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Salah, Osimhen e Lukaku? Ex-jogador do Fenerbahçe: não acredito no que está acontecendo na Turquia!

Konyaspor x Trabzonspor
Konyaspor
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Fenerbahçe x Roma
Fenerbahçe
Roma
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M. Salah
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L. Trossard
Fabinho
F. Novak
R. Lukaku
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"Estou ansioso para jogar contra o Trabzonspor"

O eslovaco Filip Novák, que já jogou pelo Trabzonspor e pelo Fenerbahçe, comentou sobre as grandes transferências realizadas recentemente no Campeonato Turco.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio conduziu uma entrevista com Novák, o lateral-esquerdo de 36 anos, na qual ele comentou sobre as recentes transferências "internacionais" no Campeonato Turco, expressando seu espanto com a quantidade de nomes que estão chegando à competição.

Mohamed Salah e Fabinho se transferiram para o Trabzonspor, Romelu Lukaku para o Fenerbahçe, Leão para o Galatasaray, e Vlahovic e Trossard para o Besiktas, neste verão.



  • Esta é a próxima estrela do Campeonato Turco

    Sem acreditar no que via, Novak disse: "Eu não entendo o que está acontecendo. Não sei por que esse número tão grande de estrelas vem para a Turquia, mas acredito que ela seja perfeita para o Campeonato Turco. Todos os jogos têm os ingressos totalmente esgotados lá, e a torcida é fanática".

    E o jogador eslovaco do Jablonec (da quinta divisão) continuou: "Richarlison pode ser a próxima estrela. Há conversas sobre sua transferência para o Trabzonspor. Há muitos jogadores de destaque! Estou muito feliz e ansioso para jogar contra o Trabzonspor".

    E completou: "Sou um dos maiores torcedores do Trabzonspor e do Fenerbahçe, por isso desejo boa sorte a eles".

    Novak prosseguiu: "Antigamente, a Turquia era, na maioria das vezes, um destino preferido pelos jogadores mais velhos, mas agora vemos também jogadores na casa dos vinte anos. Na minha época, Istambul era, em geral, a preferida dos jogadores veteranos. Mas, quando você contrata um jogador jovem, os outros jogadores jovens veem sua transferência para lá e seguem o mesmo caminho".

    E acrescentou: "Agora, até os jogadores mais novos estão indo, e isso é algo positivo para o Campeonato Turco. Além disso, o Galatasaray e o Fenerbahçe se classificaram para a Liga dos Campeões da Europa, o que também é uma situação positiva para eles".

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  • Osimhen, o ponto de virada!

    E afirmou: "Osimhen mudou o mercado de transferências, e sua ida ao Galatasaray foi um ponto de virada. O jogador nigeriano abriu a porta para outros jogadores que chegaram à Turquia depois dele. Leão, aos 27 anos, e Vlahovic, aos 26 anos, entraram para o Campeonato Turco".

    E prosseguiu: "Sim, acredito totalmente nisso. Osimhen foi o primeiro grande jovem jogador a ir para lá. Ele era um dos melhores atacantes do mundo, e ainda é. Não sei quem é o melhor, e não acompanho de perto as notícias de transferências, apenas acompanho o mercado de transferências".

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  • Novak expressou seu espanto com o grande número de negociações envolvendo nomes famosos que têm chegado recentemente ao futebol turco, dizendo: "As coisas começaram a fugir do controle. Eu confiro o Twitter (X) diariamente e vejo quem vai se juntar ao time, e todos são nomes de peso".

    E concluiu: "Greenwood é um jogador excelente, eu o vi na França. Ele marca muitos gols e é um jogador de altíssimo nível. Também é um dos grandes nomes", segundo informou o jornal Hurriyet turco.

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