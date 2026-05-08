Jochen Tittmar

Samuele Inacio, estreante na equipe titular, sai vencedor da temporada: BVB, notas e avaliações individuais do Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt

O BVB derrotou o Eintracht de Frankfurt na despedida de Brandt, Süle e Özcan. Com isso, o time de Dortmund garantiu antecipadamente o título de vice-campeão.

O Borussia Dortmund venceu seu último jogo em casa da temporada 2025/26 e, com isso, garantiu antecipadamente o vice-campeonato. O BVB derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 (2 a 1) na 33ª rodada da Bundesliga. O SGE abriu o placar logo no início com Can Uzun (2'), antes de Serhou Guirassy (42'), Nico Schlotterbeck (45'+1) e o jovem Samuele Inacio, com seu primeiro gol na equipe principal, virassem o jogo a favor do BVB. Jonathan Burkardt diminuiu a diferença para os de Hesse, mas já era tarde demais (87'). As notas e avaliações individuais dos jogadores do BVB.

    BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Gregor Kobel

    O sonho de chegar ao 15º jogo sem sofrer gols acabou para o suíço após 78 segundos. No rápido 0 a 1, Kobel não teve chance, assim como no 2 a 3 no final da partida. Depois disso, teve pouco trabalho. As bolas que chegaram à sua área, Kobel defendeu sem problemas. Aos 70 minutos, ele afastou a bola de cabeça fora da área, em um duelo com Kalimuendo. Nota: 3,5.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Luca Reggiani

    O jovem voltou a ser titular, mas, no rápido 0 a 1, manteve-se discretamente na retaguarda, em vez de marcar o autor da assistência, Dahoud. Aos 18 minutos, apareceu na trave oposta após um escanteio, mas cabeceou para fora. Aos 37, esqueceu-se completamente de Chaibi, que estava nas suas costas, após um passe em profundidade de Uzun, mas este não aproveitou a boa oportunidade. Nota: 4.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Waldemar Anton

    O jogador central da zaga cumpriu sua função com maestria. Anton foi o jogador do BVB que mais disputou duelos (19) e venceu 15 deles. Além disso, foi o que mais realizou intervenções defensivas em campo (7). Nota: 2,5.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Nico Schlotterbeck

    Tão bom quanto Anton. Raramente foi realmente desafiado em sua função principal. Ele mesmo iniciou o lance do 2 a 1, avançou com o estilo de um atacante e finalizou com o pé esquerdo, com um pouco de sorte, no canto oposto. Foi o quinto gol de Schlotterbeck na temporada; nenhum zagueiro central da Bundesliga marcou mais. Apenas no 2 a 3 ele não conseguiu impedir Knauff, autor da assistência. Nota: 3.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Julian Ryerson

    A precisão nos passes do norueguês foi péssima; ele cometeu muitas perdas de bola desnecessárias. Fora isso, teve uma atuação empenhada e sólida. No empate em 1 a 1, Ryerson serviu o artilheiro Guirassy de forma exemplar com um passe rasteiro e preciso. Foi já sua 14ª assistência nesta temporada – no BVB, apenas Henrikh Mkhitaryan em 2015/16 (15) e Jadon Sancho em 2019/20 (16) conseguiram mais. Aos 59 minutos, Ryerson ficou livre na área para chutar, mas acertou Zetterer no meio. Antes do 2 a 3, ele perdeu a disputa com Bahoya. Nota: 3.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Marcel Sabitzer

    Sabitzer também fazia parte do grupo de jogadores do Dortmund que tentava conter Dahoud antes do 0 a 1. O austríaco recuou para não arriscar um pênalti. Aos 15 minutos, ele registrou a primeira chance de gol do Dortmund com um chute de esquerda que saiu pela direita. No 1 a 1, Sabitzer deu o penúltimo passe. Atuação sólida, mas discreta. Nota: 3,5.

    BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Jobe Bellingham

    Bellingham acompanhou o artilheiro Uzun antes do 0 a 1, mas, no momento decisivo, deixou-o escapar. Em várias jogadas, seu posicionamento deixou a desejar. Aos 25 minutos, ele chutou com força da esquerda para o gol, mas Zetterer defendeu o chute, que foi muito central, com facilidade. Sua movimentação antes do 2 a 1 foi excelente, quando ele serviu o armador Beier. A jogada foi muito semelhante antes do 3 a 1, quando Bellingham segurou bem a bola e novamente serviu Beier. Nota: 3.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Maximilian Beier

    Beier manteve-se no time titular no lugar de Daniel Svensson, atuando como ala esquerdo. Lá, mostrou-se, como de costume, trabalhador e preciso nos dois lados do campo. Ele deu a assistência para o 2 a 1 com um passe certeiro e também preparou o 3 a 1 com um cruzamento preciso. Essas foram já as participações em gols número 17 e 18 de Beier em 31 partidas da Bundesliga — uma média excelente! Nota: 2,5.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Samuele Inacio

    Para o jogador de 18 anos, essa foi a terceira partida consecutiva como titular — e ele vai começar a nova temporada em alta graças às suas atuações revigorantes. Aos 17 minutos, ele já teve a chance de marcar seu primeiro gol como profissional, quando, após um cruzamento de Brandt, ficou livre para cabecear a poucos metros da trave — mas a bola saiu muito centralizada. Inácio se posicionava repetidamente mais recuado para receber a bola e levá-la para a frente. Antes do empate em 1 a 1, foi seu lançamento longo que abriu o campo. Aos 72 minutos, finalmente chegou a hora: o italiano marcou o 3 a 1 com um chute de grande qualidade técnica, seu primeiro gol pelo BVB – diante da arquibancada sul! Nota: 2,5.

    BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Serhou Guirassy

    No início da partida, Guirassy ficou um pouco à margem do jogo, mas aos 42 minutos o atacante apareceu: com um chute de grande qualidade técnica, marcou seu 16º gol na temporada e empatou o jogo em 1 a 1. A partir daí, participou de forma bem mais ativa das jogadas e teve algumas boas ações, especialmente de costas para o gol. Nota: 2,5.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: Julian Brandt

    O jogador de 30 anos foi titular em sua última partida em casa pelo BVB e também teve a honra de usar a braçadeira de capitão. Seu início não foi dos melhores, pois no gol de 0 a 1, marcado logo no início, ele e quatro de seus companheiros não conseguiram impedir Dahoud, autor da assistência. No entanto, depois disso, ele se destacou com boas jogadas ofensivas e como impulsionador do time. Aos 17 minutos, ele preparou uma grande chance para Inacio com um bom cruzamento; sete minutos depois, Zetterer defendeu seu chute rasteiro da entrada da área. Ele teve grande participação no empate em 1 a 1, pois controlou bem o lançamento longo de Inacio contra Theate e deu continuidade ao ataque. Nota: 2,5.

  • BVB, notas do jogo Borussia Dortmund x Frankfurt: jogadores que entraram no segundo tempo

    Felix Nmecha (a partir dos 74’): Entrou no lugar de Bellingham e marcou seu retorno após seis semanas e meia de afastamento por lesão. Seus movimentos de cobertura de espaço fizeram muita falta ao Borussia nos últimos jogos. Sem nota.

    Karim Adeyemi (a partir dos 74’): Brandt saiu para dar lugar a ele. Adeyemi, que voltou a jogar pela primeira vez em quatro partidas, não conseguiu se destacar. Sem avaliação.

    Salih Özcan (a partir dos 78’): Sabitzer saiu para dar lugar a ele. Também para Özcan, cujo contrato, assim como o de Brandt, não será renovado, foi a última aparição diante da torcida local. Sem avaliação.

    Fabio Silva (a partir dos 78’): Entrou no lugar de Guirassy. O mesmo se aplica a ele, assim como a Adeyemi. Sem avaliação.

    Niklas Süle (a partir dos 88’): Substituiu Reggiani. Süle, que encerrará sua carreira, disputou assim seu último jogo em casa pelo Borussia e sua 300ª partida na Bundesliga. Sem avaliação.

