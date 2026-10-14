Que nada de ter sido deixado de lado! Samuele Inacio passou os 90 minutos no banco de reservas no empate por 2 a 2 com o Werder Bremen, chegando ao quarto jogo consecutivo sem entrar em campo depois de receber um cartão vermelho direto após apenas três minutos em sua estreia na Bundesliga contra o Hamburgo.

Nico Kovac parecia até tê-lo punido ao mandá-lo jogar pelo segundo time, mas a partida era, na verdade, o prelúdio de uma promoção. Contra o Bodo/Glimt, na segunda partida da fase de liga da Liga dos Campeões, o filho de Pià será titular.