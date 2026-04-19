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Sandro Tonali e Anthony Gordon recebem ultimato de “ficar ou sair” do técnico do Newcastle, Eddie Howe, em meio a especulações envolvendo o Manchester United e o Liverpool
Howe exige dedicação total
O clima no St James' Park ficou tenso após o apito final da partida contra o Bournemouth, com os torcedores vaiando uma equipe que já perdeu oito das últimas 11 partidas da Premier League.
Em meio a intensas especulações ligando figuras-chave como Gordon ao Liverpool e Tonali ao Manchester United, Howe deixou claro que não tolerará qualquer falta de foco de seu elenco durante este período turbulento.
Falando sobre o crescente clima de negatividade em torno do clube, o técnico Howe disse: “O que posso dizer é que vejo total comprometimento por parte dos jogadores. Sei que a mídia vai publicar matérias diferentes em momentos diferentes; acho que isso faz parte do jogo, como já disse várias vezes, na nossa situação atual. Não é algo que eu queira ou incentive. Quero que os jogadores estejam totalmente focados e presentes aqui, emocional e fisicamente, porque acho que não dá para fazer as duas coisas.”
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Ultimato lançado em meio a especulações sobre transferências
Com grandes clubes como Liverpool e United supostamente de olho nos melhores talentos do Newcastle, Howe deixou bem claro qual é a mentalidade necessária para vestir a camisa listrada de preto e branco.
“Ou você está dentro ou está fora, não há meio-termo para mim. Portanto, se esse for o caso de um ou dois jogadores, seria extremamente decepcionante, mas não posso dar nenhuma garantia em nenhum dos sentidos, pois não estou envolvido nessas conversas”, explicou Howe. “Ninguém me disse nada contrário a isso pessoalmente.”
O St James' Park enfrenta dificuldades
Com cinco derrotas nos últimos seis jogos no St James' Park, a fortaleza que Howe construiu durante seus dois primeiros anos no comando parece ter desmoronado.
Quando questionado se os rumores externos sobre transferências e restrições financeiras estavam chegando ao vestiário, Howe manteve-se cauteloso.
“É difícil para mim responder a isso porque não faço parte dessa conversa, estou alheio a ela. Duvido muito que seja o caso, mas não posso afirmar categoricamente que não seja”, observou.
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Howe sob pressão
A queda do Newcastle tem sido surpreendentemente rápida. Há apenas um ano, o clube comemorava a vitória na Carabao Cup sobre o Liverpool e garantia mais uma participação na Liga dos Campeões. Agora, o time está na 14ª posição da tabela da Premier League, e a pressão sobre Howe aumenta, com uma difícil visita ao líder do campeonato, o Arsenal, pela frente.