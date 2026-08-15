Salah, Messi e Ronaldo: por que o jogador se tornou mais importante do que o escudo do clube?

Todas essas transformações indicam que o futebol entra em uma fase na qual o jogador passa a ser mais do que apenas um elemento dentro de uma equipe.

As estrelas se tornaram marcas independentes, donas de seus próprios torcedores, plataformas e conteúdos, capazes de levar parte desse público consigo para onde quer que se transfiram.

Por outro lado, os clubes já não conseguem depender apenas de sua história e de seu escudo para manter a torcida, mas passam a ser exigidos a construir histórias, personagens e conteúdos capazes de manter o torcedor conectado a eles mesmo após a saída de suas maiores estrelas.

Podemos estar diante de uma nova era em que o torcedor não se contenta em acompanhar o clube, mas acompanha o jogador, o treinador, o dono e todas as personagens que constroem a história da equipe.

E, como diz Kyle, o futebol se parece com as longas séries dramáticas: temporadas que se sucedem, histórias que mudam, personagens que surgem e outras que partem, mas a história nunca para.