A folha salarial do Milan para a temporada 2026-27 aumentou. Segundo informa o Calcio e Finanza, o clube sustenta, para os 27 jogadores presentes no elenco, salários que somam 64,8 milhões de euros líquidos, correspondentes a cerca de 103,14 milhões de euros brutos. O Milan ocupa a quarta posição no ranking salarial da Serie A, atrás de Inter, Juventus e Napoli.
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Salários do Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos é o mais bem pago, Chukwueze como Pulisic, Loftus-Cheek mais do que Rabiot. 500 mil para Cissé
O Milan se aproxima do Napoli
Na temporada 2025/26, o Milan tinha, segundo as estimativas publicadas pela Calcio e Finanza, cerca de 55,7 milhões de euros líquidos e menos de 100 milhões de euros brutos em salários dos jogadores do elenco.
Em 2026/27, a folha salarial líquida sobe para 64,8 milhões, com um aumento de cerca de 9,1 milhões de euros, equivalente a 16,3%.
No que diz respeito ao custo bruto, o total chega a 103,14 milhões de euros. Assim, o Milan volta a ficar acima da marca de 100 milhões e se aproxima do Napoli, terceiro no ranking da Serie A com cerca de 109,2 milhões.
Ramos é o mais bem pago, para Cissé salário de 500 mil euros
No primeiro lugar entre os jogadores mais bem pagos do Milan estão Maignan, Gila e Gonçalo Ramos, que ganham 5 milhões de euros líquidos por temporada. Na sequência vêm Chukwueze e Pulisic, com 4 milhões. Na parte de baixo da lista aparecem Cissé (500 mil), Comotto (300 mil) e Torriani (300 mil).
TODOS OS SALÁRIOS
Gonçalo Ramos: 5 milhões de euros;
Mike Maignan: 5 milhões;
Mario Gila: 5 milhões;
Samuel Chukwueze: 4 milhões;
Christian Pulisic: 4 milhões;
Ruben Loftus-Cheek: 4 milhões;
Adrien Rabiot: 3,5 milhões;
Luka Modrić: 3,5 milhões;
Fikayo Tomori: 3,5 milhões;
Alexis Saelemaekers: 3,5 milhões;
Diego Moreira: 3 milhões;
Ardon Jashari: 2,5 milhões;
Pervis Estupiñán: 2,5 milhões;
Matteo Gabbia: 2 milhões;
Yunus Musah: 2 milhões;
Omari Hutchinson: 1,8 milhão;
Strahinja Pavlović: 1,7 milhão;
Koni De Winter: 1,7 milhão;
Warren Bondo: 1,5 milhão;
Sankhoun Diawara: 1 milhão;
Francesco Camarda: 800 mil euros;
Pietro Terracciano: 800 mil euros;
Filippo Terracciano: 800 mil euros;
Davide Bartesaghi: 600 mil euros;
Alphadjo Cissé: 500 mil euros;
Christian Comotto: 300 mil euros;
Lorenzo Torriani: 300 mil euros.
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