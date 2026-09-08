Na temporada 2025/26, o Milan tinha, segundo as estimativas publicadas pela Calcio e Finanza, cerca de 55,7 milhões de euros líquidos e menos de 100 milhões de euros brutos em salários dos jogadores do elenco.

Em 2026/27, a folha salarial líquida sobe para 64,8 milhões, com um aumento de cerca de 9,1 milhões de euros, equivalente a 16,3%.





No que diz respeito ao custo bruto, o total chega a 103,14 milhões de euros. Assim, o Milan volta a ficar acima da marca de 100 milhões e se aproxima do Napoli, terceiro no ranking da Serie A com cerca de 109,2 milhões.



