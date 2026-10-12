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Salah capitão do Trabzonspor? Jornalista turco: o papel dele é maior que isso

KuPS x Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
Trabzonspor x Besiktas
Besiktas
Campeonato Turco
M. Salah
Finlândia
Turquia
Egito

"Salah não é um capitão tradicional que carrega a faixa no braço, mas sim uma voz ouvida e uma presença influente dentro do Trabzonspor"; foi assim que analistas locais o descreveram, apontando que seu valor no time vai além dos gols e se estende ao seu papel de unir os companheiros e apoiar o técnico Thomas Reis.

O elogio surgiu durante um debate televisivo que abordou a resistência do Trabzonspor diante do Samsunspor, apesar da desvantagem numérica, e o que esse espírito significa para a equipe na disputa do Campeonato Turco.

O Trabzonspor venceu aquela partida por três gols a zero, no sábado, no estádio do Samsunspor, onde Salah contribuiu com a assistência para o terceiro gol antes de ser substituído aos 77 minutos.

  • Reação importante

    O programa (Hora do Esporte), transmitido pelo canal 61saat TV, abordou as últimas novidades do Trabzonspor e discutiu o desempenho da equipe depois de ter completado parte de sua partida contra o Samsunspor com dez jogadores, destacando o papel do astro egípcio Mohamed Salah dentro do time e a posição do clube na corrida pelo título.

    O repórter do site 61saat, Çağrı Aktaş, disse: "O Trabzonspor, apesar de jogar com dez jogadores, pareceu compensar a carência física que possui. O técnico Thomas Reis conversou com Salah por dois minutos, e foi um encontro especial".

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    Por sua vez, Serkan Genç, diretor de assuntos esportivos do canal local Kadirga, abordou a forma como o Trabzonspor lidou com a situação após a inferioridade numérica, dizendo: "Era interessante saber como se comportaria uma equipe que passou a contar com dez jogadores em uma situação difícil como essa. O time pode enfrentar situações semelhantes novamente. Sua reação diante do adversário foi importante, e vimos que ele resistiu".


    Número inédito: Salah se impõe na história do Campeonato Turco

  • Salah é mais do que apenas um jogador

    Sobre o papel de Mohamed Salah no Trabzonspor, Genç afirmou que o astro egípcio se destaca não apenas por suas contribuições no setor ofensivo, mas também por sua liderança dentro de campo, acrescentando: "Salah é mais do que um simples jogador de futebol no Trabzonspor. Além de sua contribuição com gols, ele tem grande importância no trabalho coletivo e em fortalecer o espírito dos companheiros. É um exemplo para os jogadores jovens. Não é o capitão da equipe (na prática), mas é o braço direito do técnico dentro de campo. É um grande ganho, e é importante aproveitar sua experiência".

    Genç destacou que a reação de Salah em relação a Melih Kabasakal após sua expulsão também reflete a união do grupo, afirmando: "A reação dele ao que aconteceu com Melih mostra isso. E isso indica que o trabalho coletivo alcançou um determinado nível".

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    Genç ressaltou a importância de manter o espírito de equipe nas próximas semanas, dizendo: isso é muito, muito importante nas próximas semanas. Quando falta o trabalho coletivo e a luta conjunta, isso não leva você ao sucesso.

    Ao falar sobre a briga pelo título, disse: a disputa continua, independentemente das circunstâncias. E, ao avaliar o desempenho das equipes que disputam o campeonato, o Trabzonspor é um dos principais candidatos ao título".

    O Trabzonspor ocupa agora a quinta colocação na tabela do Campeonato Turco, com 13 pontos em 7 rodadas, empatado com o Fenerbahçe, que é o quarto, enquanto está a apenas 3 pontos do líder Galatasaray, a quem derrotou por 4 a 0, com três gols de Salah, na sexta rodada, antes da pausa para as datas Fifa.

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