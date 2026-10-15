Salzburg-Milan, as notas do CM: Cisse estratosférico, que hat-trick! Jashari se reergue, Hutchinson surpreende. Tomori vai bem

Zawieschitzky;

Drexler,

Boma,

Zabransky 5. Noite para esquecer: os atacantes do Milan chegam como trens. Não tem grande culpa pelos gols sofridos.

Schmid 4,5: termina a partida com uma dor de cabeça incrível: Hutchinson o deixa tonto com fintas, pedaladas e dribles curtos.

Barry 5,5: começa bem, tentando atacar os espaços, mas acaba atropelado pelos meio-campistas do Milan.

Mazurek 5,5: é certamente o jovem mais talentoso dos austríacos. Tenta chutes de longe, mas sem grandes resultados.

Baidoo 5: atuação apagada de um dos jogadores mais importantes do elenco. (aos 60', Vertessen 5: não aparece em momento algum)

Kitano 5: não aparece no ataque. Pode e deve fazer mais. (aos 60',Diakite 5,5: não consegue influenciar o jogo)

Lindstrom 5,5: o ex-Napoli começa bem, mas depois desaparece com o passar do tempo (aos 75', Redzic sem nota)

Tabakovic 5: o carrasco da Itália era a principal ameaça, mas não apareceu em momento algum. (aos 75', Camara sem nota)

Téc. Röhl 5: noite para esquecer.