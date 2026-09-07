Salah, Osimhen e Lukaku? Ex-jogador do Fenerbahçe: não acredito no que está acontecendo na Turquia!

Sem acreditar no que via, Novak disse: "Eu não entendo o que está acontecendo. Não sei por que esse número tão grande de estrelas vem para a Turquia, mas acredito que ela seja perfeita para o Campeonato Turco. Todos os jogos têm os ingressos totalmente esgotados lá, e a torcida é fanática".

E o jogador eslovaco do Jablonec (da quinta divisão) continuou: "Richarlison pode ser a próxima estrela. Há conversas sobre sua transferência para o Trabzonspor. Há muitos jogadores de destaque! Estou muito feliz e ansioso para jogar contra o Trabzonspor".

E completou: "Sou um dos maiores torcedores do Trabzonspor e do Fenerbahçe, por isso desejo boa sorte a eles".

Novak prosseguiu: "Antigamente, a Turquia era, na maioria das vezes, um destino preferido pelos jogadores mais velhos, mas agora vemos também jogadores na casa dos vinte anos. Na minha época, Istambul era, em geral, a preferida dos jogadores veteranos. Mas, quando você contrata um jogador jovem, os outros jogadores jovens veem sua transferência para lá e seguem o mesmo caminho".

E acrescentou: "Agora, até os jogadores mais novos estão indo, e isso é algo positivo para o Campeonato Turco. Além disso, o Galatasaray e o Fenerbahçe se classificaram para a Liga dos Campeões da Europa, o que também é uma situação positiva para eles".