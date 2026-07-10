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Samir Nasri passa 10 horas sob custódia policial; ex-jogador do Arsenal e do Manchester City é envolvido em suposto caso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Nasri foi detido pela polícia
Conforme revelado pelo *Le Parisien*, Nasri passou cerca de 10 horas sob custódia na sede da polícia judiciária de Paris na quinta-feira. Ele foi interrogado pela Brigada de Pesquisa e Investigação Financeira (BRIF) no âmbito de uma investigação judicial em andamento sobre tráfico de drogas, associação para a prática de crime e lavagem de dinheiro organizada ligada à importação de drogas. O amplo inquérito concentra-se principalmente em duas figuras-chave: o traficante de drogas de Marselha, Karim Berrebouh, que se encontra preso, e um dos principais lavadores de dinheiro de sua rede, Olivier Sabbah.
- AFP
Vínculo com boate leva a interrogatório
O envolvimento de Nasri na parte do caso relacionada à lavagem de dinheiro organizada decorre de seu antigo cargo como gerente e acionista da “XS”, uma boate em Ivry-sur-Seine, à qual ele se juntou por volta de 2016. As autoridades estão investigando se o local foi utilizado para ocultar fundos ilícitos provenientes da rede criminosa de Berrebouh. Esse longo interrogatório na capital segue-se a um período inicial de detenção policial pelo qual o ex-meio-campista passou anteriormente em Marselha, no final de junho.
Pedidos do Deliveroo desmentem o especialista
Além da investigação criminal, o comentarista da Canal+ também está enfrentando um intenso escrutínio das autoridades fiscais francesas em relação ao seu local de residência real. Apesar de estar registrado como residente fiscal em Dubai, onde não há imposto de renda, as autoridades suspeitam que o ex-jogador do Marselha esteja residindo secretamente em Paris para sonegar suas obrigações fiscais. O status de “paraíso fiscal” do ex-meio-campista foi questionado após uma reportagem do Les Echos em abril, com as autoridades fiscais rastreando seu verdadeiro paradeiro por meio de mais de 200 pedidos de entrega de comida feitos pelo aplicativo Deliveroo.
- AFP
A nuvem jurídica paira ameaçadora
Embora Nasri tenha sido liberado na noite de quinta-feira sem que nenhuma acusação formal tenha sido apresentada contra ele até o momento, seus problemas legais estão longe de terem chegado ao fim. O ex-jogador da Premier League ainda pode receber uma intimação futura para uma possível acusação formal, à medida que a investigação judicial avança. Esse caso também ameaça afetar gravemente sua carreira na mídia como um proeminente comentarista de televisão na França, caso surjam novas provas.
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