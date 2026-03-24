É fácil imaginar, para Salah, um futuro longe da Europa, até mesmo por ter praticamente nenhuma chance de enfrentar o “seu” Liverpool: é difícil imaginá-lo vestindo camisas de times de peso como as do Barcelona (com um salário alto para as finanças de um clube sempre sob os holofotes) ou do PSG (que há alguns anos vem apostando na renovação com jovens).

Já em dezembro, ele esteve muito perto de se despedir, após o desabafo contra o técnico Slot, com quem afirmou “não ter mais relações”. Sobre ele, circulam rumores que apontam para o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, na Arábia Saudita, e, do outro lado do globo, para San Diego, na MLS, nos Estados Unidos. Duas direções, a ocidental e a oriental, que lhe permitiriam continuar competitivo mesmo aos 34 anos, em uma posição como a sua, a de ponta, que exige explosão física.

Outra hipótese, europeia mas não de primeiro plano, é a Super Lig turca: também na península anatólica há clubes, sobretudo em Istambul, capazes de pagar salários astronômicos como os 24 milhões de euros que o Faraó ganhava no Liverpool após a última renovação até 2027, assinada na primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş partem na segunda linha.