Salário de Jesse Lingard no Corinthians revelado - e é MUITO menor do que o que seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, Memphis Depay, ganha no mesmo clube
O novo capítulo de Lingard no Brasil
Confirmando sua saída da Ásia, Lingard divulgou um comunicado explicando que ele e o FC Seoul “concordaram mutuamente” com sua saída depois que tentaram mantê-lo com uma extensão de contrato, mas que sua passagem pela Ásia foi “uma experiência inesquecível e que sempre valorizarei”. O ex-jogador da seleção inglesa tem sido associado a várias transferências recentemente, com relatos sugerindo que até sete clubes — incluindo West Ham, Burnley, Celtic e Rangers — teriam recusado a chance de contratá-lo. No entanto, ele acabou assinando com o Corinthians, conforme confirmado pelo clube brasileiro em 6 de março.
Diferença salarial impressionante em comparação com Depay
Embora a transferência represente uma aquisição de grande visibilidade para o Timão, o pacote financeiro de Lingard é surpreendentemente modesto em comparação com outras estrelas do clube. O R7 Esportes indica que o acordo verbal fechado com o inglês é de € 100 mil (£ 86 mil) por mês. A disparidade é mais notável quando comparada com seu amigo e ex-colega do United, Memphis Depay, que supostamente ganha cerca de € 980 mil (£ 850 mil) por mês, quase 10 vezes mais.
Reunião em Old Trafford, em São Paulo
A transferência oferece uma oportunidade única para Lingard voltar a jogar ao lado de Depay. Os dois jogaram juntos 31 vezes durante a temporada 2015-16 em Old Trafford e mantêm uma amizade próxima desde então. Depay se tornou uma figura emblemática no Brasil desde que chegou do Atlético de Madrid em 2024, marcando 19 gols em 73 partidas e fazendo o gol da vitória na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama.
O Corinthians passou por uma significativa campanha de contratações, adicionando experiência europeia ao seu elenco. Ao lado de Depay, Lingard se juntará a um vestiário que já conta com o ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista e o ex-ala do Watford Andre Carrillo.
Detalhes do contrato e objetivos futuros
Lingard teria assinado um contrato com o clube até dezembro, com a possibilidade de prorrogação automática caso atinja metas específicas de desempenho durante sua estadia no Brasil. A transferência ocorreu após as negociações com o Remo, outro time brasileiro, não terem avançado, permitindo que o Corinthians entrasse em cena.
