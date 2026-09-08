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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Salários da Juventus 2026-27: Yildiz no topo, a folha salarial sobe, Alajbegovic recebe menos que Gatti, o ranking

Juventus
Campeonato Italiano

Todos os salários do elenco da Juventus, do mais alto ao mais baixo

A Juventus continua aumentando sua folha salarial. Na temporada 2026/27, segundo estimativas do Calcio e Finanza, o clube gastará 84,95 milhões de euros líquidos, o equivalente a cerca de 145,52 milhões brutos, com um crescimento de mais de 18% em relação à temporada anterior.


Esse dado coloca a Juventus na segunda posição da Serie A em salários, logo atrás da Inter, que apresenta uma folha salarial bruta de 145,82 milhões: apenas 300 mil euros a mais.


Quem lidera agora a lista interna de salários é Kenan Yildiz, que recebe cerca de 6 milhões líquidos por temporada. O turco viu seu salário crescer de forma significativa em relação aos 1,5 milhão da temporada anterior, também na sequência da saída de Dusan Vlahovic, que em 2025/26 era o jogador mais bem pago do elenco, com 12 milhões líquidos. Atrás de Yildiz aparecem Kolo Muani com 5,5 milhões, Bremer e Douglas Luiz com 5 milhões e Koopmeiners com 4,5 milhões.


No geral, os cinco jogadores mais bem pagos concentram cerca de 31% de toda a folha salarial líquida da Juventus. Já são oito os jogadores que ganham ao menos 4 milhões líquidos por temporada, confirmando um elenco com custo salarial cada vez mais elevado.

  • SALÁRIOS DA JUVENTUS 2026-27: O RANKING

    A seguir, os salários líquidos estimados dos jogadores da Juventus para a temporada 2026/27, sem bônus, segundo o que foi publicado por Calcio e Finanza:


    Kenan Yildiz: 6 milhões de euros;

    Randal Kolo Muani: 5,5 milhões;

    Bremer: 5 milhões;

    Douglas Luiz: 5 milhões;

    Teun Koopmeiners: 4,5 milhões;

    Nick Woltemade: 4,4 milhões;

    Weston McKennie: 4 milhões;

    Manuel Locatelli: 4 milhões;

    Francisco Conceição: 3,8 milhões;

    Nicolás González: 3,6 milhões;

    Federico Gatti: 3,1 milhões;

    Kerim Alajbegović: 3 milhões;

    Pape Sarr: 3 milhões;

    Zeki Çelik: 2,8 milhões;

    Jhon Lucumí: 2,5 milhões;

    Jérémie Boga: 2,5 milhões;

    Edon Zhegrova: 2,5 milhões;

    Guglielmo Vicario: 2,5 milhões;

    Andrea Cambiaso: 2,4 milhões;

    Pierre Kalulu: 2,4 milhões;

    Lloyd Kelly: 2,4 milhões;

    Khéphren Thuram: 2 milhões;

    Daniele Rugani: 1,8 milhão;

    Arkadiusz Milik: 1,75 milhão;

    Kamil Grabara: 1,7 milhão;

    Jeff Ekhator: 1,3 milhão;

    Juan Cabal: 1,2 milhão;

    Carlo Pinsoglio: 300 mil euros.



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