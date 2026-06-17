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Markus KröscheGetty
Jochen Tittmar

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Salário astronômico recusado! Ao recusar a oferta do AC Milan, Markus Krösche aparentemente abre mão de uma quantia gigantesca

Bundesliga
Mercado da bola
Eintracht Frankfurt
Milan

Após intensas especulações sobre uma possível transferência imediata para o AC Milan, o diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt, Markus Krösche, deu uma resposta definitiva negativa aos italianos e permanecerá no clube da Hesse, segundo relatos coincidentes da revista “kicker” e da Sky.

Para a SGE, essa medida representa um importante sinal de continuidade em uma fase de instabilidade esportiva. Com isso, o clube de Hesse pode, conforme planejado, traçar seus planos de longo prazo com Krösche — cujo contrato se estende até 2028 — e com o diretor esportivo Timmo Hardung.

  • Krösche já está à frente das atividades esportivas do Frankfurt há cinco anos. Nesse período, graças a inúmeras decisões excelentes em relação a transferências, ele conquistou a reputação de ser um dos dirigentes mais destacados e bem-sucedidos da primeira divisão do futebol alemão.

    O alívio por sua permanência deve ser enorme no ambiente do Eintracht, pois, após uma temporada complicada, uma grande quantidade de trabalho aguarda o diretor esportivo. Na última temporada, o time de Frankfurt não conseguiu se classificar para as competições internacionais. A responsabilidade por isso recai, em grande parte, sobre um equívoco na escolha do técnico: o espanhol Albert Riera, que havia sido contratado em fevereiro como o candidato preferido de Krösche, acabou se revelando um erro crasso.

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  • KröscheGetty Images

    Krösche precisa corrigir o desastre de Riera

    Após a falha na classificação para a Copa da Europa, a diretoria do clube tomou medidas drásticas e demitiu o azarado técnico. Para corrigir o desastre de Riera e levar o Eintracht de volta aos trilhos do sucesso, Krösche recentemente deu uma guinada. Com Adi Hütter, voltou ao banco de reservas de Frankfurt aquele técnico de sucesso que já havia levado o clube às semifinais da Liga Europa.

    Antes disso, havia um longo período de especulações em torno de Krösche. Circulavam repetidamente notícias sobre um suposto acordo ou até mesmo um compromisso já assumido pelo dirigente com o tradicional clube italiano. O diretor esportivo Hardung também deveria acompanhá-lo ao Milan.

  • Markus Krösche recusou um salário exorbitante no Milan

    Segundo a revista “kicker”, Krösche teria recebido uma oferta financeiramente muito atraente. De acordo com a publicação, ele poderia ter ganho um total de 40 milhões de euros no Milan ao longo de quatro anos.

    No entanto, os dirigentes do Eintracht já haviam declarado, no início da semana, não ter conhecimento de tais planos. “Ninguém do AC Milan entrou em contato conosco a respeito de Markus Krösche”, afirmou Mathias Beck, presidente do clube de Frankfurt e presidente do conselho fiscal, ao jornal *Bild*.