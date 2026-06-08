Mas quanto custaria tirar Tonali do Newcastle? A resposta é simples: muito, uma fortuna. A avaliação dos Magpies está nas alturas: segundo Moretto, o preço gira em torno de € 100 milhões.

Um duelo de somas astronômicas poderia, portanto, se desenrolar entre United e City, o que, por um lado, lisonjeia o jogador e o futebol italiano, mas, por outro, não agrada aos clubes que nutrem sonhos de trazer o talento nascido em 2000 de volta à Série A, com destaque para a Juventus, que há anos está obcecada por Tonali.

Segundo o Telegraph, o Newcastle está determinado a não deixar a situação se arrastar, tendo aprendido com as janelas de transferências anteriores, nas quais as avaliações dos jogadores flutuavam durante sagas prolongadas. No verão passado, eles viram a saga de Alexander Isak se arrastar até depois do início da temporada. Dizem que eles esperam que Tonali saia neste verão, já que seu agente tem abordado clubes, e eles preferem evitar outra novela interminável.