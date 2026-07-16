“Salve-nos, fãs de Cristiano Ronaldo!” – IShowSpeed implora a Lamine Yamal para levar a Espanha à vitória contra a Argentina e o arqui-inimigo de CR7, Lionel Messi, na final da Copa do Mundo

Enquanto o mundo do futebol se prepara para uma final de Copa do Mundo que promete ser um grande sucesso entre Espanha e Argentina, uma das figuras mais proeminentes da internet deixou clara sua posição. IShowSpeed, um fã dedicado de Ronaldo, recorreu à jovem estrela do Barcelona, Yamal, para evitar o que ele descreve como um “desastre” para a torcida de CR7.

Com a eliminação de Portugal nas oitavas de final, Speed assistiu horrorizado à campanha da Argentina rumo à segunda final consecutiva. O streamer, que tem sido presença constante nas partidas ao longo do torneio, agora deposita todas as suas esperanças no jovem fenômeno para impedir que a lenda argentina levante o troféu mais uma vez no dia 19 de julho.