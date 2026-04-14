Sam Allardyce critica Mikel Arteta por divulgar ao público os "estranhos" métodos de treino do Arsenal

Embora reconheça o valor da inovação, Allardyce expressou preocupação com o fato de que tornar públicas essas táticas “excêntricas” gera uma pressão externa desnecessária. Ele traçou um contraste nítido com a abordagem mais descontraída de Pep Guardiola, sugerindo que a recusa de Arteta em conceder descanso extra ao seu elenco reflete uma falta de confiança interna.

Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce disse: “Acho que ele está fazendo algumas coisas estranhas, infelizmente. Não que eu seja contra coisas estranhas, porque sou o primeiro a experimentá-las. Mas ele está tornando isso público, [como] com as canetas. Não sei bem o que era.

“Desta vez ele colocou a IA em ação, não é? Enquanto eles treinam. E ele deixou a imprensa e o público verem isso. Gosto da inovação, mas não gosto [disso] publicamente… é melhor guardar para si mesmo. Isso pode sair pela culatra para ele. Podem dizer: ‘você confundiu os jogadores com tudo isso’.

"O melhor a fazer é como o Pep faz. Dar a eles quatro dias de folga. Ele não tem confiança em si mesmo e em sua comissão técnica se não fizer isso."



