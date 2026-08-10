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Sangria de milhões na Roshan: Nusayri e Núñez lideram a lista dos maiores perdedores

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Grande choque

A queda no valor de mercado dos jogadores da Roshn Saudi League deixou de ser apenas um conjunto de números que aparecem em sites de avaliação de atletas e passou a ser um indicador que merece atenção, especialmente diante da presença de grandes nomes pelos quais os clubes sauditas pagaram quantias vultosas para contratar ao longo dos últimos anos.

E, com o início de uma nova temporada, as atualizações mais recentes revelaram perdas financeiras expressivas no valor de mercado de vários astros do campeonato, encabeçados por Darwin Núñez e Youssef En-Nesyri, além de outros nomes de destaque, como Mateo Retegui e Theo Hernández.

Essas quedas não significam necessariamente que esses jogadores se tornaram menos qualificados, mas refletem a mudança na forma como o mercado enxerga suas idades, seus níveis e seu desempenho mais recente, além do impacto de atuar na Roshn Saudi League em comparação com as grandes ligas europeias.

E, enquanto o valor de alguns astros recua em milhões de euros, aumentam as perguntas sobre o quanto os clubes sauditas têm conseguido obter retorno esportivo e de investimento nas grandes contratações que fecharam ao longo das últimas temporadas.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Núñez na liderança: prejuízo de 15 milhões de euros

    Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, lidera a lista dos jogadores que mais perderam valor de mercado, depois de ver 15 milhões de euros serem descontados do seu valor, que agora chega a apenas 20 milhões de euros.

    Essa queda coloca o atacante uruguaio sob os holofotes, especialmente porque a sua transferência para o Al-Hilal foi uma das contratações de maior destaque do clube no período recente, em meio a grandes expectativas de que pudesse fazer a diferença e comandar o setor ofensivo.

    A situação não se limita a Núñez, já que Mateo Retegui, atacante do Al-Qadsiah, aparece na segunda posição, depois de o seu valor de mercado cair 10 milhões de euros, chegando a 30 milhões, enquanto Theo Hernández, jogador do Al-Hilal, perdeu 8 milhões de euros, passando a valer 20 milhões de euros.

    Dessa forma, apenas esse trio perdeu 33 milhões de euros do seu valor de mercado, um número que reflete a dimensão da queda que atingiu alguns dos grandes nomes do campeonato.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nayef Aguerd e Diaby: novos desfalques no Al-Ittihad

    Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, aparece na lista dos maiores perdedores, depois de sua valorização de mercado cair 5 milhões de euros, chegando a 17 milhões de euros.

    A queda no valor de En-Nesyri veio em meio a uma temporada na qual o jogador não apresentou o nível esperado dele, especialmente porque o atacante marroquino chegou ao Al-Ittihad em meio a grandes expectativas de compensar a saída de Karim Benzema, mas enfrentou críticas por causa de suas atuações e de seu impacto limitado em várias partidas importantes.

    Leia também: Scouting Roshn: a última dança de Cristiano Ronaldo esbarra no muro do Al-Nassr!

    Também caiu Moussa Diaby, jogador do Al-Ittihad, com uma redução de 3 milhões de euros, chegando seu valor atual a 25 milhões de euros, enquanto Enzo Millot, jogador do Al-Ahli, perdeu 3 milhões também, e seu valor passou a ser de 25 milhões de euros.

    A lista inclui ainda Sergej Milinkovic-Savic, jogador do Al-Hilal, cujo valor caiu para 12 milhões de euros após perder 3 milhões, além de Cameron Puertas, jogador do Al-Qadsiah, cujo valor diminuiu na mesma proporção, chegando a 7 milhões de euros.

  • Koeman e Poulsen: o declínio não faz distinção entre estrelas

    As perdas não se limitaram aos nomes do setor ofensivo ou aos jogadores dos grandes clubes, já que a lista incluiu Marcin Bulka, goleiro do Neom, cujo valor de mercado caiu 5 milhões de euros, chegando a 12 milhões.

    Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, também perdeu 2 milhões de euros de seu valor de mercado, que se estabeleceu em 20 milhões de euros, o que acrescenta um novo nome entre as estrelas com grandes experiências europeias à lista dos que tiveram queda.

    Por outro lado, a leitura desses números exige certa cautela, pois o valor de mercado não é uma medida direta do desempenho dentro de campo, além de ser influenciado por diversos fatores, como idade, duração do contrato, nível da competição, lesões e continuidade.



    Mas o que chama a atenção é a presença de um grande número de jogadores de nomes de peso na lista dos que tiveram queda, o que abre um debate mais amplo sobre a natureza do mercado de transferências saudita: será que os clubes se tornaram mais cuidadosos ao avaliar as contratações e seu valor real, ou será que algumas estrelas não conseguiram manter o valor que haviam alcançado antes de se transferirem para a Roshn Saudi League?

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