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Sam Kerr faz história com seu primeiro gol na NWSL em quase sete anos! A ex-jogadora do Chelsea reescreve os livros de recordes no Gotham FC
Kerr acaba com a seca de forma dramática
A jogadora de 32 anos não perdeu tempo para deixar sua marca desde que voltou aos Estados Unidos, marcando um gol histórico pelo Gotham FC. A experiente atacante, que fez uma transferência muito comentada para a NWSL em junho, após seis anos e meio de domínio pelo Chelsea, marcou durante um empate caótico contra o Thorns. O gol representou um marco significativo em sua ilustre carreira, sendo seu 78º gol na temporada regular e o primeiro na NWSL desde outubro de 2019. Além disso, essa foi a 59ª partida de Kerr na temporada regular em que marcou um gol, o que constituiu um marco histórico, quebrando o recorde da NWSL de maior número de partidas individuais com pelo menos um gol, ultrapassando Lynn Biyendolo. A intervenção de Kerr ocorreu em um momento crítico do segundo tempo, justamente quando Portland parecia estar assumindo o controle do jogo.
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O Portland Thorns se recupera graças aos jovens
Portland não facilitou a vida para o time visitante. A atacante estreante Renee Lyles, em sua primeira partida como titular profissional, empatou o jogo aos 21 minutos com um chute espetacular que certamente será candidato a gol da semana. Lyles se beneficiou de uma assistência inteligente de Pietra Tordin, que continua liderando o campeonato com sete assistências nesta temporada.
A atmosfera em Portland atingiu o auge quando o Thorns buscava consolidar sua vantagem, mas o gol de empate de Kerr, menos de dez minutos depois, silenciou a torcida do Providence Park. A história sofreu mais uma reviravolta nos últimos 17 minutos, quando Jayden Perry recebeu um cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol de Kerr perto da linha do meio-campo. Apesar de ficarem com apenas dez jogadoras, o Thorns acabou terminando a partida como a equipe mais forte das duas, impulsionado pelo retorno emocionante de Morgan Weaver, que fez sua primeira aparição desde o final de 2024 e foi recebida com grande entusiasmo pela torcida da casa.
Noite de recordes para os dois clubes
Embora o Gotham FC esteja muito satisfeito com o ponto que, momentaneamente, o leva ao topo da classificação da NWSL, o Portland também teve motivos para comemorar seu próprio marco histórico. O empate em 2 a 2 significa que o Thorns permanece invicto em casa durante todo o ano de 2026 até o momento. Além disso, o time estabeleceu um novo recorde do clube de 11 partidas consecutivas em casa pelo campeonato sem derrota, uma sequência que remonta a setembro de 2025.
Para o Gotham, o resultado amplia sua própria sequência invicta para quatro partidas. O ponto foi suficiente para ultrapassar o Washington Spirit na liderança da tabela, embora o time de Washington, D.C., tenha jogos a menos ainda neste fim de semana. A flexibilidade tática demonstrada pela equipe de Juan Carlos Amoros, especialmente após perder uma âncora defensiva como Emily Sonnett logo no início da partida.
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Preocupações com lesões e perspectivas futuras
A principal preocupação do Gotham FC de cara para a próxima semana será a condição física de Sonnett. A imagem do versátil zagueiro sendo carregado para fora de campo gerou receios de uma ausência prolongada, o que seria um duro golpe para as aspirações do time ao título. No entanto, a profundidade do elenco ficou evidente ao resistir à pressão implacável do Portland. Com Kerr agora oficialmente de volta à boa fase de gols, o restante da liga está em alerta máximo, sabendo que o astro australiano está pronto para liderar a campanha do Gotham FC rumo a ainda mais títulos este ano.
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