A Juventus continua aumentando sua folha salarial. Na temporada 2026/27, segundo estimativas do Calcio e Finanza, o clube gastará 84,95 milhões de euros líquidos, o equivalente a cerca de 145,52 milhões brutos, com um crescimento de mais de 18% em relação à temporada anterior.





Esse dado coloca a Juventus na segunda posição da Serie A em salários, logo atrás da Inter, que apresenta uma folha salarial bruta de 145,82 milhões: apenas 300 mil euros a mais.





Quem lidera agora a lista interna de salários é Kenan Yildiz, que recebe cerca de 6 milhões líquidos por temporada. O turco viu seu salário crescer de forma significativa em relação aos 1,5 milhão da temporada anterior, também na sequência da saída de Dusan Vlahovic, que em 2025/26 era o jogador mais bem pago do elenco, com 12 milhões líquidos. Atrás de Yildiz aparecem Kolo Muani com 5,5 milhões, Bremer e Douglas Luiz com 5 milhões e Koopmeiners com 4,5 milhões.





No geral, os cinco jogadores mais bem pagos concentram cerca de 31% de toda a folha salarial líquida da Juventus. Já são oito os jogadores que ganham ao menos 4 milhões líquidos por temporada, confirmando um elenco com custo salarial cada vez mais elevado.