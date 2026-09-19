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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
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Sandro Mazzola morreu aos 83 anos: as lembranças da Inter e do futebol italiano, um minuto de silêncio em todos os eventos esportivos do fim de semana na Itália

Inter de Milão
S. Mazzola
Itália
Especiais e Opinião
Opinion
Campeonato Italiano
Milan
Torino

Mundo do futebol de luto.

O mundo do futebol chora Sandro Mazzola, que morreu aos 83 anos.


Ironia do destino, neste sábado, 19 de setembro, cai o centenário da inauguração do estádio de San Siro, que recebeu um dérbi de Milão vencido por 6 a 3 pela Inter.


Sua casa por toda uma vida, onde jogou por duas décadas, de 1957 a 1977 (as 3 primeiras temporadas nas categorias de base). Marcando 158 gols em 565 partidas no time principal com a camisa nerazzurra, a única vestida em sua carreira.


Com exceção da seleção italiana, pela qual marcou 22 gols em 70 partidas. Vencendo a Eurocopa em 1968 e chegando à final da Copa do Mundo do México de 1970, perdida por 4 a 1 para o Brasil após a lendária semifinal vencida por 4 a 3 pela Itália contra a Alemanha na prorrogação.


Sem esquecer os 4 Scudetti, as 2 Copas dos Campeões e as 2 Copas Intercontinentais conquistadas com a Inter. Que, na prática, o adotou desde quando, aos 6 anos, ficou órfão após a morte do pai, Valentino Mazzola, homem-símbolo do Grande Torino, morto aos 30 anos em 4 de maio de 1949 na tragédia aérea de Superga.


Depois de pendurar as chuteiras, Sandro Mazzola trabalhou na Inter de Massimo Moratti como diretor esportivo (função que depois também exerceu no Torino), levando para Milão o Fenômeno brasileiro Ronaldo, que acaba de completar 50 anos.


Por fim, Mazzola também foi comentarista técnico na televisão pela Rai Sport e TeleMontecarlo.


Enquanto isso, o capitão da Inter, Lautaro Martínez, relembra Sandro Mazzola publicando uma foto ao lado dele em um story no Instagram.



  • O COMUNICADO DA INTER

    O FC Internazionale Milano, seu presidente Giuseppe Marotta, o vice-presidente Javier Zanetti, o técnico Cristian Chivu e sua comissão, os jogadores e todo o universo da Inter se unem, com profunda comoção, ao pesar pelo falecimento de Sandro Mazzola, lenda da Inter e do futebol mundial e, ao recordá-lo, abraçam seus familiares.


    A vontade de lembrar se mistura com o pudor: como é difícil encontrar as melhores palavras para se despedir de quem escreveu a história, escreveu de verdade, de maneira indelével e sem precedentes?


    E então a dificuldade aumenta, tomados por uma melancolia que já está presente e que não vai nos deixar, porque ainda parece que o vemos aqui, entre a sede e Appiano, recordando Puskas, Herrera, Suarez e Corso, uma história atrás da outra, logo misturada com a atualidade, com a paixão pela Inter acesa nos olhos, com vontade de falar de Lautaro e da nossa Inter, a de agora, a de sempre.


    Sandro Mazzola foi um dos maiores jogadores da história. Não só da história da Inter. Ele foi a história da Inter: entrou ainda menino e nunca mais saiu. Nos ombros, um fardo pesado, a lembrança de um pai que parecia invencível. No destino, duas lendas da Inter que de fato o criariam, acompanhando-o no caminho da história.


    Uma única camisa por toda a vida, um único sonho. A ser construído sem um pai, perdido no desastre de Superga, o do Grande Torino. Alessandro tinha seis anos, cinco meses e 23 dias, Alessandro, para todos Sandro, Sandrino. Via os rostos destruídos das pessoas que o abraçavam e passavam as mãos em sua cabeça e se perguntava o que estava acontecendo. Aquele que foi Valentino, Sandro conheceu pela epopeia transmitida dia após dia. Começou a cultivá-la no oratório San Lorenzo, em Milão, em Porta Ticinese, em partidas de campo inteiro contra Adriano Celentano. Não foi o único interista a marcar seu crescimento: Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi. Meazza o formou tecnicamente, ensinando-lhe todos os segredos. Lorenzi apareceu na casa de Sandro, em Cassano d’Adda, com chuteiras e bola. Aos 8 anos, Mazzola e o irmão eram de fato os mascotes da Inter: entre campo, vestiários e estádio, uma formação totalmente ligada à Inter.


    Queimar etapas, tornar-se grande por necessidade. Sandrino fez isso rapidamente, também graças aos acontecimentos. Nascido em 1942, foi lançado em campo no time principal na famigerada repetição de Juventus x Inter, em 10 de junho de 1961, em Turim. Da prova oral na escola à viagem para a capital piemontesa, onde Moratti e Herrera escalaram o Primavera. Terminou 9 a 1, e pela Inter marcou um garoto magro e habilidoso no toque: Sandro Mazzola. Tinha 18 anos.


    Um segundo atacante, diríamos hoje. Um 8 e um 10, como as camisas que vestiu na Inter. Meia ou centroavante? Herrera conseguiu construir para ele a função certa, para uma explosão incontrolável naquele exército espetacular que era a Grande Inter. A consagração? Muito cedo, santificada pelos monstros sagrados do futebol mundial. Prater de Viena, final da Copa dos Campeões, 1964. Na entrada em campo, foi Suarez quem empurrou Mazzola para o gramado: Sandro tinha parado para admirar seus ídolos do lado de fora dos vestiários, Di Stefano, Puskas e os outros craques do Real Madrid. Em campo, depois, dois gols. Dois gols na final da Copa dos Campeões, o primeiro triunfo europeu da Inter, um triunfo sem precedentes com as assinaturas de Mazzola e os cumprimentos de Puskas: “Você é digno do seu pai Valentino”, disse-lhe o fortíssimo húngaro, presenteando-o com a camisa.


    Histórias que conhecemos de cor, que ouvimos e reouvimos sem nunca nos cansarmos, descobrindo toda vez um detalhe novo, contado por uma voz afável e sempre emocionada ao recordar. Um sentimento de devoção e total gratidão em relação à Inter – “para mim, como uma mãe” –, retribuído com uma infinidade de jogadas, gols, maravilhas. Quatro Scudetti, duas Copas dos Campeões, 2 Copas Intercontinentais, o título de artilheiro da Serie A (em 1965, com 17 gols) e da Copa dos Campeões (7 gols em 1964). Segundo na Bola de Ouro de 1971, atrás de Johan Cruyff.


    A Grande Inter de Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ali, entre o meio-campo e o ataque, desenhando trajetórias e marcando gols. Noites europeias, tardes no Meazza. Gols pesadíssimos e inesquecíveis. Sua marca contra o Independiente na Copa Intercontinental, a virada sobre o Liverpool assinada e comemorada com “When the Saints Go Marching In” tocada nos alto-falantes de San Siro. Mais ainda: o gol no dérbi após 13 segundos, o gol em Inter x Lazio em 1966 que dá a Primeira Estrela. Até 1977. No meio disso, a Eurocopa com a Itália, as Copas do Mundo, o revezamento com Rivera.


    17 temporadas, 565 partidas oficiais, 158 gols. Um vínculo com a Inter que jamais se encerrou, com a carreira como dirigente e depois como diretor esportivo. Também atrás da escrivaninha, intuições únicas. Platini e Falcao, depois frustrados. Zenga, levado de volta a Milão da Sambenedettese. E, sobretudo, Ronaldo. O Fenômeno, que chegou após a pressão de Moratti e Mazzola, justamente. Quando R9 foi apresentado na sede da Inter, ao seu lado estavam Luis Suarez e Sandro Mazzola.


    Suas visitas à sede da Inter continuaram também nos últimos anos; ele, que está no Hall da Fama do clube, sempre falou do vínculo único e indissolúvel com as cores da Inter. Fez isso também ao contar essa relação a Lautaro e companhia, em uma visita recente a Appiano Gentile. Onde se sentia em casa, onde recordava as concentrações com Herrera, entre histórias maravilhosas e divertidíssimas.


    O carinho dos torcedores da Inter ele sentiu ao vivo também em maio de 2024, no dia da celebração da Segunda Estrela: ele – com Bedin e Cappellini – em campo, celebrados por aquela primeira estrela conquistada 58 anos antes.


    Brilhava em campo, brilha também agora, a estrela do bigode. Que, como tantas vezes contou, tinha um único e último desejo: “Ser lembrado como um homem bom, que vai para o jogo mesmo quando é impossível vencer, como naquele 9 a 1”.


    Faremos isso, Sandro.


    • Publicidade

  • MAROTTA

    Beppe Marotta, presidente da Inter, lembrou assim Sandro Mazzola, falecido aos 83 anos: "Hoje vai embora mais um pedaço da lenda da Inter. Sandro era a Inter, chegou aqui ainda menino e aqui escolheu ficar para sempre: uma única camisa, dezessete temporadas, uma vida inteira. Com a Grande Inter de Herrera, escreveu páginas que ninguém vai apagar. Hoje, o nosso dever é preservar sua memória, porque um clube é tão grande quanto a sua lembrança. E a de Sandro ficará conosco para sempre".

  • ZANETTI

    Javier Zanetti, ex-capitão da Inter e atual vice-presidente do clube, lembrou Sandro Mazzola em uma mensagem publicada em seu perfil no Instagram: "Você foi e continuará sendo para sempre uma lenda. Um senhor, uma referência, um craque em campo e na vida. Um símbolo da Inter e do futebol italiano no mundo, por gerações e para sempre. Devo muito a você, Sandro. Você foi uma das figuras mais importantes para mim, quando eu ainda era um garoto na Argentina e sonhava com a Inter: você esteve entre aqueles que me levaram a Milão, um presente pelo qual jamais deixarei de ser grato. Descanse em paz, Sandro".


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  • INFANTINO

    "Você foi poesia, a poesia mais doce. Bola e rimas, uma mensagem de beleza constante. Filho de Valentino, filho do futebol, você mesmo o futebol. Só a Inter, só a Itália, uma alma e dois corações. Faça embaixadinhas no céu, querido e eterno Sandro Mazzola, como naquela vez em Berna, quando a bola nunca caía. E desta vez ela cai, nós a recolhemos. Simplesmente, para sempre, obrigado". O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se despede de Sandro Mazzola com estas palavras em um story no Instagram.

  • CONI

    O mundo do esporte chora a morte de Sandro Mazzola.


    Filho da lenda do Torino Valentino Mazzola, que perdeu a vida na Tragédia de Superga, Sandro Mazzola foi, por sua vez, uma lenda da Inter, vestindo a camisa do clube de 1961 a 1977 e conquistando quatro Scudetti, duas Copas dos Campeões e duas Copas Intercontinentais.


    Destaque também da Seleção Italiana (foto ANSA), o turinês somou 70 partidas e 22 gols pela Itália, venceu a Eurocopa de 1968 e disputou três Copas do Mundo, incluindo México 70, em que a equipe comandada pelo técnico Ferruccio Valcareggi chegou à final.


    Único jogador italiano e único jogador de um time italiano a ter marcado em duas finais diferentes da Copa dos Campeões/Champions League (em 1964 e em 1967), foi incluído em 2014 no Hall da Fama do Futebol Italiano, e o CONI o agraciou com a Medalha de Ouro por méritos excepcionais.


    O presidente do CONI, Luciano Buonfiglio, convida as Federações Esportivas Nacionais, as Disciplinas Esportivas Associadas e os Entes de Promoção Esportiva a observar um minuto de silêncio por ocasião de todas as manifestações esportivas que serão realizadas na Itália no fim de semana, para homenagear a memória de Sandro Mazzola, ícone do futebol italiano e mundial que morreu aos 83 anos.


  • FIGC

    O presidente Giovanni Malagò e a FIGC se unem ao pesar dos familiares de Sandro Mazzola, um dos campeões mais amados do nosso futebol, que morreu durante a noite aos 83 anos. Em sua memória, será observado um minuto de silêncio por ocasião dos jogos de todas as competições programadas para o fim de semana. Bandeiras a meio mastro na sede da FIGC, em Roma, e no Centro Técnico Federal de Coverciano.


    Filho da lenda do Torino Valentino Mazzola, morto na Tragédia de Superga, Sandro Mazzola foi, por sua vez, uma lenda da Inter, vestindo a camisa do clube de 1961 a 1977 e conquistando quatro Scudetti, duas Copas dos Campeões e duas Copas Intercontinentais. Uma carreira extraordinária, que também o viu triunfar pela seleção da Itália (70 jogos e 22 gols), com a qual se sagrou campeão da Europa em 1968, participando de três edições da Copa do Mundo e chegando à final no México-70, em um Mundial lembrado também por seu célebre revezamento com Gianni Rivera. Em 2014, ele passou a fazer parte do ‘Hall of Fame do Futebol Italiano’.


    “A morte de Sandro Mazzola”, declara o presidente federal Giovanni Malagò, “é uma dor profunda para mim e para todo o futebol italiano. Vai embora uma lenda, uma das figuras que contribuíram para engrandecer o nosso futebol no mundo. Sandro foi um símbolo, um capitão, um campeão capaz de atravessar uma época e de se tornar memória coletiva. O filho de Valentino, que soube transformar um sobrenome imenso em uma história igualmente grande, construída com talento, personalidade, coragem e uma humanidade extraordinária. Gosto de pensar que ele finalmente reencontrou seu pai e aqueles campeões com quem compartilhou uma das páginas mais belas do futebol italiano”.


  • Lega Serie A

    Faleceu, aos 83 anos, Sandro Mazzola, filho do lendário Valentino e ele próprio um extraordinário campeão. Sandro foi um jogador versátil, muitas vezes utilizado como atacante graças à sua capacidade de finalização e drible. Em uma carreira inteira passada na Inter, protagonista do ciclo de vitórias dos anos 1960, pelo clube ele jogou por 17 temporadas consecutivas, escrevendo páginas inesquecíveis também com a camisa da Itália nas Eurocopas e nas Copas do Mundo. Em sua galeria de títulos, há 4 Scudetti, 2 Copas dos Campeões, 2 Copas Intercontinentais e o título de campeão europeu com a seleção italiana.


    "Sandro Mazzola representa uma das figuras mais importantes e mais autênticas da história do futebol italiano", disse Ezio Simonelli, presidente da Lega Calcio Serie A. "Antes de tudo, lembro dele como um grandíssimo campeão, protagonista de uma era extraordinária do nosso futebol e capaz de deixar uma marca indelével com a camisa da Inter e da seleção italiana. Seus sucessos e suas qualidades técnicas pertencem à memória coletiva do esporte italiano. Tive a oportunidade de conhecê-lo e apreciá-lo também em uma função diferente da de jogador, em sua atividade empresarial após a carreira, quando soube se reinventar e demonstrar suas capacidades de gestão. Com seu falecimento, perdemos uma verdadeira lenda do futebol italiano, mas também uma pessoa que soube interpretar com inteligência e paixão as diferentes fases da própria vida profissional. Em nome da Lega Calcio Serie A e em meu nome pessoal, envio à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem as mais sinceras condolências".


  • Milan

    O Milan manifesta o seu pesar pela morte de Sandro Mazzola, rival histórico e leal, lenda da Inter e da seleção italiana, protagonista da história do futebol italiano.


    Um grande campeão, uma bandeira, um homem que representou uma era inesquecível do nosso futebol.


    O AC Milan se solidariza com a família Mazzola e com a família da Inter neste momento de dor.


    Tchau, Sandro.


  • Turim

    O presidente Urbano Cairo e todo o Torino Football Club, consternados com a triste notícia, se unem com carinho à família Mazzola na lembrança de Sandro Mazzola, jogador símbolo da Inter e da Itália, depois dirigente com uma experiência também no Torino de 2000 a 2003.


    Há muitíssimas lembranças que ligam Sandro Mazzola ao Torino. Para nos despedirmos dele, queremos reviver juntos as emoções e a alegria sentidas em 26 de janeiro de 2019, no dia do centenário do nascimento de Valentino Mazzola, lendário capitão do Grande Torino, de quem Sandro era o filho primogênito: "Quando eu era pequeno, me agarrava a ele quando entrava aqui no Filadelfia. Depois, enquanto ele se trocava, eu ficava do lado de fora do vestiário e jogava bola. E então entrava em campo de mãos dadas com meu pai".


    Naquele dia comemoramos os 100 anos de Valentino Mazzola com um triangular entre os times sub-11 do Torino, da Inter e do Venezia. Impossível esquecer a felicidade de Sandro: "Hoje em campo também está Valentino, meu neto: ele leva o mesmo nome do meu pai, é o único da família a jogar bola. Lá de cima, alguém está lhe ensinando como se faz".


    Lá de cima, assistindo a todos os seus entes queridos, agora também está Sandro.

    Aos seus filhos e às famílias deles, aos netos, aos parentes e aos tantíssimos amigos, o profundo pesar e o afetuoso abraço de todo o mundo do Torino.


  • JUVENTUS

    O clube: "A Juventus se lembra com grande respeito de Sandro Mazzola, campeão e gentleman do futebol italiano, protagonista de uma época, símbolo de classe, estilo e paixão por este esporte. Nosso profundo pesar por sua morte". Assim, a Velha Senhora homenageou o campeão da Inter e da Itália, que morreu aos 83 anos".