Getty
Traduzido por
Sandro Tonali disse que “merece jogar por um grande time”, em um duro golpe para o Newcastle, enquanto o Manchester United e o Arsenal vislumbram uma transferência milionária pelo meio-campista italiano
Contrato de Tonali: por que o astro do Newcastle tem um preço tão alto
O Newcastle tem Tonali vinculado a um contrato até 2029, com a opção de prorrogação por mais 12 meses. O clube não tem pressão para vender e continua em posição de exigir o valor mais alto possível por um ativo valioso, caso receba ofertas em um futuro próximo.
No final da janela de transferências de inverno, houve rumores de que Tonali estava no radar do Arsenal. As especulações sobre uma abordagem oficial foram rapidamente minimizadas, mas diz-se que os Gunners são admiradores de um rival doméstico que superou muitos desafios para se tornar uma estrela de primeira linha na Inglaterra.
O United e o Chelsea também estão no mercado para reforçar seus respectivos meio-campos, com ambos esperando ter à disposição os fundos gerados pela classificação para a Liga dos Campeões neste verão. É possível que eles decidam testar a determinação do Newcastle em manter Tonali, jáque os Magpies correm o risco de não terminar entre os sete primeiros nesta temporada.
- Getty
Será que Tonali vai acabar no Manchester United, Arsenal ou Chelsea?
Questionado sobre se Tonali poderia estar de saída, o ex-jogador da seleção italiana e emprestado ao Newcastle, Rossi, falando em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Ele merece. Tem sido um ótimo jogador para o Newcastle. Foi ótimo no Milan, ótimo para o Newcastle.
Ele é um líder em campo. Ele oferece muita qualidade, mas também quantidade. Esses são jogadores raros no futebol atual. Portanto, ele com certeza merece jogar por um grande time. Os preços no futebol hoje em dia são absurdos. Então, você definitivamente vai pagar muito por um jogador como ele.”
Revelado: quando será tomada uma decisão sobre o futuro de Tonali
O agente de Tonali afirma que as negociações sobre valores e possíveis destinos serão para outro dia, com Giuseppe Riso dizendo ao Tuttosport ao dar uma atualização sobre o futuro de seu cliente: “Essas discussões sobre transferência ocorrerão mais tarde. Vamos ver como termina a temporada e então decidiremos o que fazer.
Não há preferência no momento. Ainda é cedo. O que estamos dizendo hoje não se aplicará amanhã. O Newcastle não poderia deixá-lo ir agora, e não faz sentido mudar, especialmente porque Sandro é muito apegado ao clube. Vamos avaliar e decidir o que fazer no verão.”
- Getty
O jogador da seleção italiana e ex-atacante do Everton Kean poderá retornar à Premier League?
Outro jogador da seleção italiana que pode ter que tomar decisões importantes no final da temporada é Moise Kean. Ele voltou a marcar gols recentemente, balançando as redes em três das últimas cinco partidas, e registrou 34 gols em 74 partidas pela Fiorentina desde que se juntou ao time em 2024.
Kean, agora com 26 anos, é um jogador mais maduro do que aquele que lutou para causar impacto no Everton entre 2019 e 2021. Um retorno à Premier League tem sido cogitado para o ex-atacante da Juventus.
Questionado se Kean estaria mais bem preparado para esse desafio na segunda vez, o ex-atacante da Viola, Rossi, disse: “Ele teve uma ótima temporada no ano passado. Este ano, ele está com dificuldades. Ele está com um pouco de dificuldade. Ele está recuperando a forma neste último mês, o que é ótimo para a Fiorentina. Eles definitivamente precisam dos gols dele.
“Mas, sim, ele é alguém que pode fornecer essa força física no ataque, essa velocidade no ataque e essa finalização, que é algo em que ele é bom. Então, sim, ele tem mais experiência, ele tem mais bagagem agora que tem 26 anos. Então, acho que se ele vier para a Premier League, acho que será algo muito positivo para ele.”
Resta saber onde Tonali e Kean irão atuar na próxima temporada, com expectativa de que haja interesse em seus serviços quando outra janela de transferências for aberta.
Publicidade