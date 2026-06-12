Sampdoria, oficial: Americo Branco é o novo diretor esportivo, Lorenzo Ariaudo, diretor técnico

"A U.C. Sampdoria anuncia que chegou a um acordo com Americo Branco para a nomeação como diretor esportivo, assim que forem cumpridas as formalidades necessárias junto à FIGC. Ao mesmo tempo, Lorenzo Ariaudo assumirá o cargo de diretor técnico do clube, enquanto Mattia Stante será o novo gerente da equipe. José Manuel Barbosa Alves será o coordenador da área de olheiros.





Português, de 35 anos, Branco vem, desde 2014, trilhando uma trajetória profissional inteiramente dedicada à direção esportiva. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de responsabilidade crescente no Olhanense, na Académica de Coimbra, no Tondela e no Fortuna Sittard.





Para Ariaudo, de 37 anos, trata-se, por sua vez, de um novo e significativo passo à frente em sua trajetória dentro do clube blucerchiata. Após doze temporadas na Juventus, onde percorreu todo o caminho nas categorias de base até a estreia na equipe principal, ao longo de sua carreira vestiu, entre outros, as camisas do Cagliari, Sassuolo, Empoli e Frosinone. Após três temporadas no cargo de gerente de equipe, durante as quais se destacou por sua profissionalidade e competência, Ariaudo assume agora uma posição de maior responsabilidade e ficará encarregado de coordenar o trabalho diário da equipe e da comissão técnica, atuando como elo de ligação entre os diversos componentes da área técnica.





Em seu lugar como gerente de equipe entra Mattia Stante, 35 anos. Formado com honras em Economia, após iniciar a carreira administrativa em Ravenna, desde 2019 ocupava o cargo de gerente de equipe na Ternana.





José Manuel Barbosa Alves, de 36 anos, formou-se como jogador nas categorias de base do Paços de Ferreira, antes de passar pelas categorias de base do Porto, da Inter e do Benfica. Ao longo de sua carreira como jogador, atuou principalmente em Portugal, mas também teve experiências no exterior com o Sheriff Tiraspol, na Moldávia, e com o OFI Creta, na Grécia. Após a aposentadoria, iniciou a carreira como dirigente e olheiro, colaborando com seu compatriota Américo Branco no Tondela e, posteriormente, no Fortuna Sittard, onde chegou a ocupar o cargo de coordenador da área de olheiros.