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Samuel Lino manda mensagem para Vinicius Jr, "o melhor do mundo", enquanto estrela do Flamengo mira papel regular no Brasil após marcar dois gols contra a Índia
Atacante do Flamengo marca dois gols com precisão
Lino comprovou seu faro de gol em nível internacional ao marcar dois gols no segundo tempo na tranquila vitória por 4 a 0 do Brasil sobre a Índia no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Acionado no intervalo para substituir Vinicius, o atacante de 26 anos marcou seu primeiro gol pela seleção principal aos 58 minutos, depois dos gols anteriores de Estevao e do companheiro de Flamengo Pedro. O atacante então coroou a atuação dominante da equipe de Carlo Ancelotti ao tocar na saída do goleiro nos acréscimos.
- NurPhoto
Comemorando gols ao lado de companheiro de equipe do clube
Em entrevista à GETVapós o apito final, Lino expressou sua satisfação com a forte atuação da delegação do Flamengo: "Grande vitória da seleção. Estou feliz por ter conseguido ajudar, também estou feliz pelo gol do Pedro e por saber que ele foi marcado por dois jogadores do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo está bem representado. Feliz pela vitória para fechar bem esses três jogos."
Refletindo sobre as condições sufocantes em Kolkata, o atacante acrescentou: "30 graus à noite, 40 graus de manhã e 35 graus à tarde. Aqui faz bastante calor, o calor abafado e o calor realmente pesam sobre você. Goste você ou não, isso atrapalha o andamento do jogo; nem sempre dá para jogar em ritmo acelerado. O calor é um problema."
Reconhecendo a batalha de elite pela lateral
Embora Vinicius tenha sido escalado como titular pela ponta esquerda em Kolkata, Lino segue confiante em sua capacidade de brigar por minutos no ataque da Seleção. Ao enfatizar o desejo de manter a boa fase no clube, ele afirmou: "Estou voltando feliz e confiante. Quero manter meu lugar no clube. Sei que a concorrência é muito forte. Temos um jogador que é o melhor do mundo na sua posição, e temos outros jogadores como Rodrygo. A concorrência é muito forte. Mas eu confio em mim, confio no meu trabalho. Vou continuar trabalhando no meu clube para estar sempre presente."
- AFP
Turnê asiática é retomada em novembro
O time de Ancelotti vai se reapresentar durante a janela internacional de novembro para disputar um par de amistosos em Kallang, Singapura. A Seleção está programada para enfrentar o Japão em 14 de novembro antes de encarar a anfitriã Singapura três dias depois, no mesmo local. Essa rodada dupla representa outra oportunidade valiosa para Lino se firmar e impressionar a comissão técnica da seleção.
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