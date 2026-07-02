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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Sandro Tonali cita o estilo de vida, a família e Roberto De Zerbi como motivos por trás da transferência para o Tottenham, ao confirmar sua saída do Newcastle

Mercado da bola
S. Tonali
Tottenham
Premier League
Newcastle

Sandro Tonali está prestes a concretizar uma transferência sensacional para o Tottenham Hotspur, tendo o meio-campista italiano confirmado que sua saída do Newcastle United foi motivada por escolhas relacionadas ao estilo de vida e à família. O ex-jogador do AC Milan deve se tornar o jogador italiano mais caro da história, enquanto se prepara para se juntar ao influente compatriota Roberto De Zerbi no norte de Londres.

  • O toque pessoal de De Zerbi sela o acordo

    O Tottenham conseguiu uma grande conquista ao chegar a um acordo para contratar Tonali por 100 milhões de libras. O meio-campista de 26 anos admitiu que a presença do técnico italiano no Tottenham Hotspur Stadium foi um fator decisivo em sua decisão de deixar Tyneside.

    Em entrevista à Sky Sport, Tonali explicou o processo: “[A negociação] foi um pouco demorada. Tínhamos uma espécie de acordo com o Newcastle, conversávamos todos os dias e conseguimos chegar a um acordo. Eles queriam o melhor de mim, nós queríamos o melhor negócio para eles. Nos despedimos em excelentes termos, estamos todos felizes e estou pronto para essa nova aventura.”

    Quando questionado sobre por que escolheu o Tottenham, Tonali disse: “De Zerbi teve um papel importante nisso e, além disso, foi uma escolha de estilo de vida e de família depois de três anos no Newcastle. De Zerbi merece muito do crédito; ele fez isso não apenas como conterrâneo de Brescia e amigo, mas também como alguém que trabalha duro e está comprometido com isso.”




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  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Novo recorde para o Spurs

    Espera-se que o valor total da contratação de Tonali supere o recorde anterior do clube, de 85 milhões de libras, estabelecido com a recente aquisição de Mateus Fernandes, o que ilustra a enorme ambição do clube sob a atual liderança. Tonali, que já partiu para Londres com seus representantes e sua esposa, está focado em começar com o pé direito.

    “Vamos passo a passo: exames médicos e assinatura do contrato, e depois partiremos para a pré-temporada. O time estará pronto em um mês, porque a Copa do Mundo está chegando. O clube vem de uma temporada difícil, mas vamos tentar garantir que tudo corra bem”, acrescentou o meio-campista, detalhando seus planos imediatos para o verão.

  • Sonhando com o retorno dos Azzurri

    Apesar do entusiasmo pela Premier League, Tonali continua profundamente ligado às suas raízes e à seleção italiana. Ele expressou o desejo de ver o ex-diretor do Milan, Paolo Maldini, assumir uma função na Azzurra, uma decisão que teria um impacto significativo em suas próprias aspirações internacionais. “O objetivo é voltar à Copa do Mundo. Dói ficar de fora pela terceira vez consecutiva. Vou conversar com o Maldini; trabalhar com ele seria uma sensação incrível, mesmo na seleção, depois de tudo o que ele fez no Milan. Ele é um grande campeão e uma pessoa maravilhosa”, observou Tonali.


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    O meio-campo vai tomando forma

    Tonali deixa o Newcastle após ter reconstruído sua reputação, na sequência de uma suspensão que ganhou grande repercussão, tornando-se, por fim, uma peça fundamental do meio-campo dos Magpies ao lado de Bruno Guimarães. Sua chegada ao norte de Londres completa uma reformulação significativa do meio-campo do Spurs, proporcionando a De Zerbi a qualidade técnica e a inteligência tática necessárias para seu sistema.

    Com as questões legais já superadas e seus melhores anos pela frente, a contratação de Tonali é vista como a peça final do quebra-cabeça para um Tottenham que busca retornar à elite europeia. O jogador da seleção italiana buscará agora transformar sua experiência na Série A e na Premier League em um capítulo de sucesso na capital, impulsionado pelo apoio de sua família e pela orientação tática de De Zerbi.

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