Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Salários do Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos é o mais bem pago, Chukwueze como Pulisic, Loftus-Cheek mais do que Rabiot. 500 mil para Cissé

Campeonato Italiano
Milan
F. Terracciano
A. Rabiot
P. Terracciano
S. Chukwueze
M. Maignan
F. Tomori
A. Cisse
M. Gila
F. Camarda
O. Hutchinson
D. Bartesaghi
P. Estupinan
D. Moreira
C. Pulisic
K. De Winter
W. Bondo
G. Ramos
A. Saelemaekers
Y. Musah
S. Pavlovic
L. Torriani
C. Comotto
L. Modric
R. Loftus-Cheek
M. Gabbia
A. Jashari

Em detalhes, todos os salários dos jogadores do Milan para a temporada 2026-27

A folha salarial do Milan para a temporada 2026-27 aumentou. Segundo informa o Calcio e Finanza, o clube sustenta, para os 27 jogadores presentes no elenco, salários que somam 64,8 milhões de euros líquidos, correspondentes a cerca de 103,14 milhões de euros brutos. O Milan ocupa a quarta posição no ranking salarial da Serie A, atrás de Inter, Juventus e Napoli.


  • O Milan se aproxima do Napoli

    Na temporada 2025/26, o Milan tinha, segundo as estimativas publicadas pela Calcio e Finanza, cerca de 55,7 milhões de euros líquidos e menos de 100 milhões de euros brutos em salários dos jogadores do elenco.

    Em 2026/27, a folha salarial líquida sobe para 64,8 milhões, com um aumento de cerca de 9,1 milhões de euros, equivalente a 16,3%.


    No que diz respeito ao custo bruto, o total chega a 103,14 milhões de euros. Assim, o Milan volta a ficar acima da marca de 100 milhões e se aproxima do Napoli, terceiro no ranking da Serie A com cerca de 109,2 milhões.


    • Publicidade

  • Ramos é o mais bem pago, para Cissé salário de 500 mil euros

    No primeiro lugar entre os jogadores mais bem pagos do Milan estão Maignan, Gila e Gonçalo Ramos, que ganham 5 milhões de euros líquidos por temporada. Na sequência vêm Chukwueze e Pulisic, com 4 milhões. Na parte de baixo da lista aparecem Cissé (500 mil), Comotto (300 mil) e Torriani (300 mil).


  • TODOS OS SALÁRIOS

    Gonçalo Ramos: 5 milhões de euros;

    Mike Maignan: 5 milhões;

    Mario Gila: 5 milhões;

    Samuel Chukwueze: 4 milhões;

    Christian Pulisic: 4 milhões;

    Ruben Loftus-Cheek: 4 milhões;

    Adrien Rabiot: 3,5 milhões;

    Luka Modrić: 3,5 milhões;

    Fikayo Tomori: 3,5 milhões;

    Alexis Saelemaekers: 3,5 milhões;

    Diego Moreira: 3 milhões;

    Ardon Jashari: 2,5 milhões;

    Pervis Estupiñán: 2,5 milhões;

    Matteo Gabbia: 2 milhões;

    Yunus Musah: 2 milhões;

    Omari Hutchinson: 1,8 milhão;

    Strahinja Pavlović: 1,7 milhão;

    Koni De Winter: 1,7 milhão;

    Warren Bondo: 1,5 milhão;

    Sankhoun Diawara: 1 milhão;

    Francesco Camarda: 800 mil euros;

    Pietro Terracciano: 800 mil euros;

    Filippo Terracciano: 800 mil euros;

    Davide Bartesaghi: 600 mil euros;

    Alphadjo Cissé: 500 mil euros;

    Christian Comotto: 300 mil euros;

    Lorenzo Torriani: 300 mil euros.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL