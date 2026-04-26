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Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Sam Kerr, heroína do Chelsea com dois gols, iguala o recorde do clube na goleada sobre o Everton pela WSL

S. Kerr
Chelsea FC Women
Futebol feminino
Everton Women x Chelsea FC Women
Everton Women
WSL

Sam Kerr entrou para a história enquanto o Chelsea consolidava sua posição na tabela da WSL, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões, com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Everton. A atacante australiana esteve em grande forma no Goodison Park, marcando dois gols e provando exatamente por que continua sendo o ponto-chave do ataque do Blues sob o comando de Sonia Bompastor.

  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kerr iguala o recorde de Kirby

    Em uma partida que destacou sua qualidade duradoura, Kerr marcou dois gols decisivos, chegando a 63 gols na carreira pelo Chelsea na Superliga Feminina.

    A conquista a coloca em pé de igualdade com a ex-companheira de equipe Fran Kirby como a maior artilheira de todos os tempos do clube na competição, um marco que reforça seu status de lenda no oeste de Londres.

    A australiana abriu o placar aos seis minutos, aproveitando um passe milimétrico de Erin Cuthbert para bater Courtney Brosnan. Embora o Everton tenha ameaçado brevemente estragar a festa com um empate espetacular, o instinto de predadora de Kerr no segundo tempo garantiu que ela saísse com as manchetes e uma parte do recorde de gols.


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  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    O gol espetacular de Momiki não consegue impedir a vitória do Blues

    As Toffees alimentaram por breves instantes a esperança de uma reviravolta quando Yuka Momiki protagonizou um momento de pura magia para empatar o jogo. Aproveitando-se do fato de a goleira do Chelsea, Hannah Hampton, estar fora da linha, Momiki desferiu um chute impressionante de 35 metros que entrou no gol apenas quatro minutos depois de as visitantes terem assumido a liderança.

    Apesar do revés, o Chelsea manteve a compostura e dominou a posse de bola. As visitantes foram incansáveis na busca pelo segundo gol antes do intervalo, com Keira Walsh e Alyssa Thompson forçando defesas de Brosnan, embora tivessem que esperar até o reinício da partida para realmente impor sua autoridade no placar.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ofensiva no segundo tempo garante a vitória

    A partida ficou praticamente decidida durante um intervalo de oito minutos de grande eficiência, logo após o intervalo. Kerr recuperou a vantagem aos 47 minutos, ao receber um passe milimétrico de Lauren James e finalizar de primeira, deixando a defesa do Everton sem reação.

    A pressão implacável logo surtiu efeito novamente quando Ellie Carpenter viu seu chute desviado passar por cima da goleira, fazendo 3 a 1. A vitória foi então selada pela capitã Erin Cuthbert, que mandou um voleio certeiro no canto inferior após o cabeceio inicial de Kerr ter sido bloqueado, consolidando uma atuação dominante que deixa o Chelsea, segundo colocado, quatro pontos à frente do Manchester United.


  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    A visão europeia de Bompastor ganha forma

    Embora o título da WSL ainda seja matematicamente possível, o foco principal de Sonia Bompastor é garantir o retorno do Chelsea à elite continental.

    Esta vitória no Goodison Park foi uma demonstração de intenções, especialmente considerando que o Blues havia sofrido uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o mesmo adversário no início da campanha. O resultado abre uma vantagem significativa entre o time e seus rivais na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

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