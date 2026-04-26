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Sam Kerr, heroína do Chelsea com dois gols, iguala o recorde do clube na goleada sobre o Everton pela WSL
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Kerr iguala o recorde de Kirby
Em uma partida que destacou sua qualidade duradoura, Kerr marcou dois gols decisivos, chegando a 63 gols na carreira pelo Chelsea na Superliga Feminina.
A conquista a coloca em pé de igualdade com a ex-companheira de equipe Fran Kirby como a maior artilheira de todos os tempos do clube na competição, um marco que reforça seu status de lenda no oeste de Londres.
A australiana abriu o placar aos seis minutos, aproveitando um passe milimétrico de Erin Cuthbert para bater Courtney Brosnan. Embora o Everton tenha ameaçado brevemente estragar a festa com um empate espetacular, o instinto de predadora de Kerr no segundo tempo garantiu que ela saísse com as manchetes e uma parte do recorde de gols.
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O gol espetacular de Momiki não consegue impedir a vitória do Blues
As Toffees alimentaram por breves instantes a esperança de uma reviravolta quando Yuka Momiki protagonizou um momento de pura magia para empatar o jogo. Aproveitando-se do fato de a goleira do Chelsea, Hannah Hampton, estar fora da linha, Momiki desferiu um chute impressionante de 35 metros que entrou no gol apenas quatro minutos depois de as visitantes terem assumido a liderança.
Apesar do revés, o Chelsea manteve a compostura e dominou a posse de bola. As visitantes foram incansáveis na busca pelo segundo gol antes do intervalo, com Keira Walsh e Alyssa Thompson forçando defesas de Brosnan, embora tivessem que esperar até o reinício da partida para realmente impor sua autoridade no placar.
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Ofensiva no segundo tempo garante a vitória
A partida ficou praticamente decidida durante um intervalo de oito minutos de grande eficiência, logo após o intervalo. Kerr recuperou a vantagem aos 47 minutos, ao receber um passe milimétrico de Lauren James e finalizar de primeira, deixando a defesa do Everton sem reação.
A pressão implacável logo surtiu efeito novamente quando Ellie Carpenter viu seu chute desviado passar por cima da goleira, fazendo 3 a 1. A vitória foi então selada pela capitã Erin Cuthbert, que mandou um voleio certeiro no canto inferior após o cabeceio inicial de Kerr ter sido bloqueado, consolidando uma atuação dominante que deixa o Chelsea, segundo colocado, quatro pontos à frente do Manchester United.
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A visão europeia de Bompastor ganha forma
Embora o título da WSL ainda seja matematicamente possível, o foco principal de Sonia Bompastor é garantir o retorno do Chelsea à elite continental.
Esta vitória no Goodison Park foi uma demonstração de intenções, especialmente considerando que o Blues havia sofrido uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o mesmo adversário no início da campanha. O resultado abre uma vantagem significativa entre o time e seus rivais na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.