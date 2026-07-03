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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Salah faz partida apagada, australianos mudam goleiro e egípcios fazem história: top 5 do que você precisa saber sobre a eliminação australiana para o Egito nos pênaltis

Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo

Egípcios avançam nos pênaltis após empate em Dallas; Hany entra para a história com mais um gol contra, Salah passa em branco e australianos apostam em troca de goleiro antes das cobranças

Em um confronto equilibrado e histórico, o Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

O time africano abriu o placar ainda no primeiro tempo com Emam Ashour, que aproveitou boa jogada ofensiva para balançar as redes. Na etapa final, a Austrália chegou ao empate graças a um gol contra de Mohamed Hany, que desviou para o próprio patrimônio ao tentar cortar um cruzamento australiano. Sem novas alterações no marcador durante a prorrogação, a classificação foi decidida nas penalidades, com os egípcios levando a melhor por 4 a 2.

Confira, a seguir, os principais destaques de Austrália 1 (2) x (4) 1 Egito.

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    Hany atingiu um recorde contra a Austrália

    O lance do empate australiano entrou para a história das Copas do Mundo. Ao marcar contra a própria meta, Mohamed Hany tornou-se o primeiro jogador a registrar dois gols contra em uma mesma edição do Mundial. O lateral egípcio já havia desviado para o próprio gol na estreia diante da Bélgica, quando ajudou os europeus a empatarem por 1 a 1. O feito negativo jamais havia sido registrado por um atleta em uma única Copa do Mundo.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mudança no gol australiano

    Pensando exclusivamente na disputa por pênaltis, a Austrália promoveu uma alteração pouco comum nos minutos finais da prorrogação. O técnico australiano substituiu o goleiro titular, Patrick Beach, por um especialista em penalidades, Matthew Ryan, repetindo uma estratégia que já deu resultado em outras grandes competições. Apesar da aposta, o novo arqueiro não conseguiu evitar a eliminação, com o Egito convertendo quatro cobranças e garantindo a classificação.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Partida apagada de Salah

    Principal nome da seleção egípcia, Mohamed Salah teve uma atuação discreta. Bem marcado durante praticamente todo o jogo, o atacante pouco participou das construções ofensivas e não conseguiu criar oportunidades claras de gol. Diferentemente da fase de grupos, quando marcou e distribuiu assistência, o camisa 10 passou em branco e viu outros companheiros decidirem a classificação do Egito.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A primeira disputa de pênaltis e prorrogação em Copas dos dois times

    O duelo também entrou para a história por outro motivo. Foi a primeira vez que Austrália e Egito disputaram uma prorrogação em Copas do Mundo, assim como a primeira decisão por pênaltis envolvendo qualquer uma das duas seleções na competição. O equilíbrio durante os 120 minutos levou ambas a viverem uma experiência inédita em Mundiais.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A primeira vitória do Egito em um mata-mata de Copa

    Independente de quem fosse o vencedor, seria inédito. No caso, está foi a primeira partida vencida pelo Egito em um mata-mata de Copa do Mundo.

    A equipe africana segue escrevendo história, já que, antes desse Mundial, jamais havia passado da fase de grupos. Agora, o time liderado por Mohamed Salah terá a oportunidade de jogar uma partida de oitavas de final.