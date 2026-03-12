Sam Coffey chegou à Inglaterra como jogador de nível mundial, mas o Manchester City vai “desafiar” a estrela da seleção feminina dos EUA a se tornar mais “imprevisível”

Com Hasegawa atualmente ausente na Copa Asiática, o impacto a curto prazo é óbvio. Coffey teve sua primeira chance como titular na WSL na última partida, aumentando seus minutos de jogo para estar pronta para um papel mais proeminente na ausência da jogadora da seleção japonesa. E mesmo quando Hasegawa retornar, a experiência de Coffey, medalhista de ouro olímpica e campeã da NWSL, será vital para o City conquistar seu segundo título da liga.
A longo prazo, a contratação de Coffey parece ser ainda mais valiosa. Esta é uma equipe que talvez tenha dependido demais de Hasegawa desde sua chegada, há quatro anos, e a meio-campista da seleção americana não só pode ajudar a reduzir essa dependência, mas também melhorar a qualidade do elenco do City, que busca chegar ao próximo nível.
Em meio a tudo isso, está o potencial de Coffey levar seu jogo a novos e diferentes patamares, em uma função que buscará explorar um pouco mais suas habilidades ofensivas.