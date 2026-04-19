Sandro Tonali e Anthony Gordon recebem ultimato de “ficar ou sair” do técnico do Newcastle, Eddie Howe, em meio a especulações envolvendo o Manchester United e o Liverpool

O clima no St James' Park ficou tenso após o apito final da partida contra o Bournemouth, com os torcedores vaiando uma equipe que já perdeu oito das últimas 11 partidas da Premier League.

Em meio a intensas especulações ligando figuras-chave como Gordon ao Liverpool e Tonali ao Manchester United, Howe deixou claro que não tolerará qualquer falta de foco de seu elenco durante este período turbulento.

Falando sobre o crescente clima de negatividade em torno do clube, o técnico Howe disse: “O que posso dizer é que vejo total comprometimento por parte dos jogadores. Sei que a mídia vai publicar matérias diferentes em momentos diferentes; acho que isso faz parte do jogo, como já disse várias vezes, na nossa situação atual. Não é algo que eu queira ou incentive. Quero que os jogadores estejam totalmente focados e presentes aqui, emocional e fisicamente, porque acho que não dá para fazer as duas coisas.”