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“Salve-nos, fãs de Cristiano Ronaldo!” – IShowSpeed implora a Lamine Yamal para levar a Espanha à vitória contra a Argentina e o arqui-inimigo de CR7, Lionel Messi, na final da Copa do Mundo
Um apelo desesperado de um superfã do Ronaldo
Enquanto o mundo do futebol se prepara para uma final de Copa do Mundo que promete ser um grande sucesso entre Espanha e Argentina, uma das figuras mais proeminentes da internet deixou clara sua posição. IShowSpeed, um fã dedicado de Ronaldo, recorreu à jovem estrela do Barcelona, Yamal, para evitar o que ele descreve como um “desastre” para a torcida de CR7.
Com a eliminação de Portugal nas oitavas de final, Speed assistiu horrorizado à campanha da Argentina rumo à segunda final consecutiva. O streamer, que tem sido presença constante nas partidas ao longo do torneio, agora deposita todas as suas esperanças no jovem fenômeno para impedir que a lenda argentina levante o troféu mais uma vez no dia 19 de julho.
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A mensagem de Speed para Yamal
Durante uma recente transmissão ao vivo compartilhada nas redes sociais, o emocionado criador dirigiu uma mensagem específica ao ponta espanhol. Ele gritou: “Não jogue, Lamine; apenas vá, apenas vença. Vença a Argentina na final da Copa do Mundo, Lamine, por favor. Por favor, Lamine. Por favor, Lamine. Salve-me, Lamine Yamal, salve-me. Salve-me do desastre.”
A perspectiva de Messi conquistar uma segunda Copa do Mundo claramente deixou o torcedor fiel a Ronaldo se sentindo vulnerável. Speed continuou: “Não aguento mais isso por mais um ano. Se Messi ganhar a Copa do Mundo de novo, não sei o que direi como torcedor do Ronaldo. Não consigo dizer nada. Não consigo dizer nada. Então, Lamine Yamal, salve a gente, torcedores do Ronaldo.”
A batalha das gerações
A final representa mais do que apenas um troféu; é um confronto entre épocas. Messi tem sido a estrela indiscutível do torneio até agora, registrando a impressionante marca de oito gols e quatro assistências, enquanto busca consolidar seu status como o maior de todos os tempos. Sua influência na seleção argentina continua tão forte como sempre, levando a equipe à vitória sobre a Inglaterra em uma semifinal acirrada para chegar à grande final.
Em contrapartida, Yamal teve um torneio mais discreto, considerando seus próprios padrões elevados. O jogador de 19 anos marcou apenas um gol e deu uma assistência em sete partidas, mas seu potencial para criar um momento mágico continua sendo a maior ameaça da Espanha. Para Speed e a torcida de Ronaldo, Yamal é a última linha de defesa no eterno debate sobre quem é o “GOAT” (o maior de todos os tempos), que continua dividindo o esporte.
- AFP
A presença do Speed é um mau presságio?
O torneio tem sido uma montanha-russa para Speed, cujo apoio entusiástico muitas vezes pareceu uma maldição para as seleções que ele torce. Depois de ver a Inglaterra ser derrotada pela Albiceleste no início desta semana, seu desespero chegou ao limite. A final que se aproxima é sua última chance de ver Messi ser privado da glória máxima, o que distanciaria ainda mais o argentino de Ronaldo em termos de conquistas internacionais.
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