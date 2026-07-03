Salah faz partida apagada, australianos mudam goleiro e egípcios fazem história: top 5 do que você precisa saber sobre a eliminação australiana para o Egito nos pênaltis

Em um confronto equilibrado e histórico, o Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
O time africano abriu o placar ainda no primeiro tempo com Emam Ashour, que aproveitou boa jogada ofensiva para balançar as redes. Na etapa final, a Austrália chegou ao empate graças a um gol contra de Mohamed Hany, que desviou para o próprio patrimônio ao tentar cortar um cruzamento australiano. Sem novas alterações no marcador durante a prorrogação, a classificação foi decidida nas penalidades, com os egípcios levando a melhor por 4 a 2.
Confira, a seguir, os principais destaques de Austrália 1 (2) x (4) 1 Egito.