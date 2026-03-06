Salário de Jesse Lingard no Corinthians revelado - e é MUITO menor do que o que seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, Memphis Depay, ganha no mesmo clube

A transferência oferece uma oportunidade única para Lingard voltar a jogar ao lado de Depay. Os dois jogaram juntos 31 vezes durante a temporada 2015-16 em Old Trafford e mantêm uma amizade próxima desde então. Depay se tornou uma figura emblemática no Brasil desde que chegou do Atlético de Madrid em 2024, marcando 19 gols em 73 partidas e fazendo o gol da vitória na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama.

O Corinthians passou por uma significativa campanha de contratações, adicionando experiência europeia ao seu elenco. Ao lado de Depay, Lingard se juntará a um vestiário que já conta com o ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista e o ex-ala do Watford Andre Carrillo.