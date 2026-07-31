Em entrevista ao Daily Mail, em Sydney, Tonali destacou seu desejo de garantir o melhor acordo possível para o Newcastle depois de tudo o que o clube fez por sua carreira: "A primeira coisa era conseguir o melhor acordo para o Newcastle.

"Eu conheci lá algumas das melhores pessoas do futebol. Elas amam futebol. Vivem pelo futebol. Quando decidi me transferir, disse ao meu agente e a Ross Wilson que queria o melhor acordo para o Newcastle porque eles merecem tudo. Isso é futebol. Às vezes, você precisa entender como tudo pode mudar na sua vida em cinco minutos."

Ele então explicou como o preço de £ 100 milhões pedido pelo Newcastle descartou um possível retorno à Serie A por causa das limitações financeiras dos clubes italianos, o que acabou o levando a escolher o Tottenham: "Ficamos três anos em Newcastle e, depois de três anos, conversamos todos juntos, eu e minha família. Era impossível por causa do dinheiro.

"Sobre o salário, você pode conversar o tempo todo, mas se não encontrar o dinheiro para a transferência, não tem chance de se mudar. A Inglaterra foi a nossa solução e encontramos a melhor solução na Inglaterra para mim, para minha carreira, para o meu futebol, para a minha felicidade, para a minha família. Falei com dois times. Entendi depois de 10, 15 minutos que o Tottenham seria meu próximo time."