditas pagaram quantias vultosas para contratar ao longo dos últimos anos.

E, com o início de uma nova temporada, as atualizações mais recentes revelaram perdas financeiras expressivas no valor de mercado de vários astros do campeonato, encabeçados por Darwin Núñez e Youssef En-Nesyri, além de outros nomes de destaque, como Mateo Retegui e Theo Hernández.

Essas quedas não significam necessariamente que esses jogadores se tornaram menos qualificados, mas refletem a mudança na forma como o mercado enxerga suas idades, seus níveis e seu desempenho mais recente, além do impacto de atuar na Roshn Saudi League em comparação com as grandes ligas europeias.

E, enquanto o valor de alguns astros recua em milhões de euros, aumentam as perguntas sobre o quanto os clubes sauditas têm conseguido obter retorno esportivo e de investimento nas grandes contratações que fecharam ao longo das últimas temporadas.