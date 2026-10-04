Em entrevista à GETVapós o apito final, Lino expressou sua satisfação com a forte atuação da delegação do Flamengo: "Grande vitória da seleção. Estou feliz por ter conseguido ajudar, também estou feliz pelo gol do Pedro e por saber que ele foi marcado por dois jogadores do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo está bem representado. Feliz pela vitória para fechar bem esses três jogos."

Refletindo sobre as condições sufocantes em Kolkata, o atacante acrescentou: "30 graus à noite, 40 graus de manhã e 35 graus à tarde. Aqui faz bastante calor, o calor abafado e o calor realmente pesam sobre você. Goste você ou não, isso atrapalha o andamento do jogo; nem sempre dá para jogar em ritmo acelerado. O calor é um problema."