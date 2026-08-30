Samuel Lino assume protagonismo no Flamengo e ganha elogios de Jardim

Após o clássico, o treinador português fez questão de destacar a evolução do jogador e brincou ao comentar a fase atravessada por Lino. Para Jardim, o bom desempenho do atacante é resultado principalmente das próprias capacidades desenvolvidas pelo jogador no dia a dia.

"Eu estava brincando com ele agora no vestiário sobre isso. Essa grande temporada que ele está fazendo não se deve ao treinador. O treinador só está aqui para não atrapalhar (risos). Não atrapalhar, às vezes, já é bom. Se deve principalmente às capacidades que ele tem desenvolvido, nos jogos e no trabalho diário", afirmou Jardim.

Jardim, além de elogiar o atacante, reconheceu que o Flamengo ainda busca alternativas para qualificar o elenco. O clube está próximo de contratar Anthony Valencia, do Royal Antwerp, da Bélgica, e Joaquín Freitas, do River Plate, da Argentina, em movimentos que também apontam para a necessidade de aumentar as opções ofensivas.