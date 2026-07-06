Sandro Tonali concretiza transferência de 100 milhões de libras para o Tottenham; o meio-campista italiano explica a “mágica” que o convenceu a deixar o Newcastle para se mudar para o norte de Londres

Tonali deixa o St James’ Park como um herói cult, depois de ter ajudado o Newcastle a encerrar uma espera de 70 anos por um título importante ao conquistar a Carabao Cup em 2025. Sua trajetória no Nordeste não foi isenta de desafios, incluindo uma suspensão de grande repercussão de 10 meses por violações relacionadas a apostas no início de sua passagem pelo clube, mas o meio-campista desenvolveu um vínculo profundo com a torcida e com o técnico Eddie Howe. Em uma emocionante mensagem de despedida, o jogador da seleção italiana expressou sua gratidão àqueles que o apoiaram nos altos e baixos.

“Três anos atrás, cheguei ao Newcastle sem saber muito bem o que esperar. Hoje é hora de dizer adeus e é difícil encontrar as palavras certas”, escreveu Tonali.

“Quero começar agradecendo ao clube. Às pessoas que trabalham todos os dias e que ninguém vê no centro de treinamento, a todos que me receberam e me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia. Obrigado à comissão técnica e aos meus companheiros de equipe por acreditarem em mim e me ajudarem a crescer. Uma menção especial ao técnico, Eddie, que foi uma verdadeira figura orientadora e que sempre esteve ao meu lado ao longo dessa jornada.”

“Mas, acima de tudo, quero falar diretamente com os torcedores. Quando as coisas estavam difíceis para mim, vocês estavam lá. Nem por um dia sequer me senti sozinho. Senti isso toda vez que estive no St James’ Park. Isso é algo que levarei comigo pelo resto da vida.”

“Juntos, conquistamos algo que esta cidade esperava há décadas. Naquele dia, em Wembley, foi especial, um momento histórico que pudemos compartilhar juntos. Aos torcedores que nunca deixaram de acreditar, que nunca deixaram de torcer por este clube, que estiveram presentes nos momentos mais difíceis, aquele troféu foi para vocês.”

“O futebol me trouxe para Newcastle. Hoje parto com minha esposa e nosso filho, que nasceu durante minha passagem por aqui. Esta cidade me deu mais do que futebol. Me deu um lar, momentos que vou guardar para sempre e pessoas pelas quais sempre serei grato. Obrigado por tudo.”







