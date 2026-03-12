Sam Coffey chegou à Inglaterra como jogador de nível mundial, mas o Manchester City vai “desafiar” a estrela da seleção feminina dos EUA a se tornar mais “imprevisível”

Mas Coffey não está em Manchester apenas para apoiar Hasegawa. Não se gasta tanto dinheiro em uma jogadora de nível mundial para ela não ser titular, e Hasegawa é boa e influente demais para ficar no banco todas as semanas. Então, como elas poderiam trabalhar juntas?

Vimos alguns indícios disso na vitória sobre o Leicester City no mês passado, quando as duas jogaram juntas pela primeira e, até agora, única vez. Coffey cobriu grande parte das áreas mais recuadas e deu a Hasegawa a plataforma para se destacar mais à frente, com a jogadora da seleção japonesa marcando um gol e dando uma assistência em uma partida em que deu quatro passes decisivos e criou duas grandes chances.

Foi uma mudança interessante em relação à forma como Hasegawa e Blindkilde Brown têm trabalhado juntas, trocando de papéis mais recuados e mais avançados, o que significa que ambas têm impacto nas duas metades do campo. Quando questionado se seria diferente com Coffey e se, chegando como uma meio-campista mais defensiva, ela ocuparia um papel mais recuado com mais frequência, em vez dos papéis abrangentes que Hasegawa e Blindkilde Brown têm, a resposta de Jeglertz foi interessante.

“É isso que ela está acostumada a fazer, mas eu a desafio um pouco também”, disse ele. “Acho que, para não sermos muito previsíveis como equipe, quem joga nessas posições centrais precisa ser capaz de desempenhar tanto funções ofensivas quanto defensivas, seja como meio-campista mais recuado ou mais avançado. Acho que essa é a natureza dela, que ela é mais [defensiva], e é claro que devemos usar isso, mas, ao mesmo tempo, também quero que ela seja capaz de jogar mais à frente, se necessário, porque isso tornará a equipe ainda mais imprevisível.”