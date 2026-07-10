Além da investigação criminal, o comentarista da Canal+ também está enfrentando um intenso escrutínio das autoridades fiscais francesas em relação ao seu local de residência real. Apesar de estar registrado como residente fiscal em Dubai, onde não há imposto de renda, as autoridades suspeitam que o ex-jogador do Marselha esteja residindo secretamente em Paris para sonegar suas obrigações fiscais. O status de “paraíso fiscal” do ex-meio-campista foi questionado após uma reportagem do Les Echos em abril, com as autoridades fiscais rastreando seu verdadeiro paradeiro por meio de mais de 200 pedidos de entrega de comida feitos pelo aplicativo Deliveroo.