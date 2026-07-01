Sandro Tonali está de caminho para o Tottenham após o Newcastle fechar acordo no valor de até 100 milhões de libras

O Tottenham vem tendo uma janela de transferências de verão incrivelmente movimentada até o momento, em busca de montar um time formidável. Andy Robertson e Marco Senesi já chegaram como jogadores sem contrato, enquanto Jan Paul van Hecke foi contratado do Brighton por 52 milhões de libras.

Tonali e Fernandes se juntarão a um meio-campo já bem reforçado do Tottenham, que atualmente conta com Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray e Lucas Bergvall.

No entanto, Bergvall informou recentemente ao clube seu forte desejo de buscar um novo desafio em outro lugar. A contratação de Tonali traz experiência crucial e qualidade inegável, garantindo que o Tottenham tenha o elenco necessário para competir intensamente em várias frentes.