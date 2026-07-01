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Sandro Tonali está de caminho para o Tottenham após o Newcastle fechar acordo no valor de até 100 milhões de libras
Detalhes da transferência que bateu recordes
De acordo com o The Athletic, o Tottenham fechou um acordo histórico para contratar Tonali por um valor inicial de 92,5 milhões de libras, com um adicional de 7,5 milhões de libras em bônus vinculados à classificação para a Liga dos Campeões ao longo da vigência do contrato. Se todos os bônus forem atingidos, o valor total do negócio ultrapassará os 85 milhões de libras que o Tottenham teria concordado em pagar ao West Ham por Mateus Fernandes, tornando Tonali a contratação mais cara da história do clube.
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A reconstrução do meio-campo do Tottenham
O Tottenham vem tendo uma janela de transferências de verão incrivelmente movimentada até o momento, em busca de montar um time formidável. Andy Robertson e Marco Senesi já chegaram como jogadores sem contrato, enquanto Jan Paul van Hecke foi contratado do Brighton por 52 milhões de libras.
Tonali e Fernandes se juntarão a um meio-campo já bem reforçado do Tottenham, que atualmente conta com Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray e Lucas Bergvall.
No entanto, Bergvall informou recentemente ao clube seu forte desejo de buscar um novo desafio em outro lugar. A contratação de Tonali traz experiência crucial e qualidade inegável, garantindo que o Tottenham tenha o elenco necessário para competir intensamente em várias frentes.
Superando os reveses do passado no Newcastle
Tonali se transferiu originalmente do Milan para o Newcastle em julho de 2023 por um valor em torno de 60,5 milhões de libras. No entanto, ele recebeu uma suspensão imediata de 10 meses em outubro daquele ano, depois que a Federação Italiana de Futebol o considerou culpado por violar as regras relativas a apostas. Consequentemente, Tonali perdeu o restante de sua temporada de estreia e o Campeonato Europeu de 2024.
Desde seu retorno, em agosto de 2024, ele tem se destacado, disputando 110 partidas pelo Newcastle, marcando 10 gols e dando 10 assistências ao lado de Bruno Guimarães. Na última temporada, Tonali disputou 53 partidas em todas as competições e marcou três gols, ajudando o Newcastle a garantir o 12º lugar na Premier League e a chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.
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O que vem a seguir para Tonali?
Tonali não vai disputar a Copa do Mundo deste verão, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, já que a Itália não conseguiu se classificar. Em vez disso, ele agora se dedicará inteiramente a finalizar sua transferência para o Tottenham. Assim que o negócio for fechado, ele se juntará imediatamente aos seus novos companheiros de equipe para os treinos de pré-temporada.