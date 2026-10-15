Um grande Milan conta com um hat-trick de categoria de Cisse (nota 8) e marca quatro gols em uma atuação convincente na casa do Salzburg. Aplausos para a novidade Hutchinson (nota 7) e para um Jashari revigorado. Ramos, por sua vez, desencanta na Europa enquanto espera fazer o mesmo no campeonato.
Salzburg-Milan, as notas do CM: Cisse estratosférico, que hat-trick! Jashari se reergue, Hutchinson surpreende. Tomori vai bem
Notas do Salzburg
Zawieschitzky;
Drexler,
Boma,
Zabransky 5. Noite para esquecer: os atacantes do Milan chegam como trens. Não tem grande culpa pelos gols sofridos.
Schmid 4,5: termina a partida com uma dor de cabeça incrível: Hutchinson o deixa tonto com fintas, pedaladas e dribles curtos.
Barry 5,5: começa bem, tentando atacar os espaços, mas acaba atropelado pelos meio-campistas do Milan.
Mazurek 5,5: é certamente o jovem mais talentoso dos austríacos. Tenta chutes de longe, mas sem grandes resultados.
Baidoo 5: atuação apagada de um dos jogadores mais importantes do elenco. (aos 60', Vertessen 5: não aparece em momento algum)
Kitano 5: não aparece no ataque. Pode e deve fazer mais. (aos 60',Diakite 5,5: não consegue influenciar o jogo)
Lindstrom 5,5: o ex-Napoli começa bem, mas depois desaparece com o passar do tempo (aos 75', Redzic sem nota)
Tabakovic 5: o carrasco da Itália era a principal ameaça, mas não apareceu em momento algum. (aos 75', Camara sem nota)
Téc. Röhl 5: noite para esquecer.
Notas do Milan
Maignan 6: atuação tranquila para o capitão do Milan. O Salzburg não finaliza com perigo, e ele só precisa sujar as luvas em um par de saídas do gol.
Tomori 6,5: de afastado a peça importante: a trajetória curiosa do zagueiro inglês. Chega a Salzburg em ótima forma física e faz uma atuação sólida. (aos 67 minutos, Terracciano 5: a única nota negativa de uma noite perfeita. Recebe cartão vermelho por uma falta que interrompe uma clara chance de gol. Amorim se enfurece no banco)
De Winter 6,5: antecipa Tabakovic e mantém a concentração até o último segundo, transmitindo muita segurança a toda a defesa.
Pavlovic 6,5: o jogador que reencontra seu ex-clube comemora da melhor maneira a renovação do contrato: é uma verdadeira rocha, contra a qual esbarram todas as tentativas ofensivas do Salzburg. (aos 80 minutos, Diawara sem nota)
Hutchinson 7: desmonta a defesa do Salzburg com suas mudanças de ritmo. É dele a bela assistência, com o pé menos hábil, para o primeiro gol de Cisse. Devastador nos duelos individuais, não deixa os adversários encontrarem uma forma de marcá-lo.
Jashari 7: finalmente voltou a mostrar o futebol que convenceu o Milan a investir tanto nele. Organiza as jogadas com qualidade e boa intensidade. Vai muito bem no lance da assistência para o gol de Ramos, que faz 0-4, ao recuperar a bola na entrada da área adversária.
Rabiot 7: desenha o jogo como um verdadeiro professor: distribui lançamentos para a direita e para a esquerda com precisão, e é em uma dessas inversões que Cisse marca o gol do 0-2. Um verdadeiro incansável. (aos 60 minutos, Modric 6: controla o jogo e a posse de bola na última meia hora)
Bartesaghi 6,5: uma resposta importante do jovem formado nas categorias de base do Milan, com uma bela assistência e uma atuação atenta e positiva tanto no ataque quanto na defesa.
Loftus-Cheek 6,5: recupera algumas bolas importantes, mostrando que entrou em campo concentrado e com a motivação certa.
Cisse 8: de cabeça, de direita, antecipando o adversário: Cisse marca de todas as formas e conquista o primeiro hat-trick da carreira. Na Europa. Agora Amorim não pode abrir mão de um talento valioso. (aos 60 minutos, Pulisic 6: uma boa meia hora para ganhar ainda mais ritmo de jogo)
Camarda 6: seria injusto exigir que estivesse em sua melhor forma depois de quase um ano parado. A nota reconhece o grande trabalho que fez pela equipe. (aos 60 minutos, Ramos 6,5: marca seu primeiro gol na Europa, fácil, sim, mas não trivial)
Técnico Amorim 7: uma noite perfeita para o treinador português, que encontra respostas muito importantes e conquista uma vitória ampla, convincente e valiosa.
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