Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Machida Zelvia v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Salário de Jesse Lingard no Corinthians revelado - e é MUITO menor do que o que seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, Memphis Depay, ganha no mesmo clube

O salário de Jesse Lingard foi revelado após sua sensacional transferência para o Brasil, onde se reuniu com seu ex-companheiro de equipe do Manchester United, Memphis Depay. O jogador de 33 anos estava sem clube desde dezembro, após encerrar sua passagem de duas temporadas pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, onde marcou 19 gols em 67 partidas. Apesar do interesse de clubes de todo o mundo, o meio-campista assinou contrato com o Corinthians, gigante de São Paulo.

  • O novo capítulo de Lingard no Brasil

    Confirmando sua saída da Ásia, Lingard divulgou um comunicado explicando que ele e o FC Seoul “concordaram mutuamente” com sua saída depois que tentaram mantê-lo com uma extensão de contrato, mas que sua passagem pela Ásia foi “uma experiência inesquecível e que sempre valorizarei”. O ex-jogador da seleção inglesa tem sido associado a várias transferências recentemente, com relatos sugerindo que até sete clubes — incluindo West Ham, Burnley, Celtic e Rangers — teriam recusado a chance de contratá-lo. No entanto, ele acabou assinando com o Corinthians, conforme confirmado pelo clube brasileiro em 6 de março.

    • Publicidade
  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Diferença salarial impressionante em comparação com Depay

    Embora a transferência represente uma aquisição de grande visibilidade para o Timão, o pacote financeiro de Lingard é surpreendentemente modesto em comparação com outras estrelas do clube. O R7 Esportes indica que o acordo verbal fechado com o inglês é de € 100 mil (£ 86 mil) por mês. A disparidade é mais notável quando comparada com seu amigo e ex-colega do United, Memphis Depay, que supostamente ganha cerca de € 980 mil (£ 850 mil) por mês, quase 10 vezes mais.

  • Reunião em Old Trafford, em São Paulo

    A transferência oferece uma oportunidade única para Lingard voltar a jogar ao lado de Depay. Os dois jogaram juntos 31 vezes durante a temporada 2015-16 em Old Trafford e mantêm uma amizade próxima desde então. Depay se tornou uma figura emblemática no Brasil desde que chegou do Atlético de Madrid em 2024, marcando 19 gols em 73 partidas e fazendo o gol da vitória na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama.

    O Corinthians passou por uma significativa campanha de contratações, adicionando experiência europeia ao seu elenco. Ao lado de Depay, Lingard se juntará a um vestiário que já conta com o ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista e o ex-ala do Watford Andre Carrillo.

  • Shanghai Port v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport

    Detalhes do contrato e objetivos futuros

    Lingard teria assinado um contrato com o clube até dezembro, com a possibilidade de prorrogação automática caso atinja metas específicas de desempenho durante sua estadia no Brasil. A transferência ocorreu após as negociações com o Remo, outro time brasileiro, não terem avançado, permitindo que o Corinthians entrasse em cena.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Coritiba crest
Coritiba
COR
0