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InacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Samuele Inacio é titular pela primeira vez na Champions League: estreia desde o primeiro minuto contra o Bodo/Glimt

Itália
Borussia Dortmund
S. Inacio
Brasil
Bodo/Glimt x Borussia Dortmund
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões

Primeira vez como titular para o talento ítalo-brasileiro

Que nada de ter sido deixado de lado! Samuele Inacio passou os 90 minutos no banco de reservas no empate por 2 a 2 com o Werder Bremen, chegando ao quarto jogo consecutivo sem entrar em campo depois de receber um cartão vermelho direto após apenas três minutos em sua estreia na Bundesliga contra o Hamburgo.

Nico Kovac parecia até tê-lo punido ao mandá-lo jogar pelo segundo time, mas a partida era, na verdade, o prelúdio de uma promoção. Contra o Bodo/Glimt, na segunda partida da fase de liga da Liga dos Campeões, o filho de Pià será titular.

  • Um gol pelo segundo time para recomeçar

    Depois da partida de sexta-feira contra o Werder Bremen, Kovac deu um dia de folga ao elenco para descansar, mas Samuele Inacio e o também italiano Luca Reggiani foram enviados para jogar pelo segundo time na Reiongalliga West, contra o Wattenscheid 09. O atacante correspondeu: marcou um gol em 45 minutos e ganhou ritmo de jogo de olho na partida da Champions em Bodo.

  • PRIMEIRA VEZ COMO TITULAR

    Para Inacio, a partida na Noruega contra o Bodo/Glimt não marca apenas sua estreia na Champions League, mas também sua primeira partida oficial como titular. Uma promoção para o atacante ítalo-brasileiro, que pode recolocar o Borussia Dortmund entre as equipes com 100% de aproveitamento e na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

  • AS DECLARAÇÕES DE MANCINI

    Uma promoção que pode fazer bem só a Inacio e ao Borussia Dortmund, mas também à seleção italiana. Não é segredo que o jogador nascido em 2008 ficou um pouco chateado por não ter estreado nas 4 partidas da Liga das Nações sob o comando de Roberto Mancini, apesar de ter sido convocado. O técnico da seleção havia confirmado que, por enquanto, "Samuele ainda não está pronto" e que precisava jogar para ganhar espaço na equipe: "É errado pensar que Inacio possa entrar e jogar. É preciso dar tempo a ele: é um garoto que ainda precisa se desenvolver fisicamente. Mas tem qualidades importantes". Será que a estreia na Champions pode ser o primeiro passo para também confirmar a Itália em seu passaporte?

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