Um pedaço da história se despede de Anfield: isso acontecerá no final da temporada, já que o Liverpool e o atacante egípcio Mohamed Salah anunciaram em comunicado conjunto que seguirão caminhos separados ao final da temporada, após nove anos em que o ex-jogador do Chelsea, Basileia, Fiorentina e Roma conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar na parte vermelha de Merseyside.
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Salah deixa o Liverpool: para onde ele pode ir no verão? MLS, Liga Profissional da Arábia Saudita, milhões de dólares de oeste a leste
O COMUNICADO
"Mohamed Salah encerrará sua ilustre carreira no Liverpool FC ao final da temporada 2025-26.
O atacante chegou a um acordo com os Reds que lhe permitirá encerrar um capítulo extraordinário de nove anos em Anfield.
Salah expressou o desejo de fazer este anúncio aos torcedores o mais rápido possível, para garantir transparência sobre seu futuro, em sinal de respeito e gratidão para com eles.
Contratado da Roma no verão de 2017, o camisa 11 se consolidou como um dos maiores jogadores da história do Liverpool, contribuindo para a conquista de dois títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma Supercopa da UEFA, uma FA Cup, duas Copas da Liga e um Community Shield.
Com 255 gols em 435 partidas até o momento, o egípcio ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos dos Reds, tendo conquistado a Chuteira de Ouro da Premier League por quatro vezes, além de inúmeros prêmios individuais.
Com muito ainda em jogo nesta temporada, Salah está totalmente focado em buscar o melhor resultado possível para o Liverpool e, portanto, o momento de celebrar plenamente seu legado e suas conquistas chegará mais adiante no ano, quando ele se despedir de Anfield.”
O VÍDEO DE SALAH
OS PRÓXIMOS PASSOS EM POSSÍVEL
É fácil imaginar, para Salah, um futuro longe da Europa, até mesmo por ter praticamente nenhuma chance de enfrentar o “seu” Liverpool: é difícil imaginá-lo vestindo camisas de times de peso como as do Barcelona (com um salário alto para as finanças de um clube sempre sob os holofotes) ou do PSG (que há alguns anos vem apostando na renovação com jovens).
Já em dezembro, ele esteve muito perto de se despedir, após o desabafo contra o técnico Slot, com quem afirmou “não ter mais relações”. Sobre ele, circulam rumores que apontam para o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, na Arábia Saudita, e, do outro lado do globo, para San Diego, na MLS, nos Estados Unidos. Duas direções, a ocidental e a oriental, que lhe permitiriam continuar competitivo mesmo aos 34 anos, em uma posição como a sua, a de ponta, que exige explosão física.
Outra hipótese, europeia mas não de primeiro plano, é a Super Lig turca: também na península anatólica há clubes, sobretudo em Istambul, capazes de pagar salários astronômicos como os 24 milhões de euros que o Faraó ganhava no Liverpool após a última renovação até 2027, assinada na primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş partem na segunda linha.