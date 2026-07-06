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Sandro Tonali concretiza transferência de 100 milhões de libras para o Tottenham; o meio-campista italiano explica a “mágica” que o convenceu a deixar o Newcastle para se mudar para o norte de Londres
O Spurs não poupa gastos para contratar estrela italiana
O time do norte de Londres teria feito uma oferta inicial de 80 milhões de libras (107 milhões de dólares), rejeitada pelos Magpies, mas finalmente chegou a um acordo com um contrato estruturado no valor de 92,5 milhões de libras à vista, mais 7,5 milhões de libras em bônus vinculados ao desempenho. Apesar do interesse de vários clubes de elite de todo o continente, Tonali revelou que uma longa conversa com seu novo técnico facilitou sua decisão.
Os dois italianos têm uma conexão por meio do Brescia, clube onde Tonali ganhou destaque e cidade natal de De Zerbi. Ao falar sobre sua decisão de se juntar ao clube, Tonali disse: “Estou muito feliz por estar aqui. As pessoas falavam de quatro ou cinco clubes — mas só havia um. Conversei com o técnico por quase duas horas sobre o clube, a torcida, o estádio e nosso futebol. Foi mágico, porque soube imediatamente que tinha que assinar com o Tottenham. Já joguei contra o Tottenham algumas vezes e sempre encontrei uma atmosfera incrível criada por uma torcida fantástica. Mal posso esperar para começar a temporada.”
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De Zerbi consegue contratar seu principal alvo
Para De Zerbi, a contratação de Tonali representa mais do que apenas um reforço tático; trata-se de um reencontro com um jogador que ele acompanha de perto desde seus primeiros passos na Itália. O técnico do Spurs acredita que a chegada dele transformará o meio-campo do time do norte de Londres.
De Zerbi expressou sua satisfação com a contratação, afirmando: “Sandro é um jogador especial e uma grande contratação para o nosso clube. Eu o acompanho há muito tempo, pois ele passou pelas categorias de base do clube da minha cidade natal, o Brescia, e estou muito feliz por trabalhar com ele agora. Dadas as suas qualidades, houve muito interesse no Sandro neste verão. No entanto, ele foi muito claro quanto ao seu desejo de se juntar ao Tottenham, e sei que nossos torcedores vão adorar o que ele traz para a equipe.”
Uma despedida agridoce de Tyneside
Tonali deixa o St James’ Park como um herói cult, depois de ter ajudado o Newcastle a encerrar uma espera de 70 anos por um título importante ao conquistar a Carabao Cup em 2025. Sua trajetória no Nordeste não foi isenta de desafios, incluindo uma suspensão de grande repercussão de 10 meses por violações relacionadas a apostas no início de sua passagem pelo clube, mas o meio-campista desenvolveu um vínculo profundo com a torcida e com o técnico Eddie Howe. Em uma emocionante mensagem de despedida, o jogador da seleção italiana expressou sua gratidão àqueles que o apoiaram nos altos e baixos.
“Três anos atrás, cheguei ao Newcastle sem saber muito bem o que esperar. Hoje é hora de dizer adeus e é difícil encontrar as palavras certas”, escreveu Tonali.
“Quero começar agradecendo ao clube. Às pessoas que trabalham todos os dias e que ninguém vê no centro de treinamento, a todos que me receberam e me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia. Obrigado à comissão técnica e aos meus companheiros de equipe por acreditarem em mim e me ajudarem a crescer. Uma menção especial ao técnico, Eddie, que foi uma verdadeira figura orientadora e que sempre esteve ao meu lado ao longo dessa jornada.”
“Mas, acima de tudo, quero falar diretamente com os torcedores. Quando as coisas estavam difíceis para mim, vocês estavam lá. Nem por um dia sequer me senti sozinho. Senti isso toda vez que estive no St James’ Park. Isso é algo que levarei comigo pelo resto da vida.”
“Juntos, conquistamos algo que esta cidade esperava há décadas. Naquele dia, em Wembley, foi especial, um momento histórico que pudemos compartilhar juntos. Aos torcedores que nunca deixaram de acreditar, que nunca deixaram de torcer por este clube, que estiveram presentes nos momentos mais difíceis, aquele troféu foi para vocês.”
“O futebol me trouxe para Newcastle. Hoje parto com minha esposa e nosso filho, que nasceu durante minha passagem por aqui. Esta cidade me deu mais do que futebol. Me deu um lar, momentos que vou guardar para sempre e pessoas pelas quais sempre serei grato. Obrigado por tudo.”
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Experiência europeia e qualidade técnica
A diretoria do Spurs, liderada pelo diretor esportivo Johan Lange, considera o investimento de 100 milhões de libras um passo necessário para competir no topo da Premier League. O currículo de Tonali, que inclui um título da Série A com o AC Milan e uma boa campanha na Liga dos Campeões, proporciona ao elenco a experiência de alto nível de que tanto precisava.
Lange destacou as qualidades que fizeram do jogador de 26 anos um alvo prioritário, afirmando: “Sandro é um dos melhores meio-campistas da Europa e estamos muito felizes em recebê-lo no clube. Ele possui uma qualidade técnica excepcional aliada a uma verdadeira inteligência futebolística, além de ter o caráter necessário para se destacar em um ambiente exigente e de alta pressão. Sandro traz uma experiência valiosa no mais alto nível, tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias, e sei que nossos torcedores vão adorar sua energia e dedicação em campo. Estamos todos ansiosos para vê-lo vestir nossa famosa camisa branca pela primeira vez.”
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