Samuel Lino vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. O atacante foi decisivo mais uma vez neste domingo (30), marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, e vem assumindo cada vez mais o protagonismo ofensivo da equipe comandada por Leonardo Jardim.
Samuel Lino assume protagonismo no Flamengo e ganha elogios de Jardim
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Elogios do comandante
Após o clássico, o treinador português fez questão de destacar a evolução do jogador e brincou ao comentar a fase atravessada por Lino. Para Jardim, o bom desempenho do atacante é resultado principalmente das próprias capacidades desenvolvidas pelo jogador no dia a dia.
"Eu estava brincando com ele agora no vestiário sobre isso. Essa grande temporada que ele está fazendo não se deve ao treinador. O treinador só está aqui para não atrapalhar (risos). Não atrapalhar, às vezes, já é bom. Se deve principalmente às capacidades que ele tem desenvolvido, nos jogos e no trabalho diário", afirmou Jardim.
Jardim, além de elogiar o atacante, reconheceu que o Flamengo ainda busca alternativas para qualificar o elenco. O clube está próximo de contratar Anthony Valencia, do Royal Antwerp, da Bélgica, e Joaquín Freitas, do River Plate, da Argentina, em movimentos que também apontam para a necessidade de aumentar as opções ofensivas.
- Getty Images Sport
Protagonismo em números
Os números ajudam a explicar o espaço que Samuel Lino ganhou no time. Desde o retorno da Copa do Mundo, o atacante soma cinco gols e uma assistência, participando diretamente de seis gols do Flamengo no período. A sequência ganhou ainda mais força no clássico deste domingo (30), quando marcou os dois primeiros gols da vitória sobre o Botafogo.
Na temporada, os números são ainda mais expressivos. Em 41 jogos disputados pelo Flamengo, Lino soma 11 gols e 10 assistências, participando diretamente de 21 gols da equipe. A produção ofensiva o colocou entre os principais jogadores do elenco e transformou o atacante em uma das referências do setor ofensivo rubro-negro.
O protagonismo de Lino também acontece em um momento de mudanças no ataque do Flamengo. O clube contou com a saída de Gonzalo Plata, reduzindo uma das opções utilizadas pelo setor ofensivo.
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