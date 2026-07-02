Sandro Tonali cita o estilo de vida, a família e Roberto De Zerbi como motivos por trás da transferência para o Tottenham, ao confirmar sua saída do Newcastle

O Tottenham conseguiu uma grande conquista ao chegar a um acordo para contratar Tonali por 100 milhões de libras. O meio-campista de 26 anos admitiu que a presença do técnico italiano no Tottenham Hotspur Stadium foi um fator decisivo em sua decisão de deixar Tyneside.

Em entrevista à Sky Sport, Tonali explicou o processo: “[A negociação] foi um pouco demorada. Tínhamos uma espécie de acordo com o Newcastle, conversávamos todos os dias e conseguimos chegar a um acordo. Eles queriam o melhor de mim, nós queríamos o melhor negócio para eles. Nos despedimos em excelentes termos, estamos todos felizes e estou pronto para essa nova aventura.”

Quando questionado sobre por que escolheu o Tottenham, Tonali disse: “De Zerbi teve um papel importante nisso e, além disso, foi uma escolha de estilo de vida e de família depois de três anos no Newcastle. De Zerbi merece muito do crédito; ele fez isso não apenas como conterrâneo de Brescia e amigo, mas também como alguém que trabalha duro e está comprometido com isso.”











