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Samu Aghehowa conclui retorno emocionante após 223 dias enquanto atacante do Porto finalmente volta após sofrer lesão no ligamento cruzado anterior
Aghehowa relembra difícil jornada de recuperação
O atacante de 22 anos, que nasceu em Melilla, sofreu uma devastadora ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito ainda em fevereiro. A lesão interrompeu uma fase prolífica e forçou o centroavante a passar por um longo período de reabilitação que durou mais de sete meses.
"223 dias depois.. de volta ao lugar onde eu sempre quis estar. Obrigado a Deus por me sustentar durante este caminho difícil", publicou o espanhol em sua conta no Instagram. Ele ficou claramente emocionado com a recepção que recebeu no Estádio do Dragão, acrescentando: "Obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos os torcedores do Porto por todo o amor e apoio que recebi durante estes meses!"
A publicação recebeu comentários de apoio de ex-companheiros de equipe, incluindo Rodrigo Mora, da Roma, que respondeu com uma mensagem emocionante, dizendo: "Você realmente mereceu isso, irmão", sinalizando o respeito que ele ainda tem no vestiário.
- AFP
Farioli elogia departamento médico após vitória crucial
O técnico do Porto, Francesco Farioli, foi rápido ao elogiar o esforço nos bastidores necessário para colocar seu atacante estrela novamente na disputa por uma vaga. Apesar da ausência de Aghehowa, os Dragões conseguiram manter uma campanha perfeita na liga, vencendo todos os sete primeiros jogos e ocupando a liderança da tabela da Primeira Liga.
Falando após a vitória por 3 a 1, Farioli creditou aos especialistas que trabalharam diariamente com o jogador para garantir que seu joelho estivesse forte o suficiente para as exigências do futebol da elite. "O fato de termos Samu de volta diz muito, e Samu estava ali parabenizando todo o departamento médico e de performance, Somos um time que precisa de todos", explicou Francesco Farioli.
"Infelizmente, jogamos muitos meses sem ele e sabemos o quanto sentimos sua falta. Estamos muito felizes por tê-lo de volta e agora é hora de tentar recuperar aqueles que estiveram fora nos últimos dias."
Brigando por uma vaga em um ataque concorrido
Embora o retorno do espanhol seja um enorme reforço para o Porto, ele enfrenta um desafio significativo para retomar sua vaga entre os titulares. Durante seu período no departamento médico, o clube se mexeu para reforçar suas opções ofensivas ao trazer talentos de destaque.
As chegadas do internacional mexicano Santi Gimenez e do ex-atacante do AC Milan Andre Silva aumentaram a profundidade e a qualidade do elenco de Farioli, o que significa que Aghehowa terá de conquistar seus minutos com atuações consistentes nos treinamentos e nas entradas saindo do banco.
- Getty Images News
Ambições internacionais para Samu
Além de suas obrigações domésticas, Aghehowa está focado em retomar seu espaço na seleção espanhola. O momento de sua lesão no LCA foi particularmente cruel, já que isso praticamente o tirou da disputa por uma vaga no elenco de Luis de la Fuente antes da Copa do Mundo. Se conseguir reencontrar o faro de gol que o transformou em um dos jovens atacantes mais cobiçados da Europa, um retorno à seleção espanhola pode não estar longe para a estrela nascida em Melilla.
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