O atacante de 22 anos, que nasceu em Melilla, sofreu uma devastadora ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito ainda em fevereiro. A lesão interrompeu uma fase prolífica e forçou o centroavante a passar por um longo período de reabilitação que durou mais de sete meses.

"223 dias depois.. de volta ao lugar onde eu sempre quis estar. Obrigado a Deus por me sustentar durante este caminho difícil", publicou o espanhol em sua conta no Instagram. Ele ficou claramente emocionado com a recepção que recebeu no Estádio do Dragão, acrescentando: "Obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos os torcedores do Porto por todo o amor e apoio que recebi durante estes meses!"

A publicação recebeu comentários de apoio de ex-companheiros de equipe, incluindo Rodrigo Mora, da Roma, que respondeu com uma mensagem emocionante, dizendo: "Você realmente mereceu isso, irmão", sinalizando o respeito que ele ainda tem no vestiário.



