Salah, Messi e Ronaldo: por que o jogador se tornou mais importante do que o escudo do clube?

A ligação dos torcedores de futebol com os clubes já não é a mesma de antes, depois que um novo fenômeno passou a se impor com força: a identificação dos torcedores com os jogadores e com os astros, mais do que com os escudos dos clubes cujas camisas vestem.
Talvez a transferência do astro argentino Lionel Messi para o Inter Miami represente o exemplo mais claro desse fenômeno, já que o negócio alcançou um enorme sucesso de marketing. As contas do clube nas redes sociais registraram um grande crescimento, as camisas se esgotaram e os preços dos ingressos das partidas subiram de forma notável.
O mais curioso, porém, é que boa parte dos novos torcedores não foi atraída pelo Inter Miami em razão do clube em si, ou por qualquer vínculo com a cidade de Miami, mas sim pela presença de Messi no elenco.