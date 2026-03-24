Salah deixa o Liverpool: para onde ele pode ir no meio do ano? MLS, Liga Profissional da Arábia Saudita, milhões de dólares de oeste a leste

É fácil imaginar, para Salah, um futuro longe da Europa, até mesmo por ter praticamente nenhuma chance de enfrentar o “seu” Liverpool: já em dezembro, ele esteve muito perto de se despedir após o desabafo contra o técnico Slot, com quem afirmava “não ter mais relações”. Circulam rumores sobre ele envolvendo o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, na Arábia Saudita, e, do outro lado do globo, o San Diego, da MLS, nos Estados Unidos. Duas direções, a ocidental e a oriental, que lhe permitiriam continuar competitivo mesmo aos 34 anos, em uma função como a sua, a de ponta, que exige explosão física.

Outra hipótese, europeia mas não de primeiro plano, é a Super Lig turca: também na península anatólica há clubes, sobretudo em Istambul, capazes de pagar salários astronômicos como os 24 milhões de euros que o Faraó ganhava no Liverpool após a última renovação até 2027, assinada na primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş partem na segunda linha.