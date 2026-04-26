Sam Kerr, heroína do Chelsea com dois gols, iguala o recorde do clube na goleada sobre o Everton pela WSL

Em uma partida que destacou sua qualidade duradoura, Kerr marcou dois gols decisivos, chegando a 63 gols na carreira pelo Chelsea na Superliga Feminina.

A conquista a coloca em pé de igualdade com a ex-companheira de equipe Fran Kirby como a maior artilheira de todos os tempos do clube na competição, um marco que reforça seu status de lenda no oeste de Londres.

A australiana abriu o placar aos seis minutos, aproveitando um passe milimétrico de Erin Cuthbert para bater Courtney Brosnan. Embora o Everton tenha ameaçado brevemente estragar a festa com um empate espetacular, o instinto de predadora de Kerr no segundo tempo garantiu que ela saísse com as manchetes e uma parte do recorde de gols.



