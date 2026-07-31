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Sandro Tonali insiste que queria "o melhor acordo" para o Newcastle, enquanto o meio-campista explica por que a ida para o Tottenham foi ideal para a carreira e a felicidade
Tonali conclui transferência para o Tottenham
Tonali concluiu sua transferência para o Tottenham em uma impressionante negociação de £100 milhões junto ao Newcastle neste verão. O jogador de 26 anos da seleção italiana decidiu encerrar sua passagem de três anos por St James' Park em busca de um novo desafio sob o comando de De Zerbi. Em meio às notícias sobre a saída de Eddie Howe do cargo de técnico do Newcastle, Tonali ressaltou seu compromisso pessoal de garantir que o Newcastle recebesse o valor máximo por sua transferência.
- AAP
Italiano prioriza o interesse do Newcastle
Em entrevista ao Daily Mail, em Sydney, Tonali destacou seu desejo de garantir o melhor acordo possível para o Newcastle depois de tudo o que o clube fez por sua carreira: "A primeira coisa era conseguir o melhor acordo para o Newcastle.
"Eu conheci lá algumas das melhores pessoas do futebol. Elas amam futebol. Vivem pelo futebol. Quando decidi me transferir, disse ao meu agente e a Ross Wilson que queria o melhor acordo para o Newcastle porque eles merecem tudo. Isso é futebol. Às vezes, você precisa entender como tudo pode mudar na sua vida em cinco minutos."
Ele então explicou como o preço de £ 100 milhões pedido pelo Newcastle descartou um possível retorno à Serie A por causa das limitações financeiras dos clubes italianos, o que acabou o levando a escolher o Tottenham: "Ficamos três anos em Newcastle e, depois de três anos, conversamos todos juntos, eu e minha família. Era impossível por causa do dinheiro.
"Sobre o salário, você pode conversar o tempo todo, mas se não encontrar o dinheiro para a transferência, não tem chance de se mudar. A Inglaterra foi a nossa solução e encontramos a melhor solução na Inglaterra para mim, para minha carreira, para o meu futebol, para a minha felicidade, para a minha família. Falei com dois times. Entendi depois de 10, 15 minutos que o Tottenham seria meu próximo time."
Fator De Zerbi sela transferência
Tonali, que também foi alvo do Manchester City, destacou o papel crucial de De Zerbi e a convicção demonstrada pelo Spurs para convencê-lo e à sua família: "Depois da última temporada, falei com a minha esposa. Queríamos mudar a nossa vida. Não apenas pela cidade. Queríamos mudar tudo.
"Conversamos com dois clubes. Quando conversamos com o Tottenham, decidimos assinar com este time. Eles falaram com 100 por cento de paixão, 100 por cento de seriedade. Por esta cidade, pela minha vida fora do futebol, pela minha família, OK, isso representa uns 10 por cento.
"Roberto e o diretor fizeram a diferença no negócio. Falei depois de dois minutos com a minha esposa e a minha família e disse: 'Provavelmente será uma das melhores decisões da minha carreira'. Ela me disse: 'Você tem 100 por cento o controle sobre esta decisão'."
O meio-campista acrescentou a visão que De Zerbi compartilhou para motivar o elenco do Tottenham antes da próxima temporada: "Roberto disse que o projeto será duro, mas será perfeito para mim, para você, para a cidade, e podemos fazer uma das melhores temporadas porque temos grandes jogadores. Só precisamos trabalhar muito."
- AAP
Tottenham reconstrói o motor do meio-campo
Além de contratar Tonali, o Tottenham também desembolsou £ 85 milhões para trazer Mateus Fernandes do West Ham e completar a reformulação do meio-campo. Ao falar sobre seu novo status de jogador de £ 100 milhões, Tonali insistiu que está pronto para abraçar a pressão: "Você tem que entender que isso é futebol. O preço é diferente agora em comparação com 10 anos atrás.
"Eu sei que tenho muita pressão, mas sei que sou um jogador de futebol, sei das minhas responsabilidades, conheço este time, conheço as pessoas aqui. Tenho que jogar como se fosse um jogador normal, um jogador normal do Tottenham, com paixão, colocando minha energia todos os dias. Não é £ 1 milhão, £ 10 milhões ou £ 100 milhões. Você só tem que ser um jogador apaixonado por este treinador."
Tonali passou anteriormente uma década na Itália com o Brescia, cidade natal de De Zerbi, onde os dois compartilharam uma ligação especial. Refletindo sobre suas primeiras impressões ao trabalhar com De Zerbi, Tonali revelou: "Nós falamos sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre a paixão que ele coloca em cada momento com o time por este trabalho, e acho que agora, depois de duas semanas, sei que tudo é real."
Ele concluiu comparando o estilo de gestão de Howe no Newcastle com a abordagem tática que De Zerbi está implementando no Tottenham: "Todos os treinadores são diferentes. Passei três anos com Eddie e ele foi fantástico, especialmente para mim. Mas agora encontrei um treinador diferente, que trabalha muito no campo, muito com a tática, muito com a bola. Nós adoramos jogar com a bola porque somos um grande time com grandes jogadores."
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