Sam Kerr VAI deixar o Chelsea! A prolífica atacante australiana está prestes a concretizar uma transferência dramática de volta à NWSL

O destino do próximo capítulo da carreira de Kerr já foi definido. Espera-se que a craque das Matildas assuma a liderança do ataque do Denver Summit FC, time de expansão da NWSL. O clube sediado no Colorado rapidamente se estabeleceu como um potencial peso-pesado, contando com um grupo de proprietários que inclui a lenda da NFL Peyton Manning e a campeã olímpica de esqui Mikaela Shiffrin.

A chegada de Kerr ao Denver representa um grande golpe para a liga americana, que continua a afirmar seu domínio financeiro no cenário global. Kerr continua sendo a maior artilheira de todos os tempos da NWSL, graças às suas passagens pelo Sky Blue FC e pelo Chicago Red Stars, e seu retorno é visto como uma declaração de intenções para a competição em crescimento.