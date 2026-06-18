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Sam Kerr está prestes a fechar sua transferência a título gratuito para a NWSL após a saída da atacante australiana do Chelsea
Uma era lendária em Kingsmeadow chega ao fim
A saída de Kerr do Chelsea marca o fim de uma passagem de seis anos e meio que redefiniu o conceito de sucesso na Superliga Feminina. Desde que chegou, no início de 2020, a capitã das Matildas conquistou cinco títulos da WSL, três Copas da Inglaterra e três Copas da Liga, consolidando-se como uma das atacantes mais precisas da história do futebol inglês. Sua última temporada foi uma prova de sua resiliência, encerrando a campanha de 2025-26 com 17 gols em todas as competições, apesar de ter se recuperado anteriormente de uma lesão de longa duração.
A jogadora de 32 anos deixa o clube como uma das maiores artilheiras de todos os tempos, com 116 gols em 158 partidas. Após a confirmação de sua saída, Kerr compartilhou uma despedida emocionante enquanto se preparava para o próximo capítulo de sua carreira. Sua última contribuição para o Blues foi, como de costume, decisiva: ela marcou o único gol na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United na última partida da WSL da temporada.
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De volta a território conhecido
De acordo com o The Athletic, espera-se que Kerr retorne ao Gotham FC, clube anteriormente conhecido como Sky Blue FC, onde atuou entre 2015 e 2017. Durante sua passagem anterior pelo time sediado em Nova Jersey, ela marcou 28 gols em 40 partidas, estabelecendo as bases para uma carreira que acabaria levando-a a terminar em segundo lugar na votação do Ballon d’Or em 2023. A transferência marca sua terceira passagem pela NWSL, já que ela também atuou pelo Chicago Red Stars antes de sua transferência de grande repercussão para Londres.
As atuais campeãs da NWSL têm agido de forma agressiva no mercado de transferências, buscando defender seu título. Ao contratar Kerr, elas garantem uma das maiores marcas do futebol mundial e uma das artilheiras mais confiáveis. A jogadora da seleção australiana reforçará um ataque que já conta com talentos de alto nível, proporcionando o brilho necessário para que o Gotham mantenha seu status como a principal força do futebol feminino americano.
Reencontrou-se com ex-companheiros do Blues
A adaptação à vida em Nova York deve ser tranquila para Kerr, que encontrará vários rostos conhecidos no vestiário do Gotham. O clube já fechou contrato com as ex-estrelas do Blues, Jess Carter e Ann-Katrin Berger. Mais notavelmente, Kerr se reunirá novamente com a jogadora da seleção norueguesa Guro Reiten, que recentemente se comprometeu a permanecer no clube por um longo prazo após um período inicial de empréstimo.
Essas iniciativas ambiciosas não se limitam ao elenco. O Gotham anunciou recentemente planos para um centro de treinamento de última geração, no valor de US$ 35 milhões, com uma academia de 3.000 pés quadrados e uma área de hidroterapia. O rápido crescimento do clube sob a liderança da presidente de operações de futebol, Yael Averbuch West, tornou-o o destino mais atraente para estrelas de elite que atuam na Europa e buscam um novo desafio nos Estados Unidos.
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Superando uma lesão para liderar o ataque
O retorno de Kerr à sua melhor forma tem sido uma das histórias mais inspiradoras do último ano. Depois de sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior em janeiro de 2024, havia preocupações sobre se a atacante conseguiria voltar ao seu melhor nível explosivo. No entanto, ela silenciou todos os céticos ao marcar oito gols em suas últimas oito partidas pelo Chelsea, provando que seus instintos de predadora continuam tão afiados como sempre, enquanto se prepara para as exigências físicas da NWSL.
Com o Gotham atualmente em quinto lugar na classificação, a contratação da bicampeã da Chuteira de Ouro da WSL pode ser o catalisador para mais uma campanha rumo ao título. A capacidade de Kerr de atuar em grandes palcos é amplamente reconhecida, e sua chegada sinaliza a intenção do Gotham não apenas de dominar o cenário nacional, mas também de continuar sua ascensão como potência global no futebol feminino.