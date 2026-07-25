Getty Images Sport
Traduzido por
Salma Paralluelo fecha transferência sensacional para o OL Lyonnes com contrato de quatro anos após deixar o Barcelona
O Lyon fecha a contratação de Paralluelo
O Lyon confirmou oficialmente a contratação da atacante da seleção espanhola Paralluelo, com um contrato de quatro anos válido até 2030. A jogadora de 22 anos chega como jogadora sem vínculo, após encerrar sua passagem pelo Barcelona em junho, em meio a negociações contratuais que não deram certo. A transferência marca a primeira passagem da ex-velocista fora de sua Espanha natal, seguindo os passos das ex-companheiras de equipe Alexia Putellas, Mapi León e Ona Batlle, que deixaram o clube neste verão.
- AFP
Encontro com Jonatan Giraldez
A transferência de Paralluelo para a França marca seu reencontro com Giraldez, o técnico que comandou a campanha mais prolífica de sua carreira, quando ela marcou 34 gols e deu sete assistências durante a temporada 2023-24 na Catalunha. Ao longo de quatro temporadas com a camisa do Barcelona, a ex-jogadora do Villarreal marcou 72 gols em 131 partidas e conquistou 14 títulos importantes, incluindo três títulos da Liga dos Campeões Feminina da UEFA e quatro títulos da Liga F.
Gigantes franceses montam um time de craques
A chegada dela reforça ainda mais as grandes ambições do Lyon de montar um elenco repleto de estrelas, capaz de dominar o futebol europeu. A atacante espanhola encerra uma campanha de contratações de alto nível realizada pelo gigante francês neste verão, juntando-se a uma impressionante leva de novas contratações que já inclui Caroline Weir, Maria Luisa Grohs e Johanna Rytting Kaneryd.
- Yigit Örme
Os preparativos para a pré-temporada começam rapidamente
A campeã da Copa do Mundo deve se apresentar para o início dos treinos de pré-temporada do Lyon em 27 de julho, antes de sua apresentação oficial ao público, quatro dias depois. A versátil atacante buscará causar impacto imediato na França após encerrar sua carreira no Barcelona em grande estilo, marcando dois gols na final da Liga dos Campeões Feminina contra seu novo clube. Ela deve ser uma figura central no ataque do Lyon, que busca conquistas nacionais e europeias na temporada 2026-27.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.