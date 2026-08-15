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Salah, Messi e Ronaldo: por que o jogador se tornou mais importante do que o escudo do clube?

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Os torcedores passaram a ter mais ligação com as estrelas do que com os clubes?

A ligação dos torcedores de futebol com os clubes já não é a mesma de antes, depois que um novo fenômeno passou a se impor com força: a identificação dos torcedores com os jogadores e com os astros, mais do que com os escudos dos clubes cujas camisas vestem.

Talvez a transferência do astro argentino Lionel Messi para o Inter Miami represente o exemplo mais claro desse fenômeno, já que o negócio alcançou um enorme sucesso de marketing. As contas do clube nas redes sociais registraram um grande crescimento, as camisas se esgotaram e os preços dos ingressos das partidas subiram de forma notável.

O mais curioso, porém, é que boa parte dos novos torcedores não foi atraída pelo Inter Miami em razão do clube em si, ou por qualquer vínculo com a cidade de Miami, mas sim pela presença de Messi no elenco.

  • Messi e Cristiano Ronaldo: o estrelato vai além dos clubes

    James Kirkham, especialista em estratégias de marcas esportivas, afirma que as camisas cor-de-rosa do Inter Miami se tornaram um fenômeno comum nas ruas das cidades e vilas britânicas e europeias, apesar de muitos dos que as vestem não terem qualquer ligação com a cidade de Miami e nunca a terem visitado.

    Kirkham considera que o jogador é o fator principal por trás dessa disseminação, apontando que os torcedores desejam demonstrar sua ligação com os astros que representam para eles símbolos esportivos e culturais, conforme informou a "BBC Sport".

    Destaca-se aqui a constante comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo, bem como entre Barcelona e Real Madrid, a liga norte-americana e a liga saudita, em meio à transformação do próprio astro em uma marca que ultrapassa as fronteiras do clube, da liga e do país.

    O fenômeno de acompanhar os jogadores não se limita a Messi e Ronaldo, pois começou há anos com outros astros, como Zlatan Ibrahimovic, antes de se ampliar com o grande avanço dos videogames e das plataformas de mídia social.

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  • Os videogames mudam o conceito de pertencimento

    Kirkham acredita que o impacto dos videogames, especialmente entre os torcedores jovens, contribuiu de forma significativa para mudar a maneira como as torcidas se conectam com o futebol.

    Os torcedores mais jovens passaram a estar menos ligados ao conceito de pertencimento tradicional ao clube, ao mesmo tempo em que possuem um amplo conhecimento sobre jogadores e times de diferentes ligas, graças a jogos como o "EA Sports FC" e o "Football Manager", além do YouTube, das figurinhas colecionáveis de jogadores e de outras fontes.

    Dessa forma, um torcedor pode acompanhar um time de um país ou de uma liga diferente apenas porque um jogador de quem gosta veste a sua camisa, e não por causa do escudo do clube ou de sua história.

    Kirkham aponta que os torcedores jogam com esses craques nos videogames, os escolhem para os seus times virtuais e depois compram as camisas dos clubes que eles vestem na realidade, o que tornou mais tênues as fronteiras entre o mundo virtual e o real.

  • A ascensão do fenômeno do "segundo clube"

    O apoio ao futebol sempre esteve associado à família e à localização geográfica, já que muitos torcedores nascem carregando a lealdade a um determinado clube, e esse sentimento de pertencimento os acompanha por toda a vida.

    Mas um estudo intitulado "A ascensão do torcedor do segundo clube" aponta para uma clara mudança nessa equação, depois que 80% dos torcedores de futebol ao redor do mundo passaram a acompanhar uma segunda equipe além de seu clube principal.

    Isso não significa que o torcedor abandone seu clube de origem, mas sim que ele escolhe outra equipe, ou às vezes mais de uma, para acompanhar e interagir.

    Esse fenômeno cresce nos países e regiões que não possuem ligas locais fortes, onde a localização geográfica passa a ter menos influência na definição da identidade do clube que a pessoa apoia.

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  • Os jogadores avançam para o "banco de comando"

    O torcedor pode escolher seu segundo clube por causa de sua história, sua cultura ou seus valores, ou até mesmo por gostar do design de sua camisa, mas o fator de maior influência continua sendo os jogadores.

    O estudo aponta que a transferência de um jogador de um clube para outro pode levar parte de sua torcida a migrar junto com ele, o que reflete uma clara transformação no conceito de lealdade esportiva.

    Para essa categoria de torcedores, o clube deixou de ser o único centro das atenções, e o próprio jogador passou a ser o eixo da relação; eles acompanham os indivíduos mais do que as instituições.

  • De Griezmann a Haaland: o jogador constrói a própria história

    As regras do jogo mudaram rapidamente nos últimos anos, e os jogadores passaram a ter mais capacidade de controlar sua imagem pública e a própria narrativa.

    Antoine Griezmann foi um dos primeiros astros a tentar explorar essa ideia de forma clara, quando anunciou, em 2018, "A Decisão" sobre seu futuro por meio de um documentário, antes de surpreender a todos ao revelar que permaneceria no Atlético de Madrid.

    Apesar das críticas que Griezmann recebeu na época, sua ideia se tornou mais comum nos anos seguintes, com os jogadores se transformando em plataformas de mídia independentes que publicam seu conteúdo diretamente para os torcedores.

    Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham, ao lado de Ella Toone, são exemplos claros de jogadores que possuem seus próprios canais e se comunicam com seus torcedores longe das plataformas oficiais dos clubes.

    O jogador passou a ser capaz de se apresentar da maneira que deseja, construir uma base de torcedores própria e interagir diretamente com os fãs, o que lhe deu maior influência na construção de sua imagem pública.

  • O estrelato não está mais ligado apenas ao desempenho em campo

    O valor de um jogador para as torcidas passou a ir além do que ele oferece dentro de campo, depois que sua personalidade, suas posições e as causas que ele abraça se tornaram parte essencial de sua imagem.

    Kirkham aponta que os jogadores adquiriram uma simbologia cultural muito maior do que tinham no passado, e passaram a compreender a importância de deixar uma marca junto às torcidas que vá além dos resultados das partidas e dos títulos.

    Marcus Rashford surge como exemplo disso, depois de ter desempenhado um papel influente em causas sociais durante a pandemia de coronavírus, o que lhe conferiu uma relação diferente com grande parte das torcidas.

    Para os torcedores mais jovens, conhecer as posições dos jogadores, suas causas e seus princípios os ajuda a construir uma relação mais profunda com eles, especialmente quando encontram algo que se alinha à sua identidade e aos seus interesses.

  • A Copa do Mundo: um palco de ouro para a fabricação de estrelas

    Os grandes torneios oferecem aos jogadores uma oportunidade excepcional de fortalecer suas marcas pessoais, e não existe plataforma maior do que a Copa do Mundo para alcançar esse objetivo.

    Durante o torneio disputado neste verão, destacaram-se vários jogadores cujas contas nas redes sociais registraram um crescimento significativo, sejam eles estrelas conhecidas ou jogadores que causaram surpresa.

    O goleiro de Cabo Verde, "Vozinha", foi um dos exemplos mais notáveis, depois de se transformar em herói popular após sua atuação diante da Espanha, e o número de seus seguidores no Instagram saltou de cerca de 50 mil para aproximadamente 30 milhões de seguidores.

    Lamine Yamal e Bellingham também aproveitaram o torneio para reforçar sua popularidade, enquanto Cristiano Ronaldo, dono da maior base de fãs entre os atletas no Instagram, obteve um crescimento adicional no número de seus seguidores.

    Mas Erling Haaland foi um dos maiores beneficiados, depois que suas contas nas redes sociais registraram um aumento enorme no número de seguidores.

  • Haaland: o modelo de jogador que supera o próprio clube

    A popularidade de Haaland se deve a um conjunto de fatores, entre eles sua personalidade próxima dos torcedores, sua aparição de forma espontânea, além de sua presença ativa nas redes sociais.

    Suas participações em vídeos de grande alcance, a disseminação de imagens humorísticas sobre ele, suas relações com ex-companheiros de equipe, somadas à sua aparência marcante, também contribuíram para reforçar sua presença junto ao público.

    Segundo Matthew Kyle, chefe do departamento de insights e autor do relatório divulgado pelas empresas "Engage" e "MTM", Haaland ganhou mais de 51 milhões de novos seguidores em suas contas nas redes sociais desde o dia 1º de julho, contra apenas 11 milhões durante os seis primeiros meses do ano.

    Kyle aponta que o desempenho do jogador no torneio foi um dos fatores de seu sucesso, mas sua personalidade, a maneira como interage com os torcedores e a disseminação do conteúdo relacionado a ele foram fatores não menos importantes.

    Talvez o indicador mais claro da força da marca pessoal de Haaland seja o fato de que o número de seus seguidores no Instagram supera o número de seguidores de seu clube, o Manchester City, em cerca de 20 milhões, além de ele possuir seu próprio canal no YouTube.

  • Os clubes diante de um novo desafio

    Essa transformação coloca os clubes diante de uma equação difícil: eles se beneficiam enormemente da popularidade dos jogadores, especialmente por meio da venda de camisas e do aumento do engajamento dos torcedores, mas, ao mesmo tempo, não têm controle total sobre seus astros.

    O jogador pode aparecer em um programa de televisão para falar sobre a música de que gosta, lançar um podcast ou produzir conteúdo próprio, sem que o clube seja parte direta dessas atividades.

    Kirkham acredita que os clubes têm consciência dessa realidade, mas não podem fazer muito além de construir seus próprios sistemas de mídia e conteúdo.

    Por outro lado, essa evolução representa uma oportunidade para os torcedores, que passaram a ter mais opções para acompanhar os jogadores e obter conteúdo contínuo sobre suas vidas e trajetórias dentro e fora de campo.

  • O que acontece quando a estrela vai embora?

    O maior desafio para os clubes continua sendo manter a torcida que foi atraída por conta de um jogador específico, após a saída desse atleta. Surge aqui a ideia do "herói nacional", em que um astro de determinado país pode abrir novas portas de popularidade para um clube estrangeiro.

    Son Heung-min é um exemplo notável disso, já que sua presença no Tottenham contribuiu para fortalecer a popularidade do clube entre os torcedores sul-coreanos, ao ponto de o time londrino se tornar a equipe estrangeira mais popular por lá, superando o Manchester United.

    Apesar da saída de Son do Tottenham, o clube não perdeu de forma repentina os milhões de seguidores coreanos, ainda que seu novo time tenha registrado um aumento no número de seguidores.

    O mesmo se aplica ao Trabzonspor, que obteve grandes ganhos de torcida e de marketing após contratar o astro egípcio Mohamed Salah, ao término de sua trajetória no Liverpool.

  • O conteúdo pode se tornar mais forte do que o pertencimento

    Kyle acredita que os clubes precisam aproveitar ao máximo a presença de estrelas, cientes de que a saída dos jogadores é algo inevitável no fim das contas, seja pela transferência para outro clube ou pela aposentadoria.

    Por isso, a produção de conteúdo que vá além das partidas pode ser a chave para manter os torcedores.

    Os vídeos que revelam os bastidores da vida dos jogadores dentro dos clubes despertam grande interesse, até mesmo de pessoas que não torcem por esses clubes, porque um bom conteúdo pode atrair o espectador simplesmente por ser divertido e diferente.

    A série "Welcome to Wrexham" oferece um exemplo da capacidade que as figuras ligadas ao clube têm de atrair torcedores que não necessariamente acompanham futebol, depois que Ryan Reynolds e Rob McElhenney contribuíram para chamar a atenção de novos setores para o Wrexham.

  • Estamos diante de uma nova era no futebol?

    Todas essas transformações indicam que o futebol entra em uma fase na qual o jogador passa a ser mais do que apenas um elemento dentro de uma equipe.

    As estrelas se tornaram marcas independentes, donas de seus próprios torcedores, plataformas e conteúdos, capazes de levar parte desse público consigo para onde quer que se transfiram.

    Por outro lado, os clubes já não conseguem depender apenas de sua história e de seu escudo para manter a torcida, mas passam a ser exigidos a construir histórias, personagens e conteúdos capazes de manter o torcedor conectado a eles mesmo após a saída de suas maiores estrelas.

    Podemos estar diante de uma nova era em que o torcedor não se contenta em acompanhar o clube, mas acompanha o jogador, o treinador, o dono e todas as personagens que constroem a história da equipe.

    E, como diz Kyle, o futebol se parece com as longas séries dramáticas: temporadas que se sucedem, histórias que mudam, personagens que surgem e outras que partem, mas a história nunca para.