Sam Kerr está prestes a fechar sua transferência a título gratuito para a NWSL após a saída da atacante australiana do Chelsea

A saída de Kerr do Chelsea marca o fim de uma passagem de seis anos e meio que redefiniu o conceito de sucesso na Superliga Feminina. Desde que chegou, no início de 2020, a capitã das Matildas conquistou cinco títulos da WSL, três Copas da Inglaterra e três Copas da Liga, consolidando-se como uma das atacantes mais precisas da história do futebol inglês. Sua última temporada foi uma prova de sua resiliência, encerrando a campanha de 2025-26 com 17 gols em todas as competições, apesar de ter se recuperado anteriormente de uma lesão de longa duração.

A jogadora de 32 anos deixa o clube como uma das maiores artilheiras de todos os tempos, com 116 gols em 158 partidas. Após a confirmação de sua saída, Kerr compartilhou uma despedida emocionante enquanto se preparava para o próximo capítulo de sua carreira. Sua última contribuição para o Blues foi, como de costume, decisiva: ela marcou o único gol na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United na última partida da WSL da temporada.



