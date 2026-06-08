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Sandro Tonali pode ser vendido em breve, já que o Newcastle busca evitar que se repita o fiasco da transferência de Alexander Isak, em meio a rumores envolvendo o Manchester United e o Manchester City
O Manchester United lidera a disputa por Tonali
Segundo relatos, o Manchester United está acompanhando a situação de Tonali mais de perto do que qualquer outro clube. Os Red Devils estão se preparando para reformular seu elenco, especialmente o meio-campo, que certamente verá a saída de Casemiro para a MLS. Conforme relatado por Matteo Moretto, o ex-jogador do Milan está no topo da lista de desejos do United para reforçar o meio-campo, e a negociação está ganhando força.
Nas próximas semanas, o United analisará o assunto com mais detalhes para avaliar a real viabilidade da transferência. Mas eles não são o único clube interessado em garantir os serviços do jogador da seleção italiana, que vem impressionando desde que voltou a ter regularidade nas partidas.
- AFP
O Manchester City entra na disputa
O Manchester City também entrou na disputa por Tonali, clube onde já joga outro ex-jogador do Rossonero, Tijjani Reijnders. Com a saída de Bernardo Silva e Rodri fortemente cortejado pelo Real Madrid, o City também precisa encarar a possível necessidade de fazer mudanças significativas no meio-campo, e o perfil de Tonali — considerando o que ele tem demonstrado tanto pelo clube quanto pela seleção — está se mostrando altamente atraente para a diretoria e o técnico.
O interesse da metade azul de Manchester adiciona uma camada de complexidade à posição do Newcastle. Embora os Magpies preferissem, idealmente, manter seus melhores jogadores, a perspectiva de uma guerra de lances entre os dois gigantes de Manchester poderia proporcionar ao clube do nordeste a injeção financeira necessária para cumprir as rigorosas Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR).
Newcastle estabelece avaliação astronômica de 100 milhões de libras
Mas quanto custaria tirar Tonali do Newcastle? A resposta é simples: muito, uma fortuna. A avaliação dos Magpies está nas alturas: segundo Moretto, o preço gira em torno de € 100 milhões.
Um duelo de somas astronômicas poderia, portanto, se desenrolar entre United e City, o que, por um lado, lisonjeia o jogador e o futebol italiano, mas, por outro, não agrada aos clubes que nutrem sonhos de trazer o talento nascido em 2000 de volta à Série A, com destaque para a Juventus, que há anos está obcecada por Tonali.
Segundo o Telegraph, o Newcastle está determinado a não deixar a situação se arrastar, tendo aprendido com as janelas de transferências anteriores, nas quais as avaliações dos jogadores flutuavam durante sagas prolongadas. No verão passado, eles viram a saga de Alexander Isak se arrastar até depois do início da temporada. Dizem que eles esperam que Tonali saia neste verão, já que seu agente tem abordado clubes, e eles preferem evitar outra novela interminável.
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O acordo de cavalheiros e o futebol europeu
Tonali é uma contratação cara, mas que pode se tornar mais viável dependendo de como terminar a temporada. De fato, há alguns dias, surgiram notícias da Inglaterra sobre um “acordo de cavalheiros” entre o jogador e o Newcastle, um pacto pelo qual o clube inglês facilitaria a saída do jogador caso a equipe de Eddie Howe não consiga se classificar para as competições europeias na próxima temporada.
O jogador de 24 anos continua sendo uma figura-chave nos planos de Eddie Howe, mas a realidade da atual situação do Newcastle exige que o clube seja pragmático. Evitar um “desastre” semelhante à incerteza em torno de Alexander Isak é uma prioridade para a equipe de contratações. Se surgir a oferta certa e o clube não tiver o atrativo do futebol europeu, a passagem do italiano pelo St James’ Park pode estar chegando ao fim.