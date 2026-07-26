Portland não facilitou a vida para o time visitante. A atacante estreante Renee Lyles, em sua primeira partida como titular profissional, empatou o jogo aos 21 minutos com um chute espetacular que certamente será candidato a gol da semana. Lyles se beneficiou de uma assistência inteligente de Pietra Tordin, que continua liderando o campeonato com sete assistências nesta temporada.

A atmosfera em Portland atingiu o auge quando o Thorns buscava consolidar sua vantagem, mas o gol de empate de Kerr, menos de dez minutos depois, silenciou a torcida do Providence Park. A história sofreu mais uma reviravolta nos últimos 17 minutos, quando Jayden Perry recebeu um cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol de Kerr perto da linha do meio-campo. Apesar de ficarem com apenas dez jogadoras, o Thorns acabou terminando a partida como a equipe mais forte das duas, impulsionado pelo retorno emocionante de Morgan Weaver, que fez sua primeira aparição desde o final de 2024 e foi recebida com grande entusiasmo pela torcida da casa.