Um pedaço da história que está deixando Anfield: isso acontecerá no final da temporada, já que o Liverpool e o atacante egípcio Mohamed Salah anunciaram em comunicado conjunto que seguirão caminhos diferentes ao final da temporada, após nove anos em que o ex-jogador do Chelsea, Basileia, Fiorentina e Roma conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar na parte vermelha de Merseyside.
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Salah deixa o Liverpool: para onde ele pode ir no meio do ano? MLS, Liga Profissional da Arábia Saudita, milhões de dólares de oeste a leste
O COMUNICADO
"Mohamed Salah encerrará sua ilustre carreira no Liverpool FC ao final da temporada 2025-26.
O atacante chegou a um acordo com os Reds que lhe permitirá encerrar um capítulo extraordinário de nove anos em Anfield.
Salah expressou o desejo de fazer este anúncio aos torcedores o mais rápido possível, para garantir transparência sobre seu futuro, em sinal de respeito e gratidão para com eles.
Contratado da Roma no verão de 2017, o camisa 11 se consolidou como um dos maiores jogadores da história do Liverpool, contribuindo para a conquista de dois títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma Supercopa da UEFA, uma FA Cup, duas Copas da Liga e um Community Shield.
Com 255 gols em 435 partidas até o momento, o egípcio ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos dos Reds, tendo conquistado a Chuteira de Ouro da Premier League por quatro vezes, além de inúmeros prêmios individuais.
Com muito ainda em jogo nesta temporada, Salah está totalmente focado em buscar o melhor resultado possível para o Liverpool e, portanto, o momento de celebrar plenamente seu legado e suas conquistas chegará mais adiante no ano, quando ele se despedir de Anfield.”
O VÍDEO DE SALAH
OS PRÓXIMOS PASSOS POSSÍVEIS
É fácil imaginar, para Salah, um futuro longe da Europa, até mesmo por ter praticamente nenhuma chance de enfrentar o “seu” Liverpool: já em dezembro, ele esteve muito perto de se despedir após o desabafo contra o técnico Slot, com quem afirmava “não ter mais relações”. Circulam rumores sobre ele envolvendo o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, na Arábia Saudita, e, do outro lado do globo, o San Diego, da MLS, nos Estados Unidos. Duas direções, a ocidental e a oriental, que lhe permitiriam continuar competitivo mesmo aos 34 anos, em uma função como a sua, a de ponta, que exige explosão física.
Outra hipótese, europeia mas não de primeiro plano, é a Super Lig turca: também na península anatólica há clubes, sobretudo em Istambul, capazes de pagar salários astronômicos como os 24 milhões de euros que o Faraó ganhava no Liverpool após a última renovação até 2027, assinada na primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş partem na segunda linha.