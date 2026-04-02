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Sam Kerr VAI deixar o Chelsea! A prolífica atacante australiana está prestes a concretizar uma transferência dramática de volta à NWSL
Fim de uma era em Kingsmeadow
Em uma decisão que causará grande comoção na Superliga Feminina, Kerr estaria prestes a deixar o Chelsea ao final da atual temporada, segundo o 10 News. A jogadora da seleção australiana, que se tornou o rosto do domínio doméstico do Blues, parece disposta a recusar uma renovação de contrato em favor de um retorno de grande repercussão à América do Norte. O futuro de Kerr em Londres tem sido alvo de intensas especulações depois que o clube teria oferecido à atacante apenas um contrato de um ano para continuar após esta temporada. A notícia veio à tona depois que o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões Feminina pelo Arsenal, com uma derrota por 3 a 2 no placar agregado.
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O Colorado está de olho na estrela das Matildas
O destino do próximo capítulo da carreira de Kerr já foi definido. Espera-se que a craque das Matildas assuma a liderança do ataque do Denver Summit FC, time de expansão da NWSL. O clube sediado no Colorado rapidamente se estabeleceu como um potencial peso-pesado, contando com um grupo de proprietários que inclui a lenda da NFL Peyton Manning e a campeã olímpica de esqui Mikaela Shiffrin.
A chegada de Kerr ao Denver representa um grande golpe para a liga americana, que continua a afirmar seu domínio financeiro no cenário global. Kerr continua sendo a maior artilheira de todos os tempos da NWSL, graças às suas passagens pelo Sky Blue FC e pelo Chicago Red Stars, e seu retorno é visto como uma declaração de intenções para a competição em crescimento.
Fatores pessoais por trás da mudança
Além do desafio esportivo, a mudança para Denver traz benefícios pessoais significativos para Kerr. O retorno aos Estados Unidos permite que a atacante fique mais perto de sua companheira, Kristie Mewis, e de seu filho pequeno, Jagger. Mewis, ex-jogadora da seleção americana, já havia se mudado para o West Ham para ficar com Kerr em Londres, mas agora deve retornar ao seu país natal.
A transição ocorre em um momento em que a NWSL está recrutando talentos da Europa de forma agressiva. Kerr segue os passos de várias companheiras de equipe do Chelsea que trocaram a WSL pelos Estados Unidos recentemente, incluindo Catarina Macario e Guro Reiten. As novas regras da liga para “jogadoras de alto impacto” facilitaram essas contratações recordes, garantindo que os melhores talentos do mundo retornem às costas americanas.
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O foco passa a ser a seleção nacional
Enquanto seu futuro no clube está sendo definido, Kerr continua sendo uma figura central da seleção australiana. Ela foi escalada para comandar as Matildas na próxima Série da FIFA entre quatro nações, no Quênia, onde a Austrália enfrentará o Malaui e o Quênia ou a Índia.