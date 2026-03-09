Sandro Tonali disse que “merece jogar por um grande time”, em um duro golpe para o Newcastle, enquanto o Manchester United e o Arsenal vislumbram uma transferência milionária pelo meio-campista italiano

Outro jogador da seleção italiana que pode ter que tomar decisões importantes no final da temporada é Moise Kean. Ele voltou a marcar gols recentemente, balançando as redes em três das últimas cinco partidas, e registrou 34 gols em 74 partidas pela Fiorentina desde que se juntou ao time em 2024.

Kean, agora com 26 anos, é um jogador mais maduro do que aquele que lutou para causar impacto no Everton entre 2019 e 2021. Um retorno à Premier League tem sido cogitado para o ex-atacante da Juventus.

Questionado se Kean estaria mais bem preparado para esse desafio na segunda vez, o ex-atacante da Viola, Rossi, disse: “Ele teve uma ótima temporada no ano passado. Este ano, ele está com dificuldades. Ele está com um pouco de dificuldade. Ele está recuperando a forma neste último mês, o que é ótimo para a Fiorentina. Eles definitivamente precisam dos gols dele.

“Mas, sim, ele é alguém que pode fornecer essa força física no ataque, essa velocidade no ataque e essa finalização, que é algo em que ele é bom. Então, sim, ele tem mais experiência, ele tem mais bagagem agora que tem 26 anos. Então, acho que se ele vier para a Premier League, acho que será algo muito positivo para ele.”

Resta saber onde Tonali e Kean irão atuar na próxima temporada, com expectativa de que haja interesse em seus serviços quando outra janela de transferências for aberta.