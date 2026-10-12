Sobre o papel de Mohamed Salah no Trabzonspor, Genç afirmou que o astro egípcio se destaca não apenas por suas contribuições no setor ofensivo, mas também por sua liderança dentro de campo, acrescentando: "Salah é mais do que um simples jogador de futebol no Trabzonspor. Além de sua contribuição com gols, ele tem grande importância no trabalho coletivo e em fortalecer o espírito dos companheiros. É um exemplo para os jogadores jovens. Não é o capitão da equipe (na prática), mas é o braço direito do técnico dentro de campo. É um grande ganho, e é importante aproveitar sua experiência".

Genç destacou que a reação de Salah em relação a Melih Kabasakal após sua expulsão também reflete a união do grupo, afirmando: "A reação dele ao que aconteceu com Melih mostra isso. E isso indica que o trabalho coletivo alcançou um determinado nível".

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Genç ressaltou a importância de manter o espírito de equipe nas próximas semanas, dizendo: isso é muito, muito importante nas próximas semanas. Quando falta o trabalho coletivo e a luta conjunta, isso não leva você ao sucesso.

Ao falar sobre a briga pelo título, disse: a disputa continua, independentemente das circunstâncias. E, ao avaliar o desempenho das equipes que disputam o campeonato, o Trabzonspor é um dos principais candidatos ao título".

O Trabzonspor ocupa agora a quinta colocação na tabela do Campeonato Turco, com 13 pontos em 7 rodadas, empatado com o Fenerbahçe, que é o quarto, enquanto está a apenas 3 pontos do líder Galatasaray, a quem derrotou por 4 a 0, com três gols de Salah, na sexta rodada, antes da pausa para as datas Fifa.