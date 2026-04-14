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Sam Allardyce critica Mikel Arteta por divulgar ao público os "estranhos" métodos de treino do Arsenal
Os treinos excêntricos do Arsenal sob fogo cruzado
Arteta tem sido alvo de críticas após o surgimento de imagens que mostram as estrelas do Arsenal realizando exercícios com a bola enquanto equilibram canetas e treinam em meio a cenários do TikTok gerados por IA. Essas táticas pouco ortodoxas surgem em um momento em que o clube do norte de Londres tenta conquistar a Premier League pela primeira vez desde a temporada 2003-04, mas uma surpreendente derrota em casa para o Bournemouth levantou dúvidas quanto ao foco do elenco. Os críticos argumentam que métodos tão intensos e inusitados podem estar causando confusão desnecessária entre os jogadores durante a reta final da temporada.
- AFP
Allardyce questiona a transparência pública
Embora reconheça o valor da inovação, Allardyce expressou preocupação com o fato de que tornar públicas essas táticas “excêntricas” gera uma pressão externa desnecessária. Ele traçou um contraste nítido com a abordagem mais descontraída de Pep Guardiola, sugerindo que a recusa de Arteta em conceder descanso extra ao seu elenco reflete uma falta de confiança interna.
Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce disse: “Acho que ele está fazendo algumas coisas estranhas, infelizmente. Não que eu seja contra coisas estranhas, porque sou o primeiro a experimentá-las. Mas ele está tornando isso público, [como] com as canetas. Não sei bem o que era.
“Desta vez ele colocou a IA em ação, não é? Enquanto eles treinam. E ele deixou a imprensa e o público verem isso. Gosto da inovação, mas não gosto [disso] publicamente… é melhor guardar para si mesmo. Isso pode sair pela culatra para ele. Podem dizer: ‘você confundiu os jogadores com tudo isso’.
"O melhor a fazer é como o Pep faz. Dar a eles quatro dias de folga. Ele não tem confiança em si mesmo e em sua comissão técnica se não fizer isso."
Os especialistas continuam céticos
Essa opinião foi compartilhada pela lenda do Manchester United, Paul Scholes, e pelo ex-atacante da Inglaterra, Gary Lineker, que sugeriram que os jogadores de elite poderiam considerar esses métodos mais uma distração do que uma ajuda.
“Se estivéssemos fazendo o que eles estão fazendo agora, pensaríamos: ‘Que diabos está acontecendo aqui?’ Pensaríamos que o técnico enlouqueceu”, comentou Scholes.
Lineker acrescentou no podcast The Rest is Football: “Se você fizer algo diferente, faça isso internamente. Mantenha em segredo. Certifique-se de que ninguém esteja filmando.”
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Confronto decisivo no Etihad
O Arsenal lidera atualmente a Premier League com 70 pontos em 32 jogos, mas três derrotas nas últimas quatro partidas prejudicaram bastante seu ímpeto. O time enfrenta uma viagem decisiva para enfrentar o City neste domingo, onde uma derrota permitiria aos anfitriões reduzir a diferença para apenas três pontos, com um jogo a menos. Após o confronto no Etihad, os Gunners terão que enfrentar uma reta final exigente, com um jogo em casa contra o Newcastle em 25 de abril, seguido por partidas em maio contra Fulham, West Ham, Burnley e um confronto na última rodada contra o Crystal Palace.
Os Gunners tentarão primeiro chegar às semifinais da Liga dos Campeões, no entanto, defendendo uma vantagem de 1 a 0 no placar agregado contra o Sporting na partida de volta das quartas de final, no Emirates, nesta quarta-feira.