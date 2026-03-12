Goal.com
Sam Coffey chegou à Inglaterra como jogador de nível mundial, mas o Manchester City vai “desafiar” a estrela da seleção feminina dos EUA a se tornar mais “imprevisível”

O Manchester City está prestes a conquistar seu primeiro título da Superliga Feminina desde 2016, e um dos principais motivos para seu incrível desempenho nesta temporada tem sido a dupla de meio-campistas formada por Yui Hasegawa e Laura Blindkilde Brown. No entanto, em janeiro, o Cityzens ficou ainda mais forte nessa posição ao contratar outra meio-campista de nível internacional, a estrela americana Sam Coffey, em uma jogada que pode trazer muitos benefícios a curto e longo prazo.

Com Hasegawa atualmente ausente na Copa Asiática, o impacto a curto prazo é óbvio. Coffey teve sua primeira chance como titular na WSL na última partida, aumentando seus minutos de jogo para estar pronta para um papel mais proeminente na ausência da jogadora da seleção japonesa. E mesmo quando Hasegawa retornar, a experiência de Coffey, medalhista de ouro olímpica e campeã da NWSL, será vital para o City conquistar seu segundo título da liga.

A longo prazo, a contratação de Coffey parece ser ainda mais valiosa. Esta é uma equipe que talvez tenha dependido demais de Hasegawa desde sua chegada, há quatro anos, e a meio-campista da seleção americana não só pode ajudar a reduzir essa dependência, mas também melhorar a qualidade do elenco do City, que busca chegar ao próximo nível.

Em meio a tudo isso, está o potencial de Coffey levar seu jogo a novos e diferentes patamares, em uma função que buscará explorar um pouco mais suas habilidades ofensivas.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    Jogador mais valioso

    É difícil exagerar a importância de Hasegawa para o City. Em seu primeiro ano no clube, apenas Khadija Shaw e Alex Greenwood jogaram mais minutos na WSL, enquanto em sua segunda temporada, ela liderou essas estatísticas entre as jogadoras de campo, com apenas a sempre presente Khiara Keating no gol à sua frente no geral.

    Então, na última temporada, Hasegawa foi a jogadora que mais atuou pelo City na liga, sem perder um único minuto até agora. Isso mudará esta semana, devido à sua presença na Copa Asiática, onde o Japão tem se mostrado muito forte.

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    Fazendo barulho

    É claro que não é incomum no esporte que um time use tanto uma jogadora e dependa tanto dela, especialmente uma meio-campista defensiva em um time que costuma ter tanta posse de bola, e essa dependência tem muito a ver com o quão boa Hasegawa é, em vez de ser uma grande crítica ao City. Ainda assim, é certamente bom ter uma substituta sólida para essa jogadora.

    Ao lado da atacante estrela Shaw, cuja ausência nas duas disputas anteriores pelo título foi decisiva da pior maneira possível, Hasegawa é a última jogadora que o City gostaria de perder por lesão. A equipe tem profundidade no meio-campo nesta temporada, com a chegada de Grace Clinton e Sydney Lohmann na janela de transferências do verão, mas em janeiro, eles deram um passo adiante e contrataram uma das melhores jogadoras do mundo, pagando uma quantia recorde para o clube por Coffey.

  • Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Impacto imediato

    Coffey jogou apenas algumas partidas até agora, sendo uma como titular na WSL, outra na FA Cup e quatro como reserva na liga. No entanto, o técnico Andre Jeglertz já elogiou muito a contribuição dela para o time que busca o título.

    “Ela é um pouco diferente”, disse ele no mês passado. “Acho que ela é uma jogadora mais física do que as outras que temos nessa posição. Ela também é mais líder, fala um pouco mais, assume mais a liderança em campo. Então, ela é um pouco diferente e acho que isso é bom para nós, porque torna a dinâmica da equipe ainda melhor.”

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Novo “desafio”

    Mas Coffey não está em Manchester apenas para apoiar Hasegawa. Não se gasta tanto dinheiro em uma jogadora de nível mundial para ela não ser titular, e Hasegawa é boa e influente demais para ficar no banco todas as semanas. Então, como elas poderiam trabalhar juntas?

    Vimos alguns indícios disso na vitória sobre o Leicester City no mês passado, quando as duas jogaram juntas pela primeira e, até agora, única vez. Coffey cobriu grande parte das áreas mais recuadas e deu a Hasegawa a plataforma para se destacar mais à frente, com a jogadora da seleção japonesa marcando um gol e dando uma assistência em uma partida em que deu quatro passes decisivos e criou duas grandes chances.

    Foi uma mudança interessante em relação à forma como Hasegawa e Blindkilde Brown têm trabalhado juntas, trocando de papéis mais recuados e mais avançados, o que significa que ambas têm impacto nas duas metades do campo. Quando questionado se seria diferente com Coffey e se, chegando como uma meio-campista mais defensiva, ela ocuparia um papel mais recuado com mais frequência, em vez dos papéis abrangentes que Hasegawa e Blindkilde Brown têm, a resposta de Jeglertz foi interessante.

    “É isso que ela está acostumada a fazer, mas eu a desafio um pouco também”, disse ele. “Acho que, para não sermos muito previsíveis como equipe, quem joga nessas posições centrais precisa ser capaz de desempenhar tanto funções ofensivas quanto defensivas, seja como meio-campista mais recuado ou mais avançado. Acho que essa é a natureza dela, que ela é mais [defensiva], e é claro que devemos usar isso, mas, ao mesmo tempo, também quero que ela seja capaz de jogar mais à frente, se necessário, porque isso tornará a equipe ainda mais imprevisível.”

  • Laura Blindkilde Brown Man City Women 2025-26Getty Images

    Exemplos definidos

    Hasegawa e Blindkilde Brown são ótimos exemplos de como é possível se adaptar para ser um trunfo em ambas as funções. Hasegawa chegou ao City como camisa 10, mas desde então se transformou em uma meio-campista defensiva de nível mundial, enquanto Blindkilde Brown era uma jogadora mais ofensiva, mas recentemente tem mostrado suas habilidades mais próximas da defesa. Agora, ambas estão demonstrando regularmente suas características defensivas e ofensivas ao mesmo tempo.

    “Acho que é assim que o jogo está evoluindo”, observou Jeglertz. “Os jogadores não podem jogar apenas em uma posição. É preciso ser capaz de jogar em diferentes áreas do campo, tanto mais recuadas quanto mais avançadas. Acho que [Hasegawa e Blindkilde Brown] são um bom exemplo disso.

    “Mas também se trata de relacionamentos. Blinky e Yui trabalham juntas há muito tempo e encontraram uma boa maneira de dividir a responsabilidade de jogar tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Muitas coisas têm a ver com aprender a jogar com diferentes tipos de jogadoras.”

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Visão geral do que está por vir

    A forma como Coffey se adaptará às novas exigências e procurará adicionar novas habilidades ao seu repertório nos próximos meses será um dos aspectos mais intrigantes do que resta da temporada do City, dado que o título da WSL parece garantido a seis jogos do fim. A equipe de Jeglertz tem oito pontos de vantagem e perdeu apenas duas vezes em toda a temporada.

    Hasegawa e Blindkilde Brown têm trabalhado muito bem juntas, e Jeglertz fez questão de enfatizar que a chegada de Coffey não significa que a última, que teve uma temporada de destaque aos 22 anos, simplesmente ficará de lado.

    “Laura tem sido, e continua sendo, uma jogadora muito importante para nós”, disse ele no mês passado. “Ela tem jogado muito bem durante este ano. É calma com a bola, quer a bola o tempo todo e intercepta muitos passes. É muito boa.”

    Mas Coffey acrescenta o tipo de profundidade no meio-campo que será necessária para o City dar continuidade a esta excelente primeira campanha sob o comando do novo técnico. Este elenco não seria capaz de lidar com a Liga dos Campeões e com três competições nacionais, e sua ausência da Europa nesta temporada é, pelo menos, um fator para uma campanha tão dominante pelo título. Mas adicionar uma peça como Coffey em janeiro é um passo para chegar lá no próximo ano, quando provavelmente estarão de volta à Europa.

    “Também é bom para nós termos mais opções e diferentes tipos de jogadoras que podem jogar juntas”, acrescentou Jeglertz.

    Coffey já era uma contratação empolgante para o Man City na função de meio-campista defensiva, na qual se tornou uma jogadora de nível mundial. Vê-la adicionar mais versatilidade e dinamismo ao seu jogo no sistema de Jeglertz não seria apenas um benefício para ela e seu novo clube, mas também para os EUA. Será fascinante vê-la enfrentar esse desafio.

